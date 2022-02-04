Hareket Yakalama
Ekibinize hızlı ve kolay şekilde gerçekçi karakter hareketleri oluşturmalarını sağlayacak araçlar sunun.
Superalloy Interactive
Hareket yakalama, aktörlerin fiziksel hareketlerini kaydetme ve onları dijital karakter modelleri üzerinde yeniden oluşturma sürecidir. Böylece aktörler, fantastik CGI yaratıklara gerçekçi hareketler vererek onlara canlılık katar.
Superalloy Interactive
Kaydedilen insan hareketlerini dijital modellerini canlandırmak için kullanan 3B sanatçıları, video oyunu (İngilizce) karakterlerine derin gerçeklik katar.
Resim, Yosir El Hadidy tarafından sağlanmıştır
Performanslı hareket yakalama teknolojisi sayesinde sanatçılar, doğrudan oyuncuların hareketlerinden ve yüz ifadelerinden animasyonlu görüntü modelleri oluşturabilir.
Resim, Artur Szymczak Radoslaw Pyzel tarafından sağlanmıştır
Hareket yakalama, ana fotoğrafçılık öncesi sahnelerin eşlenmesi veya önceden planlanmasını içeren görselleştirme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Resim, Jonatas Ferreira tarafından sağlanmıştır
Canlı aktörden elde ettiğiniz hareket yakalama verilerini hızlı ve doğru animasyonlar için MotionBuilder'a aktarın. MotionBuilder, animatör ve yönetmenlere karakter hareketlerinde ince ayar yapabilecekleri etkileşimli bir ortam sunar.
Oyununuz için dikkat çekici 3B karakterler tasarlamak bir iş, gerçekçi göründüklerinden ve hareket ettiklerinden emin olmak başka bir iştir. Santa Monica Studio, popüler AAA yapımları God of War dahil olmak üzere oyunlar için karakter animasyonu oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalarını paylaşıyor.
Resim, Santa Monica Studio tarafından sağlanmıştır
Maya'da yerel eklenti olarak sunulan Rokoko Motion Library, dünyanın en iyi hareket yakalama stüdyolarının tasarladığı binlerce uygun maliyetli ve yüksek kaliteli karakter animasyonlarına erişim sağlar. Sanatçılar bu eklenti ile hareket varlıklarını doğrudan Maya'da yerel olarak arayabilir, önizleyebilir ve satın alabilir.
Rokoko ekibinden Motion Library eklentisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin. SuperAlloy Interactive'ın kurucu ortağı Zac Swartout ve hem aktör hem de dublör Eric Jacobus'ın gerçekleştireceği canlı Soru-Cevap etkinliğinde hareket yakalamada yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi edinin.
Media & Entertainment Collection, hareket yakalama için gelişmiş yardımcı araçlar sunar.
Bu adım adım kılavuzda Motion Library eklentisini kurma, göz atma, yüksek kaliteli hareket yakalama varlıklarını önizleme ve Maya projelerinize aktarma hakkında bilgi edinin.
Karakterlerin yüz ifadeleri, oyun deneyimini hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Santa Monica Studio'nun gerçekçi 3B karakterler oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalarını okuyun.
Resim, Santa Monica Studio tarafından sağlanmıştır
Bu eğitimde, MotionBuilder'daki karakteriniz için yeniden hareket yakalama hedefleme hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
Bilgilerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler MotionBuilder konuları keşfedin.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk hareket yakalama yazılımına bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur.