如果您的产品为传媒和娱乐软件集单（人）用户固定期限的使用许可，则您有权享有 Arnold 的单（人）用户固定期限的使用许可，或根据您的要求及供应情况，享有许可文件中嵌入的五 (5) 坐席 Arnold 多（人）用户固定期限的使用许可。对于此 Arnold 授权的任何单（人）用户固定期限的使用许可，您均可在单独的设备上同时安装和使用最多五 (5) 个 Arnold 软件实例。
如果您的产品为传媒和娱乐软件集多（人）用户固定期限的使用许可，则您有权享有许可文件中嵌入的五 (5) 坐席 Arnold 多（人）用户固定期限的使用许可。
当您的基础传媒和娱乐软件集订阅终止时，您对 Arnold 权利的固定期限的使用许可也将终止。
如果您希望取消您的 PlanGrid、BuildingConnected、TradeTapp 或 Pype 固定期限的使用许可的自动续订，请在您当前固定期限的使用许可的产品期限到期前至少三十 (30) 天通过 ACSRenewals@autodesk.com 联系 Autodesk。
对于 PlanGrid 和 Autodesk Build，您可以在最多三 (3) 台由您拥有或控制的移动设备上安装和使用移动应用程序。
对于某些产品，例如 PlanGrid 和 Autodesk Build，如果您的固定期限的使用许可是由第三方（例如您的雇主或希望通过服务授权向您提供该产品的其他第三方）购买的，则该第三方为帐户所有者和控制人。该第三方 (i) 可以随时出于任何原因或无理由终止帐户或终止您对帐户的访问权限，并且 (ii) 保留对与该帐户相关的客户内容的控制权。
在您使用某产品时，您可以提交有关您或您现有或潜在商业伙伴的材料和信息，包括联系信息、清仓信息、投标信息、财务信息和项目信息。您创建、提交或上传至产品的所有信息或材料，将构成一般条款中规定的“您的内容”。您有责任及时纠正通过该产品与他人分享的您的内容中的任何错误或不准确之处。您确认，通过向产品传输可能构成您的内容的个人数据，例如您为自己、您的公司或第三方（如当前或潜在的业务合作伙伴）创建的个人资料，即表示您意图让 Autodesk 代表您处理该个人数据，并将该个人数据提供给该产品的其他注册用户。
除一般条款中授予的任何权利外，Autodesk 还可能对您的内容进行某些数据分析或其他分析，将由此产生的数据和见解用于我们的内部目的，并在汇总和匿名的基础上向第三方或公开披露从您的内容中获得的见解。Autodesk 不会披露有关您的内容的细节，除非根据您的指示或征得您的同意，作为产品的一部分向您披露。
这些产品的其他用户可能会提交类似的材料和信息，包括与您有关的信息，并且每当这些材料和信息通过产品/与您共享时，它们将构成一般条款中规定的“第三方材料/服务”。
If 如果您订阅或以其他方式通过产品访问RSMeans工程造价数据库，则 SMeans條款 适用。
对于某些产品，例如 Flame Premium、Flame、Flame Assist、Flare、Lustre 和 Backdraft Conform（统称为“创意后期制作工具”），您可以在计算机上安装和访问 Wiretap API，即使该计算机上未安装创意后期制作工具的副本，并且该等Wiretap API的使用并非仅与您对创意后期制作工具的使用有关。
Autodesk 下载技术可以使用 Akamai NetSession 界面，该界面可以利用少量的上传带宽和计算机资源将您连接到对等网络，并提高网络内容交付速度和稳定性。Akamai NetSession 界面是安全的客户端联网技术，利用计算机的功能在 Akamai 网络上提供可用的软件和媒体。您的 Akamai NetSession 界面可与其他 Akamai NetSession 界面以及数千台 Akamai Edge 服务器协同工作，利用少量的计算机可用资源作为联网服务运行。有关详细信息，请参见 Akamai NetSession 界面。同意这些条款并使用 Autodesk 下载技术，即表示您接受适用于 Akamai NetSession 界面的 Akamai 许可协议。
即使一般条款、固定期限的使用许可类型或本条款的任何其他部分存在任何相反规定，下文所列的 Flow Capture 产品亦会按照以下产品框架和条款提供。 除非本特殊条款作出明确修改，否则 Autodesk 使用条款对您的 Flow Capture 固定期限的使用许可和其他产品均适用且完全有效。
Flow Capture 根据每项制作的预算按月*提供相应层级的服务，包括：HDR/杜比视界、不限数量的授权用户、2TB 存储空间和一 (1) 个房间。此外，Dailies 还包括对 Immediates 的访问权限。
*每月费用基于年度 SKU，针对所需月数按比例计算。
“制作”是指一部完整的长篇电影或电视连续剧。
制作预算层级如下表所示：
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制作预算层级**
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<500 万美元
