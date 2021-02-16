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Bulutta birlikte tasarlayarak verimli bir şekilde çalışın.
İnşaat ekiplerini senkronize tutmak için Revit modellerini kolayca paylaşın.
Autodesk Construction Cloud'a sorunsuz bir şekilde bağlanan, sınıfının en iyisi bir tasarım aracı kullanın.
–Stefan Pruckmayr, İş Birimi Dijital Hizmetler Yöneticisi, Doka
– Jamie Johnston, Küresel Sistemler Başkanı, Bryden Wood
— Paul Mullett, Mühendislik Teknolojisi Yöneticisi, Robert Bird Group