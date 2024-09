For å kansellere og returnere et nylig kjøpt abonnement, gå til kontakt støtte. For å forhindre fornyelse av et aktivt abonnement, må du slå av automatisk fornyelse i Autodesk-kontoen din. Ditt gjeldende abonnement vil være aktivt frem til utløpsdatoen. Hvis du bestemmer deg for å fortsette abonnementet ditt, kan du slå på automatisk fornyelse igjen før sluttdatoen.