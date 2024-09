Conditions Générales d’Utilisation

Les conditions suivantes régissent Vos droits de licence hébergée pour les abonnés Maya Batch et 3ds Max Batch pendant la Durée de l’Offre de Votre abonnement.

Si Vous avez un abonnement multi-utilisateurs hébergé, Vous pouvez installer la version spécifique de l’Offre indiquée dans l’Identification d’Offre applicable sur le nombre autorisé d’ordinateurs (en respectant les limites imposées par l’outil Autodesk License Manager, le cas échéant), et utiliser ces ordinateurs pour l’exécution de la fonctionnalité Batch à partir de plusieurs ordinateurs via Internet ou un autre réseau non local, en réseau, uniquement par Votre personnel, et seulement pour réaliser des traitements par lots à distance dans le cadre de Vos besoins commerciaux internes.

Si Vous avez un abonnement mono-utilisateur hébergé, Vous ne pouvez installer qu'une seule copie unique de la version spécifique de l’Offre indiquée dans l’Identification d’Offre applicable sur un (1) ordinateur, de façon autonome, et la fonctionnalité Batch installée peut être exécutée sur un (1) ordinateur supplémentaire via Internet ou un autre réseau non local, en réseau, uniquement par Votre personnel, seulement pour réaliser des traitements par lots à distance dans le cadre de Vos besoins commerciaux internes, dans la mesure où (i) la personne qui accède à cette copie supplémentaire de l’Offre est la même que celle qui accède à la copie principale ; (ii) cette personne est Vous (si Vous êtes une personne physique) ou un de Vos employés ; (iii) cette personne accède à la copie supplémentaire uniquement pour travailler lorsqu’elle ne se trouve pas sur son lieu de travail habituel et seulement dans le cadre de Vos besoins commerciaux internes ; et (iv) cette personne n’accède pas simultanément à la copie principale et à la copie supplémentaire.

Pour chaque licence multi-utilisateurs hébergée ou licence mono-utilisateur hébergée dont Vous avez acquis les droits d’installation ou d’accès dans le cadre de Votre abonnement multi-utilisateurs ou mono-utilisateur, Vous et Vos Utilisateurs autorisés pouvez exécuter la fonctionnalité Batch sur un maximum de dix (10) ordinateurs simultanément. À titre indicatif uniquement :

10 licences multi-utilisateurs de Maya ou 3ds Max = 100 droits de licence hébergée de Batch

10 licences mono-utilisateur de Maya ou 3ds Max = 100 droits de licence hébergée de Batch

Ces droits d’exécution supplémentaires sont cumulatifs. Par exemple, si Votre abonnement vous donne droit à 5 licences multi-utilisateurs ou à 5 licences mono-utilisateur, vous pouvez exécuter la fonctionnalité Batch sur un maximum de 50 ordinateurs en réseau simultanément. Si Vous avez acheté une licence Token Flex, Vous pouvez exécuter Batch sur un nombre illimité d’ordinateurs.

Vous acceptez d’activer tous les systèmes de suivi à distance disponibles et de ne pas les désactiver, ainsi que de conserver tous les rapports générés par lesdits systèmes.

Vous devez respecter les processus et les règles (le cas échéant) ponctuellement imposés par Autodesk pour l’installation de Batch et l’accès à celui-ci en tant que produit hébergé.

Autodesk n’a aucune obligation de fournir une assistance pour Votre installation ou Votre accès à Batch en tant que produit hébergé.

« Batch » correspond à toute opération de ligne de commande ou effectuée sans interface utilisateur, qui est proposée comme fonctionnalité complémentaire installée avec votre licence Maya ou 3ds Max, selon le cas, dans le but de Vous permettre d’effectuer des traitements par lots à distance.