Faktury są wystawiane w dniu odnowienia. Należy je opłacić w podanym terminie.
Automatyczne odnawianie
Dzięki włączonej opcji automatycznego odnawiania faktura za odnowienie zostanie automatycznie wygenerowana w dniu odnowienia. Fakturę tę należy opłacić w podanym terminie, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do produktu.
- Przed datą odnowienia na koncie w portalu Autodesk Account wprowadź niezbędne zmiany subskrypcji (takie jak zwiększenie lub zmniejszenie liczby stanowisk) lub faktur (takie jak numer zamówienia). Zmiany możesz wprowadzić na swoim koncie lub na podstawie nowej wyceny odnowienia wystawionej przez partnera.
- Niesfinalizowanie zmian przed odnowieniem spowoduje, że automatyczna faktura zostanie wygenerowana nieprawidłowo i trzeba będzie przetworzyć zwrot w okresie zwrotu oraz w okresie płatności.
- Wyłącz automatyczne odnawianie wszystkich zwracanych produktów. Następnie poproś o wycenę zawierającą potrzebne zmiany i tylko te produkty, które chcesz zachować, lub podejmij związane z nią działania.
Ręczne odnawianie podczas składania zamówienia
- Na koncie w portalu Autodesk Account możesz odnowić subskrypcję w ramach procesu składania zamówienia, wybierając metodę płatności na podstawie faktury, jeśli masz już subskrypcję opłacaną na podstawie faktury. Zostanie wystawiona faktura, którą należy opłacić w podanym terminie.
Odnawianie na podstawie wyceny od partnera
- O wycenę odnowienie możesz poprosić partnera 90 dni przed datą odnowienie lub do 45 dni po niej.
- Podczas realizacji wyceny wybierz opcję Zapłać na podstawie faktury, a zostanie wygenerowana faktura, którą należy opłacić w podanym terminie.
Odnawianie przez wycenę samoobsługową
- Płatność na podstawie faktury jest dostępna przy odnawianiu przy użyciu wyceny samoobsługowej tylko pod warunkiem, że masz już inną subskrypcję opłacaną na podstawie faktury.
Modyfikowanie danych faktury na koncie
- Przed odnowieniem należy wprowadzić zmiany na fakturze za odnowienie. Przejdź do sekcji Subskrypcje i umowy na koncie w portalu Autodesk Account. Wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji. Kliknij opcję Edytuj dane na fakturze w sekcji Płatność. Możesz zaktualizować numer zamówienia, dodać uwagi lub dołączyć dokumenty zamówienia.