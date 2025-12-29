Oto kilka ważnych informacji na temat odnawiania subskrypcji:

Aby odnowić subskrypcje należące do organizacji, musisz być nabywcą subskrypcji.

Nabywcy są uznawani za główne osoby kontaktujące się z firmą Autodesk. Staniesz się nabywcą, jeśli złożysz zamówienie i otrzymasz od firmy Autodesk wiadomości e-mail dotyczące zakupu, rozliczeń i odnowienia. Na koncie zarządzasz również innymi funkcjami samoobsługowymi, takimi jak zmiana okresu subskrypcji i dodawanie stanowisk. Nabywcy są również głównymi administratorami subskrypcji, chyba że zmienią przypisanie roli administratora. Nabywcy mogą przypisać rolę głównego administratora innej osobie w organizacji, ale zachowują swoje obowiązki związane z zakupami. Rola nabywcy wcześniej nosiła nazwę kierownika ds. umów.

Subskrypcje Autodesk możesz odnawiać automatycznie, ręcznie przy finalizacji zakupu lub na podstawie wyceny — zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo — do 90 dni przed datą odnowienia i do 30 lub 45 dni po dacie wygaśnięcia (w zależności od uprawnień i obowiązujących warunków). Aby jednak nie utracić dostępu do oprogramowania, najlepiej jest odnawiać subskrypcje przed datą odnowienia/wygaśnięcia. Odwiedź konto w portalu Autodesk Account.

Niektóre subskrypcje można odnawiać tylko ręcznie. Jeśli na koncie w portalu Autodesk Account nie widać żadnych opcji odnowienia, skontaktuj się z partnerem firmy Autodesk lub naszym zespołem sprzedaży, aby odnowić subskrypcję.

Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę stanowisk lub zmienić okres odnowienia, przejdź do szczegółów subskrypcji na koncie w portalu Autodesk Account, aby wprowadzić zmiany. Automatycznie odnów subskrypcję lub wyślij zapytanie o wycenę do partnera firmy Autodesk lub naszego zespołu sprzedaży.

Uwaga: nie wszystkie metody odnawianie są dostępne dla każdej subskrypcji lub we wszystkich krajach.