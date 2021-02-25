如果您的產品是傳媒娛樂軟體集單 (人) 用戶固定期限的使用授權，則您有權獲得 Arnold 的單 (人) 用戶固定期限的使用授權，或者可依您的要求並視供應情況而定，獲得授權檔案嵌入的五 (5) 個座席的 Arnold 多 (人) 用戶固定期限的使用授權。對於此 Arnold 授權的任何單 (人) 用戶的固定期限的使用授權，您可以在不同的電腦上同時安裝和使用最多五 (5) 個 Arnold 軟體的實例。
如果您的產品是傳媒娛樂軟體集多 (人) 用戶固定期限的使用授權，則您有權獲得嵌入於授權檔案中的五 (5) 個座席的 Arnold 多 (人) 用戶固定期限的使用授權。
當您相依的傳媒娛樂軟體集固定期限的使用授權終止時，您對 Arnold 權利的固定期限的使用授權也將終止。
如果您希望取消您的 PlanGrid、BuildingConnected、TradeTapp 或 Pype 固定期限使用授權的自動續約，請在您當時的固定期限使用授權的產品期限到期前至少三十 (30) 天透過 ACSRenewals@autodesk.com 聯繫 Autodesk。
對於PlanGrid和Autodesk Build，您可以在最多三 (3) 部您擁有或控制的行動裝置上安裝和使用行動應用程式。
針對某些產品，例如 PlanGrid 和 Autodesk Build，如果您的固定期限使用授權是由第三方 (例如您的雇主或希望透過服務授權為您提供此類產品的其他第三方) 購買，則該第三方是帳戶的所有者和控制者。該第三方 (i) 可以隨時、基於任何理由或無需理由即終止這個帳戶或您對這個帳戶的存取，並且 (ii) 保留對這個帳戶相關客戶內容的控制。
在您使用產品時，您可以提交資料和資訊，包括有關您和您目前或潛在商業夥伴的聯絡資訊、清倉資訊、競標資訊、財務資訊和專案資訊。您建立、提交或上傳到產品的所有資訊或資料，將構成一般條款所稱之「您的內容」。對於透過此產品與他人分享的您的內容，您有責任及時更正其任何錯誤或不準確之處。您確認，向產品傳送可能構成您的內容的個人資料，例如您為您自己、您的公司或第三方 (例如，目前或潛在業務合作夥伴) 建立的個人檔案，即表示您打算讓 Autodesk 代表您處理該個人資料，並將該個人資料提供給產品的其他註冊使用者。
除一般條款授予之任何權利外，Autodesk 還可能對您的內容進行某些資料分析或其他分析、將由此產生的資料和見解用於我方內部用途，以及在匯總和匿名的基礎上向第三方或公眾揭露從您的內容得出的見解。Autodesk 不會揭露有關您的內容的詳細資料，除非是按照您的指示或徵得您的同意作為產品的一部分向您揭露。
這些產品的其他使用者可能會提交類似的資料和資訊 (包含關於您的資訊)，並且一旦這些資料和資訊透過產品與您分享時，它們將構成一般條款所稱「第三方材料/服務」。
如果您訂購或以其他方式訪問RSMeans建設成本資料庫，則SMeans條款適用。
針對某些產品，例如 Flame Premium、Flame、Flame Assist、Flare、Lustre 和 Backdraft Conform (統稱為「創意後期製作工具」)，您可以在電腦上安裝並存取 Wiretap API，即使該電腦上未安裝創意後期製作工具的複本，而且使用此類 Wiretap API 並非只與您使用創意後期製作工具有關。
Autodesk 下載技術可以使用 Akamai NetSession 界面，該界面可以利用少量上傳頻寬和電腦資源，將您連往對等網路，進而改善網路內容傳送的速度及穩定度。Akamai NetSession 界面是安全的用戶端網路連線技術，運用電腦的功能提供 Akamai 網路上可用的軟體與媒體。您的 Akamai NetSession 界面將與其他 Akamai NetSession 界面以及數以千計的 Akamai Edge 伺服器協同工作，利用您電腦的少量可用資源，作為網路連線服務運行。如需更多資訊，請參閱 Akamai NetSession 界面。同意這些條款並使用 Autodesk 下載技術，即表示您接受適用於 Akamai NetSession 界面的 Akamai 授權協議 。
不論一般條款、固定期限的使用授權類型或這些條款的任何部分是否有任何相反規定，下列 Flow Capture 產品均根據以下產品框架和條款提供。 除非這些特殊條款有明確修改，否則 Autodesk 使用條款對您的 Flow Capture 固定期限的使用授權和其他產品仍然具有完全效力。
