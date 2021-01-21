Revit LT'nin önemli özellikleri

Parametrik bileşen tasarımı

Duvarları, kapıları ve pencereleri tasarım ve form oluşturmaya yönelik açık, grafiksel ve parametre açısından zengin bir sistemde yerleştirin.

Zaman Çizelgesi Planlama

Tabloları kullanarak proje verilerini daha iyi bir şekilde kaydedin, filtreleyin, sıralayın, görüntüleyin ve paylaşın.

Açıklama Notu

2B ve 3B'de etiketleme, boyutlandırma ve örnekleme araçları ile tasarım amacınızı daha etkili bir şekilde aktarın.

Görünürlük ayarları ve geçersiz kılmalar

Görünürlüğü kontrol etmek için yapı bileşenlerini gizleyin, görüntüleyin ve vurgulayın. Görünümü özelleştirmek için geçersiz kılmaları kullanın.

Birlikte çalışabilirlik

Hem verilerinizi içe ve dışa aktarın hem de bu verileri IFC4, Rhino, SketchUp ve OBJ gibi yaygın olarak kullanılan biçimlerle ilişkilendirin.

Global parametreler

Radyal boyutlar ve çap boyutların yanı sıra eşitlik kısıtlamalarıyla çalışan, proje genelinde geçerli parametrelerle tasarım amacını yansıtın. 

BIM İçerik Kütüphaneleri

İster Autodesk bulutundan Revit projelerine içerik yükleyin ister kendi yapı bileşenleri kütüphanenizi oluşturun.

Kişiselleştirme ve özelleştirme

Yapılandırılabilir klavye kısayolları, şeritler ve araç çubukları ile kullanıcı arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirin.

Sık performans güncellemeleri

Donanım ve işlemci performansındaki kazanımlardan ve bilgi işlem karşılaştırma testlerine yönelik sürekli değerlendirmeden yararlanın.

Revit LT'deki yenilikler

Revit LT'nin son sürümleri, BIM'de mimari modelleme için birlikte çalışabilirliği, dokümantasyon verimliliğini ve tasarım üretkenliğini iyileştirmektedir.

Yeni özellikler keşfedin

Planları sayfalara göre filtreleyin

Belge setlerini hem daha doğru hem de daha hızlı bir şekilde oluşturmak üzere görünüm ve sayfalar ile ilgili planlama verilerini görüntülemek için filtreleri kullanın. (video: 1:26 dk.)

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COMMUNITY IDEA

2B görünümlerde yer değiştiren öğeleri gösterin

Artık hem 3B hem de 2B görünümlerinde sunulan yer değiştirilmiş bileşenler aracı ile dokümantasyon sürecinize görünürlük ve netlik kazandırın. (video: 52 sn.)

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COMMUNITY IDEA

Sayfaları çoğaltma

Sayfalarda başlık bloğu ve parametrelerini, ayrıntıları ve görünümleri çoğaltmak için sayfa çoğaltma özelliğini kullanarak belgelendirmeyi hızlandırın. (video: 1:26 dk.)

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COMMUNITY IDEA

İki noktanın ortasında kenetleyin

Yeni orta noktaya kenetleme özelliği sayesinde 2B ve 3B görünümlerde kolay ve hassas şekilde bileşen yerleştirin, çizim oluşturun ve ölçüm yapın. (video: 1:42 dk.)

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COMMUNITY IDEA

Yerel PDF olarak dışa aktarma

Revit LT görünümlerini ve sayfalarını kullanıcı tanımlı adlandırma kurallarıyla 2B PDF dosyaları olarak dışa aktarma ve toplu dışa aktarma özellikleri sayesinde dosyaları kolayca paylaşın. (video: 1:08 dk.)

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ENHANCED

Konikleştirilmiş duvarlar

Hem duvar profillerini daha hızlı şekilde modelleyin ve değiştirin hem de eğimli ve konikleştirilmiş duvarlarda daha çok kontrol kazanın. (video: 1:06 dk.)

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Geliştirilmiş dokümantasyon verimliliği

Planlama ve not ekleme araçlarındaki iyileştirmeler sayesinde tasarım amacınızı kolayca kaydedin ve aktarın. (video: 2:58 dk.)

COMMUNITY IDEA

Anahtar çizelgelerinde paylaşılan parametreler

Geometriye yön vermek ve model unsurlarının Revit ailelerindeki görünürlüğünü kontrol etmek için anahtar çizelgelerinde paylaşımlı parametreler kullanın. (video: 1:58 dk.)

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Revit LT'nin diğer özellikleri

Revit LT, mimarlara BIM'de (Yapı Bilgi Modellemesi) mimari tasarıma yönelik kapsamlı ve büyüyen özellik seti sunar.

Tasarım projelerinizi kolaylaştırın

Otomatik üretilen çizelgeler

Maliyet ve miktar görünürlüğünü iyileştirmek için yapı bileşen çizelgelerini otomatik olarak oluşturun.

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3B tasarım ve görselleştirme

Tasarımlarınızı daha iyi görselleştirmek ve paylaşmak için 3B görünümler oluşturun.

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Yüksek kaliteli dokümantasyon

Güncel ve koordine tasarım dokümanları oluşturun.

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3B BIM - 2B tasarım

3B temelli bir ortam olan Revit LT'de çalışarak proje tasarımı, kapsam ve aşamalarla ilgili bilgileri ihtiyaç duyduğunuzda kolayca edinebilirsiniz.

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Malzemeleri nicelendirin

Autodesk bulut hizmetleri ile gerçekçi malzemeler kullanın. Planları kullanarak nicelendirme yapmak için Revit LT'den yararlanın.

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