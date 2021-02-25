以下条款适用于在您的固定期限的使用许可的产品期限内，您对 Maya Batch 订阅者和 3ds Max Batch 订阅者的主机许可权。

如果您拥有主机多（人）用户固定期限的使用许可，您可以在许可数量（不超过 Autodesk License Manager 工具规定的限值，如有）的计算机上安装适用产品标识中指定的特定版本的产品；亦可在联网的基础上，通过互联网或其他非本地网络，使用这些计算机执行多台计算机上的 Batch 功能，但仅限由您的工作人员为您的内部业务需要执行远程批次处理。

如果您拥有主机单（人）用户固定期限的使用许可，您可以在单机的基础上，在一 (1) 台计算机上安装适用产品标识中指定的特定版本的产品的单一副本；亦可在联网的基础上，通过互联网或其他非本地网络，执行另一 (1) 台计算机上安装的 Batch 功能，但仅限由您的工作人员为您的内部业务需要执行远程批次处理，且要满足如下前提条件：(i) 访问该产品的该附加副本的人士与安装主副本的人士相同；(ii) 该人士是您（如果您是个人）或您的雇员；(iii) 该人士仅为其日常工作地点以外区域履行职务时，且仅为您的内部业务需要访问该附加副本；以及 (iv) 不得同时访问主副本和附加副本。

对于您有权作为多（人）用户固定期限的使用许可或单（人）用户固定期限的使用许可的一部分安装或访问的每套主机多（人）用户许可或主机单（人）用户许可，您和您的授权用户最多可在十 (10) 台计算机上同时执行 Batch 功能。仅出于说明目的：

10 套 Maya 或 3ds Max 多（人）用户许可 = 100 项 Batch 主机许可权

10 套 Maya 或 3ds Max 单（人）用户许可 = 100 项 Batch 主机许可权

这些附加执行权可以累积，也就是说，如果在固定期限的使用许可项下有 5 套多（人）用户许可或 5 套单（人）用户许可，则您最多可在 50 台联网计算机上同时执行 Batch 功能。如果您购买了 Token Flex 许可，则可以在无限数量的计算机上执行 Batch。

您同意激活任何可用的远程跟踪机制、不禁用任何此等远程跟踪机制，并保留该等远程跟踪机制生成的全部记录。



您必须遵守 Autodesk 不时制定的有关在主机的基础上安装和访问 Batch 的流程和政策（如有）。

对于您在主机的基础上安装或访问 Batch，Autodesk 没有义务提供支持。

“Batch”指作为随附 Maya 或 3ds Max 许可安装的补充功能（如适用）而向您提供的任何命令行或无头（非用户界面）操作，旨在使您能够执行远程批处理。