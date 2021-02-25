以下條款適用於在您的固定期限使用授權的產品期限內，您針對 Maya Batch 的訂購客戶與 3ds Max Batch 的訂購客戶的主機授權權利。

如果您有主機多 (人) 用戶固定期限的使用授權，您可以在允許數量的電腦 (不得超過 Autodesk License Manager 工具設定的數量限制，如有) 上安裝適用產品標識指定的產品特定版本，且可在已連結網路的基礎上，透過網際網路或其他非本機網路在該等電腦上執行多部電腦的 Batch 功能，但僅限由您的人員基於您的內部業務需求執行遠端批次處理。

如果您有主機單 (人) 用戶固定期限的使用授權，您可以在單機的基礎上，於一 (1) 部電腦上安裝適用產品標識指定的產品特定版本的單一複本，且可在已連結網路的基礎上，透過網際網路或其他非本機網路在另外一 (1) 部電腦上執行已安裝的 Batch 功能，但僅限由您的人員基於您的內部業務需求執行遠端批次處理，前提是：(i) 存取上述產品的其他複本之人員與安裝主複本之人員相同；(ii) 該人員為您 (若您為個人) 或您的員工；(iii) 該人員僅得基於您的內部業務需求，且於日常工作地點外執行工作時，才能存取其他複本；以及 (iv) 不得同時存取主複本與其他複本。

針對您有權作為多 (人) 用戶固定期限使用權限或單 (人) 用戶固定期限使用權限的一部分進行安裝及存取每一項主機多 (人) 用戶授權與每一項主機單 (人) 用戶授權，且您與您授權之使用者可以於至多十 (10) 部電腦上同時執行 Batch 功能。僅供示範之用：

10 套 Maya 或 3ds Max 的多 (人) 用戶授權 = 100 項 Batch 主機授權權利

10 套 Maya 或 3ds Max 的單 (人) 用戶授權 = 100 項 Batch 主機授權權利

這些額外執行權利為累積制，意即若您在固定期限的使用授權下有 5 套多 (人) 用戶授權或 5 套單 (人) 用戶授權，您可以同時於至多 50 部連線到網路的電腦上執行 Batch 功能。如果您購買了 Token Flex 授權，則可以在不限數量的電腦上執行 Batch。

您同意啟用且不停用任何可用之遠端追蹤機制，同時保留該等遠端追蹤機制產生的所有記錄。



您必須遵守 Autodesk 不定期制定的針對在主機基礎上安裝和存取 Batch的程序與政策 (如有)。

對於您在主機基礎上安裝或存取 Batch，Autodesk 沒有義務提供支援。

「Batch」意指提供給您的任何命令行或無頭 (非使用者介面) 操作，作為隨 Maya 或 3ds Max 授權 (依其情況適用) 安裝之補充功能，旨在使您可以執行遠端批次處理。