Zaloguj się na konto pod adresem profile.autodesk.com/security. Kliknij ikonę edycji w polu Hasło. Wprowadź bieżące i nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: jeśli nie widzisz opcji edycji hasła, ustawieniami zarządza Twoja organizacja, co oznacza, że masz ograniczony dostęp do funkcji samoobsługi. Wszelkie wnioski kieruj do administratora IT lub administratora licencji w swojej organizacji.