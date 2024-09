Määritä ja ota käyttöön kertakirjautuminen (SSO). Autodesk suosittelee tätä menetelmää, mutta jos et halua ottaa kertakirjautumista käyttöön, pyydä käyttäjiä ottamaan käyttöön kaksivaiheinen todennus. Lisätietoja kertakirjautumisesta on kertakirjautumisen määritysoppaassa. Lisätietoja kaksivaiheisesta todennuksesta on kohdassa Kaksivaiheisen todennuksen käyttöönotto.