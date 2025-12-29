Kiedy będzie można odnowić subskrypcję?

Niektóre subskrypcje można odnowić do 90 dni przed wygaśnięciem i do 30 lub 45 dni po ich wygaśnięciu. Okres 45 dni po wygaśnięciu jest określany jako proces anulowania i składa się z trzech etapów.

Etap: wygaśnięcie

Gdy aktywna subskrypcja wygaśnie w wyniku jej nieodnowienia lub braku płatności, wymagane jest podjęcie określonego działania (dokonania płatności lub odnowienia), aby zapobiec wstrzymaniu subskrypcji. Etap wygaśnięcia trwa 15 dni.

Etap: wstrzymanie

Jeśli nie odnowisz subskrypcji ani nie wniesiesz płatności na etapie jej wygaśnięcia, subskrypcja zostanie wstrzymana. Stan ten będzie obowiązywać przez kolejne 30 dni w przypadku subskrypcji rocznych i trzyletnich lub przez 15 dni w przypadku subskrypcji miesięcznych. Dostęp do produktu zostanie anulowany, ale na etapie wstrzymania nadal będzie można odnowić subskrypcję lub wnieść opłatę za ponowne jej aktywowanie i powrócić do korzystania z produktu.

Etap: anulowanie

Jeśli nie podejmiesz działania na etapie wygaśnięcia ani wstrzymania, subskrypcja zostanie przeniesiona do etapu anulowania i nie będzie można jej odnowić ani ponownie aktywować. W celu uzyskania dostępu do produktu konieczne będzie zakupienie nowej subskrypcji. Jeśli subskrypcja zostanie anulowana z powodu nieuregulowania płatności w ramach linii kredytowej, może być konieczne użycie innej metody płatności w celu zakupu subskrypcji i ich odnawiania, a w przypadku przyszłych zamówień może być wymagana przedpłata.