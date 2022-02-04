Oyununuz için dikkat çekici 3B karakterler tasarlamak bir iş, gerçekçi göründüklerinden ve hareket ettiklerinden emin olmak başka bir iştir. Santa Monica Studio, popüler AAA yapımları God of War dahil olmak üzere oyunlar için karakter animasyonu oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalarını paylaşıyor.