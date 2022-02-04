Hareket Yakalama

Ekibinize hızlı ve kolay şekilde gerçekçi karakter hareketleri oluşturmalarını sağlayacak araçlar sunun.

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Superalloy Interactive

Hareket yakalama nedir?

Hareket yakalama, aktörlerin fiziksel hareketlerini kaydetme ve onları dijital karakter modelleri üzerinde yeniden oluşturma sürecidir. Böylece aktörler, fantastik CGI yaratıklara gerçekçi hareketler vererek onlara canlılık katar.

Superalloy Interactive

Hareket yakalama nasıl kullanılır?

  • Video oyunları

    Kaydedilen insan hareketlerini dijital modellerini canlandırmak için kullanan 3B sanatçıları, video oyunu (İngilizce) karakterlerine derin gerçeklik katar.

    Resim, Yosir El Hadidy tarafından sağlanmıştır

  • Film ve TV

    Performanslı hareket yakalama teknolojisi sayesinde sanatçılar, doğrudan oyuncuların hareketlerinden ve yüz ifadelerinden animasyonlu görüntü modelleri oluşturabilir.

    Resim, Artur Szymczak Radoslaw Pyzel tarafından sağlanmıştır

  • Ön görselleştirme

    Hareket yakalama, ana fotoğrafçılık öncesi sahnelerin eşlenmesi veya önceden planlanmasını içeren görselleştirme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

    Resim, Jonatas Ferreira tarafından sağlanmıştır

Hareket Yakalama için MotionBuilder

Canlı aktörden elde ettiğiniz hareket yakalama verilerini hızlı ve doğru animasyonlar için MotionBuilder'a aktarın. MotionBuilder, animatör ve yönetmenlere karakter hareketlerinde ince ayar yapabilecekleri etkileşimli bir ortam sunar.

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Gerçekçi oyun karakterleri yaratma: Modelleme ve gövde deformasyonu

Oyununuz için dikkat çekici 3B karakterler tasarlamak bir iş, gerçekçi göründüklerinden ve hareket ettiklerinden emin olmak başka bir iştir. Santa Monica Studio, popüler AAA yapımları God of War dahil olmak üzere oyunlar için karakter animasyonu oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalarını paylaşıyor.

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Resim, Santa Monica Studio tarafından sağlanmıştır

Motion Library Maya'da

Maya'da yerel eklenti olarak sunulan Rokoko Motion Library, dünyanın en iyi hareket yakalama stüdyolarının tasarladığı binlerce uygun maliyetli ve yüksek kaliteli karakter animasyonlarına erişim sağlar. Sanatçılar bu eklenti ile hareket varlıklarını doğrudan Maya'da yerel olarak arayabilir, önizleyebilir ve satın alabilir.

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Derinlemesine Maya İncelemesi: Hareket Yakalamada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Rokoko ekibinden Motion Library eklentisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin. SuperAlloy Interactive'ın kurucu ortağı Zac Swartout ve hem aktör hem de dublör Eric Jacobus'ın gerçekleştireceği canlı Soru-Cevap etkinliğinde hareket yakalamada yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi edinin.

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Hareket yakalama koleksiyonundaki ilgili yazılımlar

Media & Entertainment Collection, hareket yakalama için gelişmiş yardımcı araçlar sunar.

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Hareket Yakalama Kaynakları

  • Motion Library Eklentisi Başlangıç Kılavuzu

    Bu adım adım kılavuzda Motion Library eklentisini kurma, göz atma, yüksek kaliteli hareket yakalama varlıklarını önizleme ve Maya projelerinize aktarma hakkında bilgi edinin.

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  • En İyi Yüz Modelleme Uygulamaları

    Karakterlerin yüz ifadeleri, oyun deneyimini hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Santa Monica Studio'nun gerçekçi 3B karakterler oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalarını okuyun.

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    Resim, Santa Monica Studio tarafından sağlanmıştır

  • MotionBuilder'da Yeniden Hareket Yakalama Hedefleme nasıl yapılır?

    Bu eğitimde, MotionBuilder'daki karakteriniz için yeniden hareket yakalama hedefleme hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.

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MotionBuilder Forum

Bilgilerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler MotionBuilder konuları keşfedin.

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Öğrenciler için Ücretsiz Hareket Yakalama Yazılımı

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk hareket yakalama yazılımına bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur.

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