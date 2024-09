オートデスクは、いかなる請求または紛争 (以下、「請求」) も非公式に解決するよう努めます。お客様またはオートデスクが、提供物または本規約に起因または関連する請求を有する場合、お客様およびオートデスクは、まず、以下に説明する方法で請求の通知を行い、他方当事者と協力して問題の円満な解決を図ることにより、請求を非公式に解決しようとします。請求の通知の受領後 30 日以内に非公式な紛争解決を通じた請求の解決がなされなかった場合、いずれの当事者も正式な紛争解決に進むことができるものとします。

お客様およびオートデスクは、提供物または本規約に起因または関連するあらゆる請求の拘束力のある個別仲裁に合意し、法廷に出廷し、裁判官または陪審員の前で裁判を受ける権利を放棄します。州法ではなく、手続き規定を含む米国連邦仲裁法が、この紛争解決規定の解釈と執行を規定します。仲裁は、ADR Services の規則に従い、第 17.4 条に定めるところにより、ADR Services によって行われます。仲裁を開始するには、当事者は、ADR Services の規則で要求される詳細な請求および救済の要求を記載したし書面による仲裁要求 (以下、「要求書」) を送付する必要があります。お客様からオートデスクへの要求書は、Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer 宛に送付する必要があります。オートデスクからお客様に対する要求書は、上記の非公式の紛争解決手続きにおいてお客様が提供した住所に送付するか、または住所が提供されていない場合には、以下の第 17.11 条 (通知) に定めるところに従って送付する必要があります。