Większość odnowionych i nowo zakupionych subskrypcji będzie odnawiana automatycznie, chyba że wyłączysz tę opcję na koncie w portalu Autodesk Account. Upraszcza to proces odnawiania i zapobiega przerwom w dostępie.
Ustawienia automatycznego odnawiania możesz zmienić (pojedynczo lub zbiorczo) w dowolnym momencie przed datą odnowienia oraz w ciągu 30 dni (subskrypcje miesięczne) lub 45 dni (subskrypcje roczne i wieloletnie) po dacie wygaśnięcia.
Automatyczne odnawianie pojedynczej subskrypcji
Aby nastąpiło automatyczne odnowienie w dniu odnowienia, musi istnieć prawidłowa metoda płatności powtarzalnych, a funkcja automatycznego odnawiania musi być włączona.
- Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
- Na liście subskrypcji wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji i sprawdzić metodę płatności zapisaną w systemie.
- Aby subskrypcja była odnawiana automatycznie w terminie odnowienia, kliknij opcję Włącz w polu Automatyczne odnawianie.
Potwierdzenie otrzymasz pocztą e-mail.
Automatyczne odnawianie wielu subskrypcji
Możesz włączyć automatyczne odnawianie nawet 100 subskrypcji jednocześnie, korzystając z funkcji automatycznego odnawiania zbiorczego.
- Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
- Na liście subskrypcja użyj filtru, aby wygenerować listę określonych subskrypcji. Możesz też rozpocząć od menu Operacje zbiorcze.
- Z menu Operacje zbiorcze wybierz opcję Zarządzaj automatycznym odnawianiem.
- Włącz automatyczne odnawianie subskrypcji.
- Zaznacz pole wyboru u góry listy, aby włączyć automatyczne odnawianie subskrypcji.
- Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.