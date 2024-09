Warunki Użytkowania

Nabywca subskrypcji Media and Entertainment Collection dla jednego użytkownika ma prawo do subskrypcji programu Arnold dla jednego użytkownika lub na żądanie i w zależności od dostępności do subskrypcji programu Arnold dla wielu użytkowników na pięć (5) stanowisk zawartej w pliku licencji. Każda subskrypcja dla jednego użytkownika w ramach tego uprawnienia do programu Arnold umożliwia zainstalowanie i używanie do pięciu (5) wystąpień oprogramowania Arnold jednocześnie na oddzielnych komputerach.

Nabywca subskrypcji dla wielu użytkowników kolekcji Media and Entertainment Collection ma prawo do piêciu (5) subskrypcji dla wielu użytkowników programu Arnold zawartej w pliku licencji.

Wraz z wygaśnięciem podstawowej subskrypcji Media and Entertainment Collection wygaśnie również subskrypcja uprawnienia do programu Arnold.