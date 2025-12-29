Większość odnowionych i nowo zakupionych subskrypcji będzie odnawiana automatycznie, chyba że wyłączysz tę opcję na koncie w portalu Autodesk Account. Upraszcza to proces odnawiania i zapobiega przerwom w dostępie.

Ustawienia automatycznego odnawiania możesz zmienić (pojedynczo lub zbiorczo) w dowolnym momencie przed datą odnowienia oraz w ciągu 30 dni (subskrypcje miesięczne) lub 45 dni (subskrypcje roczne i wieloletnie) po dacie wygaśnięcia.

Automatyczne odnawianie pojedynczej subskrypcji

Aby nastąpiło automatyczne odnowienie w dniu odnowienia, musi istnieć prawidłowa metoda płatności powtarzalnych, a funkcja automatycznego odnawiania musi być włączona.

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy. Na liście subskrypcji wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji i sprawdzić metodę płatności zapisaną w systemie. Aby subskrypcja była odnawiana automatycznie w terminie odnowienia, kliknij opcję Włącz w polu Automatyczne odnawianie.

Potwierdzenie otrzymasz pocztą e-mail.

Automatyczne odnawianie wielu subskrypcji

Możesz włączyć automatyczne odnawianie nawet 100 subskrypcji jednocześnie, korzystając z funkcji automatycznego odnawiania zbiorczego.