İNŞAAT İÇİN REVIT

Genel ve özel yükleniciler için BIM araçları

Tasarımdan kurdele kesimine kadar bir yapı projesinin her aşaması için Revit'i kullanın.

Neden Revit'i kullanmalısınız?

Tasarımı kolaylaştırın

Bulutta birlikte tasarlayarak verimli bir şekilde çalışın.

Herkesi bilgilendirin

İnşaat ekiplerini senkronize tutmak için Revit modellerini kolayca paylaşın.

Kaliteli projeler sunun

Autodesk Construction Cloud'a sorunsuz bir şekilde bağlanan, sınıfının en iyisi bir tasarım aracı kullanın.

Özellikler

Revit'in önemli inşaat özellikleri

Daha fazla bilgiye dayanan kararlar verin

Planlama ve ön inşaat kararlarını daha önceden almak için veri zengini 3B modelleri kullanın. Daha sonraki kullanımlar için inşaat modelleme çalışmalarınızı ayarlayın.

Tasarım ve detaylandırma süreçlerini bağlayın

Daha yüksek düzeyde ayrıntılar içeren çelik bağlantılar modelleyin. İmalata kadar harcanan süreyi kısaltmanıza yardımcı olarak yapı tasarımını detaylandırma sürecine daha iyi bağlamanızı sağlayan araçlardan yararlanın.

İmalata hazırlanın

Tasarım amacınızı netleştirip imalat ve kurulum aşamalarına geçmek için Revit modellerinde yer alan ürün verileri ve teknik özelliklere erişin.

İletişimi iyileştirin

Revit modellerini kullanarak saha içi takasları koordine edin, çökmeleri algılayın, aşamaları sıralayın ve ofisten sahaya uzanan verimliliği artırın. Kalite güvencesi ve kalite kontrolü sağlayın.