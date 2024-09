En av fordelene med abonnementsplaner er tilgang til tidligere versjoner av programvaren. Brukerstøtte* er tilgjengelig for alle gjeldende versjoner av Autodesk-programvare pluss enkelte tidligere versjoner. For å være kvalifisert for brukerstøtte må Autodesk-programvaren kjøre på operativsystemer som støttes av leverandørene. Hvis en leverandør avvikler brukerstøtten for et operativsystem, avvikler vi også støtten for Autodesk-produkter som kjører på det operativsystemet, selv om de er blant de kvalifiserte tidligere versjonene.

Hvis en tidligere versjon ikke er oppført, er brukerstøtte ikke tilgjengelig. Hvis du vil unngå nedetid, oppgraderer du til en støttet versjon før brukerstøtten for en tidligere versjon utløper. En aktiv abonnementsplan uten bortfall indikerer at du kan fortsette å bruke en tidligere installert og aktivert versjon, selv om brukerstøtten har utløpt. Hvis du har en evigvarende lisens for en versjon der brukerstøtten har utløpt, har du fortsatt rett til å bruke lisensen så lenge du vil.

For versjoner som ikke støttes, kan du imidlertid ikke få en ny aktiveringskode for å aktivere den versjonen på nytt for noen enhet. Vi gir heller ikke ut programvareoppdateringer eller hurtigreparasjoner for versjoner der brukerstøtten har utløpt*.

*Brukerstøtte omfatter teknisk støtte, programvareoppdateringer og hurtigreparasjoner.