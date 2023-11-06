其他工作就交給工程建設軟體集。
領先一步，走在產業最前端，為組織創造更多價值。交出引以為豪的出色作品。
使用雲端式資料環境，提高工作效率並改善專案協同合作成效。
以高品質的設計，準時交付專案，且符合預算考量。
使用工程建設軟體集的土木結構設計 (影片：3 分 20 秒) (英文)
土木結構分析 (影片：3 分 20 秒) (英文)
土木結構視覺化 (影片：3 分 20 秒) (英文)
土木結構模型製作 (影片：3 分 20 秒) (英文)
使用工程建設軟體集的敷地設計 (影片：1 分 49 秒) (英文)
Civil 3D 中的整地計畫 (影片：1 分 58 秒) (英文)
使用工程建設軟體集的敷地設計 (影片：2 分 30 秒) (英文)
使用工程建設軟體集的道路和公路設計 (影片：2 分 41 秒) (英文)
工程建設軟體集中的壓力管工作流程 (影片：2 分 52 秒) (英文)
排水分析屬於敷地設計工作流程的一環 (影片：1 分 49 秒) (英文)
使用 InfraWorks 處理排水設計 (影片：36 秒) (英文)
設計供水和廢水處理廠 (影片：2 分 04 秒) (英文)
可依照政府規範，交付需提供 OpenBIM 交付內容的專案。瞭解如何為您的基礎建設專案實作 openBIM 資料架構。
—Max Bögl 產品經理 Andreas Rau
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