Kiedy będzie można odnowić subskrypcję?

Niektóre subskrypcje można odnowić do 90 dni przed wygaśnięciem i do 30 lub 45 dni po ich wygaśnięciu. Okres 45 dni po wygaśnięciu jest określany jako proces anulowania i składa się z trzech etapów.

 

Etap: wygaśnięcie

Gdy aktywna subskrypcja wygaśnie w wyniku jej nieodnowienia lub braku płatności, wymagane jest podjęcie określonego działania (dokonania płatności lub odnowienia), aby zapobiec wstrzymaniu subskrypcji. Etap wygaśnięcia trwa 15 dni.

 

Etap: wstrzymanie

Jeśli nie odnowisz subskrypcji ani nie wniesiesz płatności na etapie jej wygaśnięcia, subskrypcja zostanie wstrzymana. Stan ten będzie obowiązywać przez kolejne 30 dni w przypadku subskrypcji rocznych i trzyletnich lub przez 15 dni w przypadku subskrypcji miesięcznych. Dostęp do produktu zostanie anulowany, ale na etapie wstrzymania nadal będzie można odnowić subskrypcję lub wnieść opłatę za ponowne jej aktywowanie i powrócić do korzystania z produktu.

 

Etap: anulowanie

Jeśli nie podejmiesz działania na etapie wygaśnięcia ani wstrzymania, subskrypcja zostanie przeniesiona do etapu anulowania i nie będzie można jej odnowić ani ponownie aktywować. W celu uzyskania dostępu do produktu konieczne będzie zakupienie nowej subskrypcji. Jeśli subskrypcja zostanie anulowana z powodu nieuregulowania płatności w ramach linii kredytowej, może być konieczne użycie innej metody płatności w celu zakupu subskrypcji i ich odnawiania, a w przypadku przyszłych zamówień może być wymagana przedpłata.

Jak odnowić subskrypcję testową?

Nie można odnawiać wersji testowej oprogramowania ani przedłużać okresu jej użytkowania. Aby nadal korzystać z produktu, kup subskrypcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przechodzenie z wersji testowej na subskrypcję.

Jak odnowić licencję programu Fusion do użytku osobistego?

Licencję programu Fusion do użytku osobistego można odnowić tylko po warunkiem, że do wygaśnięcia bieżącej licencji pozostało mniej niż 30 dni. Odwiedź stronę Jak odnowić licencję do użytku osobistego lub uzyskać dostęp do programu startowego Fusion (angielski).

Jak odnowić licencję edukacyjną?

Na 30 dni przed wygaśnięciem planu rocznego dla instytucji edukacyjnych otrzymasz przypomnienie pocztą e-mail. Odwiedź stronę Odnawianie dostępu do oprogramowania edukacyjnego.

Jak odnowić subskrypcję, jeśli kupiono produkt u partnera firmy Autodesk?

Jeśli zakup został zrealizowany u partnera i nie dokonano transakcji z firmą Autodesk, skontaktuj się z tym partnerem w sprawie dostępnych opcji odnowienia. Informacje o partnerze znajdziesz na koncie w portalu Autodesk Account. Wybierz produkt na liście subskrypcji, aby znaleźć dane partnera.

Jak odnowić subskrypcję, jeśli kupiono produkt u przedstawiciela handlowego firmy Autodesk?

W przypadku większości subskrypcji kupionych za pośrednictwem przedstawiciela handlowego firmy Autodesk odnawianie następuje automatycznie i można skorzystać z opcji odnowienia opisanych na stronie Odnawianie automatyczne. Przejdź do sekcji Subskrypcje i umowy na koncie w portalu Autodesk Account, aby zobaczyć dostępne opcje odnowienia.

Jak ustalić datę wygaśnięcia/odnowienia?

Datę odnowienia lub wygaśnięcia możesz znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz na koncie w portalu Autodesk Account. Jeśli automatyczne odnawianie jest wyłączone, data wygaśnięcia jest oparta na strefie czasowej, w której subskrypcja została zakupiona. Jeśli automatyczne odnawianie jest włączone, data odnowienia to dzień następujący po dacie wygaśnięcia subskrypcji. Przykład: kupujesz roczną subskrypcję w dniu 10.06.2024. Jeśli automatyczne odnawianie jest wyłączone, data i godzina wygaśnięcia subskrypcji będzie przypadać na 9.06.2025 23:59:59 CET. Jeśli automatyczne odnawianie jest włączone, data odnowienia przypadnie na 10.06.2025 00:00:00 CET.

Jakie zmiany w subskrypcjach można wprowadzić przed odnowieniem lub w momencie odnowienia?

Możesz zmienić liczbę stanowisk, okres lub produkt w zależności od uprawnień. Zmiany stanowisk i okresów subskrypcji możesz wprowadzić na koncie w portalu Autodesk Account. Stanowiska są dodawane natychmiast. Redukcje liczby stanowisk i zmiany okresu subskrypcji wchodzą w życie przy odnowieniu. Zmiany produktów przy odnowieniu możesz wprowadzać na podstawie wyceny przygotowanej przez partnera firmy Autodesk lub dział sprzedaży firmy .

