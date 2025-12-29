Podstawy zarządzania kontami

Odnawianie automatyczne

Większość odnowionych i nowo zakupionych subskrypcji będzie odnawiana automatycznie, chyba że wyłączysz tę opcję na koncie w portalu Autodesk Account. Upraszcza to proces odnawiania i zapobiega przerwom w dostępie.

 

Ustawienia automatycznego odnawiania możesz zmienić (pojedynczo lub zbiorczo) w dowolnym momencie przed datą odnowienia oraz w ciągu 30 dni (subskrypcje miesięczne) lub 45 dni (subskrypcje roczne i wieloletnie) po dacie wygaśnięcia.

 

Automatyczne odnawianie pojedynczej subskrypcji

Aby nastąpiło automatyczne odnowienie w dniu odnowienia, musi istnieć prawidłowa metoda płatności powtarzalnych, a funkcja automatycznego odnawiania musi być włączona.

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
  2. Na liście subskrypcji wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji i sprawdzić metodę płatności zapisaną w systemie.
  3. Aby subskrypcja była odnawiana automatycznie w terminie odnowienia, kliknij opcję Włącz w polu Automatyczne odnawianie.

Potwierdzenie otrzymasz pocztą e-mail.

 

Automatyczne odnawianie wielu subskrypcji

Możesz włączyć automatyczne odnawianie nawet 100 subskrypcji jednocześnie, korzystając z funkcji automatycznego odnawiania zbiorczego.

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
  2. Na liście subskrypcja użyj filtru, aby wygenerować listę określonych subskrypcji. Możesz też rozpocząć od menu Operacje zbiorcze.
  3. Z menu Operacje zbiorcze wybierz opcję Zarządzaj automatycznym odnawianiem.
  4. Włącz automatyczne odnawianie subskrypcji.
  5. Zaznacz pole wyboru u góry listy, aby włączyć automatyczne odnawianie subskrypcji.
  6. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

