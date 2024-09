1-årig abonnement med flerbrukertilgang 7. august 2020 6. februar 2023 Årlig abonnement med enkeltbrukertilgang Kjøp flere lisenser for flere brukere.

2-årige abonnementer 27. mars 2019 7. april 2021 Månedlige, årlige eller 3-årige abonnementer Autodesk verken selger eller fornyer 2-årige abonnementer lenger.

Endringer i abonnementsperiodens varighet

2- og 3-årige abonnementer med flerbrukertilgang 29. februar 2020 29. februar 2020 3-års abonnement med enkeltbrukertilgang Autodesk verken selger eller fornyer 2-årige abonnementer lenger.

A360 Drive Mai 2020 25. september 2020 Autodesk Drive Fra og med 25. mars 2020, vil A360 Drive-filer være skrivebeskyttet. Alle data vil bli fjernet 25. september 2020.

AutoCAD Utility Design 7. februar 2017 Autodesk gikk sammen med Spatial Business Systems, Inc. for å fortsette utviklingen under navnet Automated Utility Design. Autodesk og Spatial Business Systems Strategic Alliance Ofte stilte spørsmål for kunder

BIM 360 Team 9. april 2018 Slutt på fornyelse: September 2021 (3-årig; eStore, gjentakende), januar 2023 (1-årig; EBA) 31. desember 2023 Autodesk Docs Se vanlige spørsmål (engelsk) om Autodesk BIM 360 Team EOL for mer informasjon, inkludert opplysninger om hvordan du laster ned eller flytter filene dine.

Innpakket programvare 1. juli 2021 Kjøp fra Autodesk-butikken eller en forhandler. Fysiske medier for Autodesk-produkter er ikke tilgjengelige fra og med versjon 2022.

Buzzsaw og Buzzsaw Professional 7. oktober 2016 31. januar 2019 BIM 360 Docs (engelsk) Buzzsaw er ikke lenger tilgjengelig (engelsk)

CAD Doctor for Autodesk Simulation 27. mars 2018 Elysium CAD Doctor for Autodesk Moldflow, tilgjengelig fra Elysium Co Ltd. Utfasing av CAD Doctor for Autodesk Simulation

CFD Flex-abonnement med enkeltbrukertilgang 21. mars 2016 CFD Flex (engelsk)-abonnement med flerbrukertilgang

Configurator 360 7. mai 2020 7. mai 2023 Forge Design Automation API - nettbasert produktkonfigurasjonsprogram for Inventor på GitHub.

Forge System Integrators - partnerutviklede applikasjoner for nettbaserte konfigurasjoner. Se vanlige spørsmål for mer informasjon.



Constructware 31. oktober 2021 Autodesk Construction Cloud Constructware ble avviklet 31. oktober 2021

Design Academy (ADA) 16. april 2015 Bli med i Fellesskap for studenter (engelsk) for å få den nyeste versjonen av Autodesk-suiter og andre produkter som er tilgjengelige for utdanningsinstitusjoner. Education Suite avviklet

Education Master Suite (EMS) 16. april 2015 Bli med i Fellesskap for studenter (engelsk) for å få den nyeste versjonen av Autodesk-suiter og andre produkter som er tilgjengelige for utdanningsinstitusjoner. Education Suite avviklet

Geolocation Online Map for AutoCAD LT 2014 og AutoCAD 2014 Juni 2017 Oppgrader til en nyere versjon av et AutoCAD-produkt for å fortsette å bruke denne funksjonen. Geolocation Online Map-funksjon avviklet for Autodesk AutoCAD og AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7. februar 2022 30. april 2022 Ingen produktalternativer Produktside for Helius Composite

Helius PFA (frittstående Helius PFA-abonnementer) 7. februar 2022 30. april 2022 Moldflow Insight (engelsk) Autodesk selger ikke lenger Helius PFA. Moldflow Insight-abonnementer gir fortsatt rett til Helius PFA-teknologien.

Homestyler- og Homestyler-mobilapplikasjoner Juni 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live (engelsk)

Formit360 (engelsk) Autodesk Homestyler-produkter avviklet

InfraWorks (noen tjenester for InfraWorks 2017.2 og tidligere) 3. januar 2018 InfraWorks

Hvis du har versjon 2017.3 eller senere, vil ikke disse endringene påvirke deg. InfraWorks-tjenester som vil bli avviklet i 2018

Maya LT 7. desember 2022 7. desember 2022

Maya Creative Endringer i Autodesk Maya LT

Mental Ray-salg gjennom Autodesk 1. april 2017 Nye lisenser for Mental Ray kan kjøpes gjennom NVIDIA. Mental Ray - Salg avviklet

Moldflow Flex-abonnement med enkeltbrukertilgang 21. mars 2016 Autodesk Moldflow Flex (engelsk)-abonnement med flerbrukertilgang

Eksisterende abonnenter oppgraderes automatisk til et flerbrukerabonnement. Tilbud om simuleringsabonnementer avviklet og overført til tilsvarende flerbrukerabonnementer

Kvartalsabonnementer 27. mars 2019 Månedlige, årlige eller 3-årige abonnementer Endringer i abonnementsperiodens varighet

ReCap Pro for mobil 1. februar 2021 ReCap Pro, med unntak av ReCap Pro for mobil Vanlige spørsmål om endt livstid for Autodesk ReCap Pro for mobil

ReMake September 2017 Nå en funksjon i ReCap Pro. Vanlige spørsmål om ReCap Photo

Simulation Mechanical Flex-abonnement med enkeltbrukertilgang 21. mars 2016 Simulation Mechanical Flex-abonnement med flerbrukertilgang

Eksisterende abonnenter oppgraderes automatisk til et abonnement med flerbrukertilgang. Tilbud om simuleringsabonnementer avviklet og overført til tilsvarende flerbrukerabonnementer

Smoke 7. september 2022 7. september 2022 Flame Assist Vanlige spørsmål om endringer i Autodesk Smoke