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>500 万美元，但 <1000 万美元
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>1000 万美元，但 <2000 万美元
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>2000 万美元，但 <4000 万美元
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>4000 万美元，但 <6000 万美元
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>6000 万美元，但 <8000 万美元
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>8000 万美元
**如果制作预算增加，且预算层级因此提升，则您有义务告知 Autodesk 这一情况，Autodesk 将根据新的预算层级额外向您收取相应的金额。
Flow Capture 指定用户：
Flow Capture 指定用户基于年度单（人）用户固定期限的使用许可提供，相关权益包括：Dailies 访问权限、HDR/杜比视界、房间、帐户级别的 3TB 存储空间和不限数量的制作。此外，Dailies 还包括对 Immediates 的访问权限。使用 Flow Capture 附加模块需额外付费。
Immediates：您必须直接从第三方 IN2CORE 处购买 Qtake 许可，然后才能使用 Immediates。 Autodesk 对您的 Qtake 许可概不承担任何义务或其他责任。
房间：每个房间最多可同时容纳 25 位参与者。
Flow Capture 附加模块：以下产品作为附加模块提供，需额外付费方可使用：
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附加模块
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单位
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存储空间
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每月 2TB
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取证水印
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每年 1 万分钟
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Flow Capture Production Success***
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每月
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额外房间
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每月
如果您所用的存储空间或取证水印超出您已购买的数量，则您有义务为所用的这些附加模块额外使用的单位支付费用。
***Flow Capture Production Success 包含以下权益：
(i) 专属 Flow Capture Production Success 经理，提供以下服务：
(ii) 混合 AWS S3 存储桶设置和支持：
(iii) 客户品牌子域；
(iv) 客户域、集成和维护；
(v) 标准化安全设置；
(vi) 管理员相关功能，如：公司范围的报告、模板和文件夹权限，以及自主管理式公司范围的管理；
(vii) 持续的培训和支持；以及
(viii) Flow Capture 为其系统中记录为“紧急（我需要在截止日期前完成工作，但因该情况而受阻）”类型的工单提供全天候的优先处理和升级服务。
Fusion 360 Manage 企业版可供无限数量（受合理技术限制）的第三方授权用户访问，但受以下限制：
以下条款适用于在您的固定期限的使用许可的产品期限内，您对 Maya Batch 订阅者和 3ds Max Batch 订阅者的主机许可权。
如果您拥有主机多（人）用户固定期限的使用许可，您可以在许可数量（不超过 Autodesk License Manager 工具规定的限值，如有）的计算机上安装适用产品标识中指定的特定版本的产品；亦可在联网的基础上，通过互联网或其他非本地网络，使用这些计算机执行多台计算机上的 Batch 功能，但仅限由您的工作人员为您的内部业务需要执行远程批次处理。
