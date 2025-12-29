Subskrypcję możesz odnowić bezpośrednio w firmie Autodesk na podstawie wyceny, u partnera firmy Autodesk, a także tworząc własną subskrypcję na koncie w portalu Autodesk Account — od 90 dni przed datą wygaśnięcia odnowienia i do 45 dni po tej dacie.

Jeśli zajmujesz się wyceną odnowienia, która obejmuje zmiany w pierwotnej subskrypcji albo inne wymagania procesu zaopatrzenia, wyłącz automatyczne odnawianie do czasu sfinalizowania i zrealizowania wyceny, aby uniknąć przetworzenia nieprawidłowego odnowienia.

U partnera lub w dziale sprzedaży firmy Autodesk

Aby odnowić na podstawie wyceny, możesz skorzystać z pomocy dotychczasowego preferowanego partnera, znaleźć nowego partnera lub skontaktować się zdziałem sprzedaży firmy Autodesk. Wyceny mogą otrzymywać dowolny pracownik firmy i maksymalnie cztery dodatkowe osoby kontaktowe.

Na koncie w portalu Autodesk Account

Wyceny odnowienia możesz tworzyć z poziomu konta w portalu Autodesk Account.

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy. Z menu Operacje zbiorcze wybierz opcję Odnów. Subskrypcje, które można odnowić na podstawie wyceny, zostaną pogrupowane według numeru klienta, waluty i metody zakupu. Wybierz grupę i usuń zaznaczenie wszystkich subskrypcji, których nie chcesz uwzględnić w wycenie. Wybierz opcję Utwórz wycenę. Użyj jej jako przycisku opcji oraz jako przycisku poniżej innych opcji odnowienia. Przejrzyj okres i liczby subskrypcji. Upewnij się, że dane klienta odzwierciedlają prawidłowe informacje. Dodaj maksymalnie czterech odbiorców wyceny. Wybierz opcję Wyślij wycenę.

Nabywcy mogą również utworzyć wycenę w ramach samoobsługi dla pojedynczego odnowienia, klikając subskrypcję na stronie Subskrypcje i umowy.

Możliwość wyceny w ramach samoobsługi

Aby poprosić o wycenę w ramach samoobsługi, należy spełnić następujące warunki:

Musi to być nowa subskrypcja, zrównanie dat odnowienia lub odnowienie.

Wycen odnowień nie można łączyć z wycenami nowych zakupów ani wycenami zrównania dat odnowienia.

Musi to być ten sam numer partnera, jeśli zaangażowany jest zarejestrowany agent.

Numer klienta i waluta muszą być takie same dla wszystkich subskrypcji.

Następujące warunki się nie kwalifikują:

Zmiana waluty.

Dodawanie stanowisk na koncie w portalu Autodesk Account.

Plany Success lub opcje zakupu na podstawie wartości.

Otwieranie nowej linii kredytowej.

Daty rozpoczęcia w przyszłości.

Aktualizacja adresu po wysłaniu wyceny. (Utwórz nową wycenę, jeśli wymagana jest zmiana adresu).

Anulowanie wyceny. (Skontaktuj się z partnerem firmy Autodesk, aby uzyskać pomoc).

Promocje są automatycznie uwzględniane w koszyku podczas składania zamówienia i pojawiają się w wycenie.

Wycena automatyczna

Dla niektórych subskrypcji, w zależności od okresu obowiązywania i uprawnień, są automatycznie generowane wyceny na 30 dni przed ich wygaśnięciem. Takie wyceny są wysyłane na adresy e-mail nabywców. Można je kupić wprost z poziomu wiadomości e-mail zawierającej wycenę lub z poziomu konta w portalu Autodesk Account.

Akceptacja oferty i odnowienie subskrypcji

Otrzymasz powiadomienie e-mail zawierające wycenę. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę wraz z odpowiednimi zniżkami.

Zaakceptuj wycenę i wybierz opcję Złóż zamówienie w wiadomości e-mail, aby dokonać zakupu.

Aktywne wyceny odnowień można również wyświetlić i kupić w sekcji Rozliczenia i zamówienia > Wyceny na koncie w portalu Autodesk Account.