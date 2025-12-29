Ręczne odnowienie w ramach finalizacji zakupu jest zazwyczaj dostępne od 90 dni przed datą odnowienia i do 45 dni po dacie odnowienia/wygaśnięcia, w zależności od uprawnień i obowiązujących warunków. Ta opcja zapewnia większą kontrolę nad terminem płatności, ale nie zmienia daty odnowienia.

Opcje odnowienie są widoczne na koncie w portalu Autodesk Account , a przed datą odnowienie otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o nich.

Niektóre metody płatności, takie jak Konbini i przelew bankowy, wymagają ręcznego odnowienia subskrypcji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości e-mail dotyczącej odnowienia.

Ręczne odnawianie pojedynczej subskrypcji

Aby ręcznie odnowić subskrypcję indywidualną, realizując zamówienie na koncie:

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy. Na liście subskrypcji wybierz produkt i wybierz opcję Odnów. Jeśli masz możliwość odnowienia wcześniej, kliknij przycisk Odnów teraz przy składaniu zamówienia.. Odnowienie subskrypcji jest dodawane do koszyka, w którym możesz sprawdzić ceny i dokonać zakupu.

Data odnowienia pozostaje niezmieniona.

Ręczne odnawianie wielu subskrypcji

Podczas składania zamówienia możesz ręcznie odnowić do 100 kwalifikujących się subskrypcji.

Sposób ręcznego odnawiania wielu subskrypcji na koncie:

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy. Z menu Operacje zbiorcze wybierz opcję Odnów. Subskrypcje, które można odnowić razem, zostaną pogrupowane według numeru klienta, waluty i metody zakupu. Wybierz subskrypcje do odnowienia i przeprowadź transakcję.

Otrzymasz jedną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia dla każdej transakcji. Daty odnowienia pozostają bez zmian.