如果您拥有主机单（人）用户固定期限的使用许可，您可以在单机的基础上，在一 (1) 台计算机上安装适用产品标识中指定的特定版本的产品的单一副本；亦可在联网的基础上，通过互联网或其他非本地网络，执行另一 (1) 台计算机上安装的 Batch 功能，但仅限由您的工作人员为您的内部业务需要执行远程批次处理，且要满足如下前提条件：(i) 访问该产品的该附加副本的人士与安装主副本的人士相同；(ii) 该人士是您（如果您是个人）或您的雇员；(iii) 该人士仅为其日常工作地点以外区域履行职务时，且仅为您的内部业务需要访问该附加副本；以及 (iv) 不得同时访问主副本和附加副本。
对于您有权作为多（人）用户固定期限的使用许可或单（人）用户固定期限的使用许可的一部分安装或访问的每套主机多（人）用户许可或主机单（人）用户许可，您和您的授权用户最多可在十 (10) 台计算机上同时执行 Batch 功能。仅出于说明目的：
这些附加执行权可以累积，也就是说，如果在固定期限的使用许可项下有 5 套多（人）用户许可或 5 套单（人）用户许可，则您最多可在 50 台联网计算机上同时执行 Batch 功能。如果您购买了 Token Flex 许可，则可以在无限数量的计算机上执行 Batch。
您同意激活任何可用的远程跟踪机制、不禁用任何此等远程跟踪机制，并保留该等远程跟踪机制生成的全部记录。
您必须遵守 Autodesk 不时制定的有关在主机的基础上安装和访问 Batch 的流程和政策（如有）。
对于您在主机的基础上安装或访问 Batch，Autodesk 没有义务提供支持。
“Batch”指作为随附 Maya 或 3ds Max 许可安装的补充功能（如适用）而向您提供的任何命令行或无头（非用户界面）操作，旨在使您能够执行远程批处理。
以下条款适用于在您的固定期限的使用许可的产品期限内，您针对多（人）用户订阅者和单（人）用户订阅者的 Maya Batch 远程使用权。
您和您的授权用户可以在服务器计算机上安装 Maya，并在远程内部基础上访问其他计算机上的 Maya Batch 功能，前提是满足以下条件：
1. 您可在您拥有或租用的计算机（该计算机可由您直接控制或通过直接网络连接进行控制）上安装 Maya，并可允许多台计算机在远程内部基础上访问 Maya Batch 功能，但仅限由您的工作人员为您的内部业务需要执行远程批次处理，且同时授权用户的人数上限不得超过许可人数或 Autodesk License Manager 工具规定的其他限制（如有）；
2. 对于您有权以作为多（人）用户固定期限的使用许可或单（人）用户固定期限的使用许可项下网络许可的一部分安装或访问的每套 Maya 许可，您和您的授权用户在远程内部的基础上，最多可在十 (10) 台计算机上访问 Maya Batch 功能。仅出于说明目的：
3. 您同意激活任何可用的远程跟踪机制、不禁用任何此等远程跟踪机制，并保留该等远程跟踪机制生成的全部记录；以及
4. 您必须遵守 Autodesk 不时制定的有关在远程内部基础上安装和访问 Maya Batch 的流程和政策（如有）。
对于您在远程内部基础上安装或访问 Maya Batch，Autodesk 没有义务提供支持。
“Maya Batch”指作为随附 Maya 许可安装的补充功能而向您提供的任何命令行或无头（非用户界面）操作，旨在使您能够执行远程批处理。
“远程内部基础”指通过计算环境来安装或访问或允许安装或访问适用资料，该计算环境包含一台用作文件服务器的计算机，该计算机可通过任何一种连接（包括通过互联网或其他非本地网络）将该计算机中安装的软件上传并安装到其他计算机中，亦可允许其他计算机操作、查看或以其他方式访问上述软件，前提是所有计算机都位于您的营业场所。为免存疑，该定义不包括任何公共云计算环境或私有/混合云计算环境，因为这些环境中所用的计算机并不位于您的营业场所。
如果您拥有 Maya 的固定期限的使用许可（无论是单独的还是作为传媒和娱乐软件集的一部分），则您可以根据一般条款 第 8.3 节 (Autodesk APIs) ，在您使用 Maya 时安装和访问适用于 Maya 的 Bifrost Extension。
如果您的产品为单独的 Maya（无论是单（人）用户固定期限的使用许可还是多（人）用户固定期限的使用许可），您将享有以下权利：每个授权用户最多可以在三 (3) 台计算机上使用 Bifrost 引擎进行背景处理。
如果您的产品为传媒和娱乐软件集（无论是单（人）用户固定期限的使用许可还是多（人）用户固定期限的使用许可），您将享有以下权利：每个授权用户最多可以在十五 (15) 台计算机上使用 Bifrost 引擎进行背景处理。
访问或使用 Autodesk 实时地图数据，即表示您理解并同意您须受遵守该等额外的第三方使用条款和其中提到的隐私政策，且您已阅读并同意受其约束：
对于该等第三方服务或该等第三方在此类服务中或通过此类服务可能会向您提供或从您处收集的任何数据、信息、报告、结果或其他材料，Autodesk概不负责，亦不作出任何声明或保证。
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