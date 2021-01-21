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Duvarları, kapıları ve pencereleri tasarım ve form oluşturmaya yönelik açık, grafiksel ve parametre açısından zengin bir sistemde yerleştirin.
Tabloları kullanarak proje verilerini daha iyi bir şekilde kaydedin, filtreleyin, sıralayın, görüntüleyin ve paylaşın.
2B ve 3B'de etiketleme, boyutlandırma ve örnekleme araçları ile tasarım amacınızı daha etkili bir şekilde aktarın.
Görünürlüğü kontrol etmek için yapı bileşenlerini gizleyin, görüntüleyin ve vurgulayın. Görünümü özelleştirmek için geçersiz kılmaları kullanın.
Hem verilerinizi içe ve dışa aktarın hem de bu verileri IFC4, Rhino, SketchUp ve OBJ gibi yaygın olarak kullanılan biçimlerle ilişkilendirin.
Radyal boyutlar ve çap boyutların yanı sıra eşitlik kısıtlamalarıyla çalışan, proje genelinde geçerli parametrelerle tasarım amacını yansıtın.
İster Autodesk bulutundan Revit projelerine içerik yükleyin ister kendi yapı bileşenleri kütüphanenizi oluşturun.
Yapılandırılabilir klavye kısayolları, şeritler ve araç çubukları ile kullanıcı arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirin.
Donanım ve işlemci performansındaki kazanımlardan ve bilgi işlem karşılaştırma testlerine yönelik sürekli değerlendirmeden yararlanın.
Revit LT'nin son sürümleri, BIM'de mimari modelleme için birlikte çalışabilirliği, dokümantasyon verimliliğini ve tasarım üretkenliğini iyileştirmektedir.
Planları sayfalara göre filtreleyin
Belge setlerini hem daha doğru hem de daha hızlı bir şekilde oluşturmak üzere görünüm ve sayfalar ile ilgili planlama verilerini görüntülemek için filtreleri kullanın. (video: 1:26 dk.)
COMMUNITY IDEA
2B görünümlerde yer değiştiren öğeleri gösterin
Artık hem 3B hem de 2B görünümlerinde sunulan yer değiştirilmiş bileşenler aracı ile dokümantasyon sürecinize görünürlük ve netlik kazandırın. (video: 52 sn.)
COMMUNITY IDEA
Sayfaları çoğaltma
Sayfalarda başlık bloğu ve parametrelerini, ayrıntıları ve görünümleri çoğaltmak için sayfa çoğaltma özelliğini kullanarak belgelendirmeyi hızlandırın. (video: 1:26 dk.)
COMMUNITY IDEA
İki noktanın ortasında kenetleyin
Yeni orta noktaya kenetleme özelliği sayesinde 2B ve 3B görünümlerde kolay ve hassas şekilde bileşen yerleştirin, çizim oluşturun ve ölçüm yapın. (video: 1:42 dk.)
COMMUNITY IDEA
Yerel PDF olarak dışa aktarma
Revit LT görünümlerini ve sayfalarını kullanıcı tanımlı adlandırma kurallarıyla 2B PDF dosyaları olarak dışa aktarma ve toplu dışa aktarma özellikleri sayesinde dosyaları kolayca paylaşın. (video: 1:08 dk.)
ENHANCED
Konikleştirilmiş duvarlar
Hem duvar profillerini daha hızlı şekilde modelleyin ve değiştirin hem de eğimli ve konikleştirilmiş duvarlarda daha çok kontrol kazanın. (video: 1:06 dk.)
COMMUNITY IDEA
Anahtar çizelgelerinde paylaşılan parametreler
Geometriye yön vermek ve model unsurlarının Revit ailelerindeki görünürlüğünü kontrol etmek için anahtar çizelgelerinde paylaşımlı parametreler kullanın. (video: 1:58 dk.)
Revit LT, mimarlara BIM'de (Yapı Bilgi Modellemesi) mimari tasarıma yönelik kapsamlı ve büyüyen özellik seti sunar.
Otomatik üretilen çizelgeler
Maliyet ve miktar görünürlüğünü iyileştirmek için yapı bileşen çizelgelerini otomatik olarak oluşturun.
3B tasarım ve görselleştirme
Tasarımlarınızı daha iyi görselleştirmek ve paylaşmak için 3B görünümler oluşturun.
3B BIM - 2B tasarım
3B temelli bir ortam olan Revit LT'de çalışarak proje tasarımı, kapsam ve aşamalarla ilgili bilgileri ihtiyaç duyduğunuzda kolayca edinebilirsiniz.
Malzemeleri nicelendirin
Autodesk bulut hizmetleri ile gerçekçi malzemeler kullanın. Planları kullanarak nicelendirme yapmak için Revit LT'den yararlanın.