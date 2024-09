Under Fakturering og bestillinger på Autodesk-konto siden, kan du se tilbud, fakturaer og kreditnotaer, bestillingshistorikk og betalingsmetoder. Administratorer og kontraktansvarlige ser tilleggsinformasjon om abonnementer og kontrakter.

Visning for administratorer

For å gi administratorer øyeblikkelig tilgang til nøkkelinformasjonen de trenger, inkluderer fakturering og bestillinger en abonnement- og kontraktside, presentert som et fanebasert grensesnitt som viser både sammendrag og detaljer om deres produktabonnementer. I tillegg mottar administratorer proaktive varsler for hjelpe til med å opprettholde jevn tilgang for brukerne sine.

Abonnement- og kontraktsiden inkluderer:

Oppsummeringsfane Kort for hvert Autodesk-produkt viser: antall abonnementer på hver server Antall lisenser Antall team

Kort for hvert Autodesk-produkt viser:

Fane for abonnementer og kontrakter Linjer for hvert abonnement eller kontrakt viser: Produkt Abonnements-ID Team Antall lisenser Avtaletid Automatisk fornyelse eller utløpt dato Klikk på et abonnement eller en kontraktslinje for flere opplysninger.

Linjer for hvert abonnement eller kontrakt viser: