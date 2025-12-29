Subskrypcję możesz odnowić bezpośrednio w firmie Autodesk na podstawie wyceny, u partnera firmy Autodesk, a także tworząc własną subskrypcję na koncie w portalu Autodesk Account — od 90 dni przed datą wygaśnięcia odnowienia i do 45 dni po tej dacie.
Jeśli zajmujesz się wyceną odnowienia, która obejmuje zmiany w pierwotnej subskrypcji albo inne wymagania procesu zaopatrzenia, wyłącz automatyczne odnawianie do czasu sfinalizowania i zrealizowania wyceny, aby uniknąć przetworzenia nieprawidłowego odnowienia.
U partnera lub w dziale sprzedaży firmy Autodesk
- Aby odnowić na podstawie wyceny, możesz skorzystać z pomocy dotychczasowego preferowanego partnera, znaleźć nowego partnera lub skontaktować się zdziałem sprzedaży firmy Autodesk.
- Wyceny mogą otrzymywać dowolny pracownik firmy i maksymalnie cztery dodatkowe osoby kontaktowe.
Na koncie w portalu Autodesk Account
Wyceny odnowienia możesz tworzyć z poziomu konta w portalu Autodesk Account.
- Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
- Z menu Operacje zbiorcze wybierz opcję Odnów.
- Subskrypcje, które można odnowić na podstawie wyceny, zostaną pogrupowane według numeru klienta, waluty i metody zakupu.
- Wybierz grupę i usuń zaznaczenie wszystkich subskrypcji, których nie chcesz uwzględnić w wycenie.
- Wybierz opcję Utwórz wycenę. Użyj jej jako przycisku opcji oraz jako przycisku poniżej innych opcji odnowienia.
- Przejrzyj okres i liczby subskrypcji. Upewnij się, że dane klienta odzwierciedlają prawidłowe informacje.
- Dodaj maksymalnie czterech odbiorców wyceny.
- Wybierz opcję Wyślij wycenę.
Nabywcy mogą również utworzyć wycenę w ramach samoobsługi dla pojedynczego odnowienia, klikając subskrypcję na stronie Subskrypcje i umowy.
Możliwość wyceny w ramach samoobsługi
Aby poprosić o wycenę w ramach samoobsługi, należy spełnić następujące warunki:
- Musi to być nowa subskrypcja, zrównanie dat odnowienia lub odnowienie.
- Wycen odnowień nie można łączyć z wycenami nowych zakupów ani wycenami zrównania dat odnowienia.
- Musi to być ten sam numer partnera, jeśli zaangażowany jest zarejestrowany agent.
- Numer klienta i waluta muszą być takie same dla wszystkich subskrypcji.
Następujące warunki się nie kwalifikują:
- Zmiana waluty.
- Dodawanie stanowisk na koncie w portalu Autodesk Account.
- Plany Success lub opcje zakupu na podstawie wartości.
- Otwieranie nowej linii kredytowej.
- Daty rozpoczęcia w przyszłości.
- Aktualizacja adresu po wysłaniu wyceny. (Utwórz nową wycenę, jeśli wymagana jest zmiana adresu).
- Anulowanie wyceny. (Skontaktuj się z partnerem firmy Autodesk, aby uzyskać pomoc).
Promocje są automatycznie uwzględniane w koszyku podczas składania zamówienia i pojawiają się w wycenie.
Wycena automatyczna
Dla niektórych subskrypcji, w zależności od okresu obowiązywania i uprawnień, są automatycznie generowane wyceny na 30 dni przed ich wygaśnięciem. Takie wyceny są wysyłane na adresy e-mail nabywców. Można je kupić wprost z poziomu wiadomości e-mail zawierającej wycenę lub z poziomu konta w portalu Autodesk Account.
Akceptacja oferty i odnowienie subskrypcji
Otrzymasz powiadomienie e-mail zawierające wycenę. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę wraz z odpowiednimi zniżkami.
Zaakceptuj wycenę i wybierz opcję Złóż zamówienie w wiadomości e-mail, aby dokonać zakupu.
Aktywne wyceny odnowień można również wyświetlić i kupić w sekcji Rozliczenia i zamówienia > Wyceny na koncie w portalu Autodesk Account.
- Upewnij się, że wycena zawiera poprawne dane kontaktowe, aby uniknąć problemów z fakturami. Jeśli musisz zmienić dowolny szczegół wyceny, poproś partnera o wprowadzenie zmian lub utwórz nową wycenę.
- Istnieje wiele sposobów opłacania wycen, w tym płatność na podstawie faktury. Wycen powyżej 25 000 USD nie można opłacać kartą kredytową ani za pomocą systemu PayPal. Aby uzyskać więcej informacji, podczas składania zamówienia przejdź do sekcji Płatności.
- Aby skorzystać z tego nowego sposobu dokonywania zakupów, może być konieczne skonfigurowanie firmy Autodesk jako dostawcy. Skonsultuj się ze swoim działem zaopatrzenia.