每個製作的 Flow Capture 係以每個製作的製作預算層，在逐月* 的基礎上提供，並包含 HDR/Dolby Vision、不限數量的授權使用者、2TB 儲存空間和一 (1) 個房間。Dailies 還包括對 Immediates 的存取權限。
*月費是根據年度 SKU 計算，依所需月數的比例分配。
「製作」是指單部長篇電影或電視影集。
製作預算層如下表所示：
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製作預算層**
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< 500 萬美元
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> 500 萬美元，但 < 1,000 萬美元
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> 1,000 萬美元，但 < 2,000 萬美元
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> 2,000 萬美元，但 < 4,000 萬美元
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> 4,000 萬美元，但 < 6,000 萬美元
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> 6,000 萬美元，但 < 8,000 萬美元
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> 8,000 萬美元
**若有增加任何製作預算，且將使製作適用於較高的預算層，則您有義務通知 Autodesk。Autodesk 將向您收取適用於新預算層的額外費用。
Flow Capture 指定使用者：
Flow Capture 指定使用者以年度單（人）用戶的固定期限的使用授權方式提供，包括可存取 Dailies、HDR/Dolby Vision、房間、帳戶級別的 3TB 儲存空間和無限制的製作。Dailies 還包括對 Immediates 的存取權限。Flow Capture 附加元件需額外付費。
Immediates：使用 Immediates 需要獲得 Qtake 的授權，該授權必須由您直接從第三方 IN2CORE 購買。 Autodesk 對您的 Qtake 授權不承擔任何義務或其他責任。
房間： 每個房間最多同時容納 25 名參與者。
Flow Capture 附加元件： 下列產品作為附加元件提供，並額外收費：
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附加元件
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單位
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儲存空間
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每月 2TB
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鑑定浮水印
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每年 10,000 分鐘
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Flow Capture Production Success***
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每月
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額外房間
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每月
若您使用的儲存空間或鑑定浮水印超出已購買的數量，您有義務為所使用的這些附加元件的任何額外單位付費。
*** Flow Capture Production Success 包含下列內容：
(i) 專屬 Flow Capture Production Success 經理，他將：
(ii) 混合 AWS S3 儲存體設定和支援：
(iii) 客戶品牌的子網域名稱；
(iv) 客戶網域、整合和維護；
(v) 您的標準化安全性設定；
(vi) 與管理相關的功能：例如公司範圍的報告、範本和資料夾權限，以及自主管理式的公司範圍的管理；
