Jedną z zalet planów subskrypcyjnych jest dostęp do poprzednich wersji oprogramowania. Obsługa* jest dostępna do wszystkich bieżących wersji oprogramowania Autodesk oraz niektórych poprzednich wersji. Aby oprogramowanie Autodesk było obsługiwane, musi działać w systemach operacyjnych obsługiwanych przez dostawców. Jeśli dostawca przestanie obsługiwać dany system operacyjny, my również przestaniemy obsługiwać produkty Autodesk uruchamiane w tym systemie, nawet jeśli należą one do poprzednich wersji objętych obsługą.

Jeśli poprzedniej wersji nie ma na liście, nie jest ona obsługiwana. Aby uniknąć przestojów w pracy, uaktualnij oprogramowanie do obsługiwanej wersji przed zakończeniem obsługi poprzedniej wersji. Niewygasły, aktywny plan subskrypcyjny wskazuje, że nadal możesz używać wcześniej zainstalowanej i aktywowanej wersji, nawet jeśli zakończono jej obsługę. Jeśli masz licencję wieczystą na wersję, której obsługę zakończono, nadal masz prawo do korzystania z licencji tak długo, jak zechcesz.

Jednak w przypadku nieobsługiwanych wersji nie możesz uzyskać nowego kodu aktywacji w celu ponownej aktywacji tej wersji na żadnym urządzeniu. Nie udostępniamy również aktualizacji oprogramowania ani poprawek hotfix do wersji, w przypadku których zakończono obsługę*.

* Obsługa obejmuje pomoc techniczną, aktualizacje oprogramowania i poprawki hotfix.