(vii) 持續的培訓和支援；以及
(viii) 在 Flow Capture 系統中，針對已登錄的工單提供每週 7 天，一天 24 小時的 Flow Capture 優先支援與上報服務，並將指定為「緊急（我有期限，且此問題正在阻礙我」）。
Fusion 360 Manage企業版可供不限數量 (受合理的技術限制) 的第三方授權使用者存取，但受以下限制：
以下條款適用於在您的固定期限使用授權的產品期限內，您針對 Maya Batch 的訂購客戶與 3ds Max Batch 的訂購客戶的主機授權權利。
如果您有主機多 (人) 用戶固定期限的使用授權，您可以在允許數量的電腦 (不得超過 Autodesk License Manager 工具設定的數量限制，如有) 上安裝適用產品標識指定的產品特定版本，且可在已連結網路的基礎上，透過網際網路或其他非本機網路在該等電腦上執行多部電腦的 Batch 功能，但僅限由您的人員基於您的內部業務需求執行遠端批次處理。
如果您有主機單 (人) 用戶固定期限的使用授權，您可以在單機的基礎上，於一 (1) 部電腦上安裝適用產品標識指定的產品特定版本的單一複本，且可在已連結網路的基礎上，透過網際網路或其他非本機網路在另外一 (1) 部電腦上執行已安裝的 Batch 功能，但僅限由您的人員基於您的內部業務需求執行遠端批次處理，前提是：(i) 存取上述產品的其他複本之人員與安裝主複本之人員相同；(ii) 該人員為您 (若您為個人) 或您的員工；(iii) 該人員僅得基於您的內部業務需求，且於日常工作地點外執行工作時，才能存取其他複本；以及 (iv) 不得同時存取主複本與其他複本。
針對您有權作為多 (人) 用戶固定期限使用權限或單 (人) 用戶固定期限使用權限的一部分進行安裝及存取每一項主機多 (人) 用戶授權與每一項主機單 (人) 用戶授權，且您與您授權之使用者可以於至多十 (10) 部電腦上同時執行 Batch 功能。僅供示範之用：
這些額外執行權利為累積制，意即若您在固定期限的使用授權下有 5 套多 (人) 用戶授權或 5 套單 (人) 用戶授權，您可以同時於至多 50 部連線到網路的電腦上執行 Batch 功能。如果您購買了 Token Flex 授權，則可以在不限數量的電腦上執行 Batch。
您同意啟用且不停用任何可用之遠端追蹤機制，同時保留該等遠端追蹤機制產生的所有記錄。
您必須遵守 Autodesk 不定期制定的針對在主機基礎上安裝和存取 Batch的程序與政策 (如有)。
對於您在主機基礎上安裝或存取 Batch，Autodesk 沒有義務提供支援。
「Batch」意指提供給您的任何命令行或無頭 (非使用者介面) 操作，作為隨 Maya 或 3ds Max 授權 (依其情況適用) 安裝之補充功能，旨在使您可以執行遠端批次處理。
以下條款適用於在您的固定期限使用授權的产品期限內，您針對多 (人) 用戶訂購客戶與單 (人) 用戶訂購客戶的 Maya Batch 遠端使用權利。
您和您的授權使用者可以在伺服器電腦上安裝 Maya，並在遠端內部基礎上存取其他電腦上的 Maya Batch 功能，前提是滿足以下條件：
1. 您可以在您擁有或租賃、且由您直接或透過直接網路連接控制的電腦上安裝 Maya，並且在遠端內部基礎上，並允許從多部電腦存取 Maya Batch 功能，但僅限由您的人員基於您的內部業務需求執行遠端批次處理，只要同時授權使用者的最大數量不超過允許數量或 Autodeak License Manager工具規定的其他限制 (若有) ；.
2. 對於您有權作為多 (人) 用戶固定期限使用權限或單 (人) 用戶固定期限使用權限下之網路授權的一部分安裝或存取的每一 Maya 授權，您與您的授權使用者得在遠端內部基礎上，在至多十 (10) 部電腦上存取 Maya Batch 功能。僅供示範之用：
3. 您同意啟用且不停用任何可用之遠端追蹤機制，同時保留該等遠端追蹤機制產生的所有記錄；且
4. 您必須遵守 Autodesk 不定期制定的針對在遠端內部基礎上安裝和存取 Maya Batch的程序與政策 (如有)。.
對於您在遠端內部基礎上安裝或存取 Maya Batch，Autodesk 沒有義務提供支援。
「Maya Batch」意指提供給您的任何命令行或無頭 (非使用者介面) 操作，作為隨 Maya 授權安裝之補充功能，旨在使您可以執行遠端批次處理。
「遠端內部基礎」：意指透過運算環境，安裝、存取或允許安裝或存取適用資料，該運算環境包含作為檔案伺服器的一臺電腦，該電腦允許將已安裝於該等電腦的軟體透過任何連線類型 (包含網際網路和非本機網路) 上傳及安裝至其他電腦，並從其他電腦執行、檢視或以其他方式存取該軟體，前提是所有電腦皆位於您的營業場所內。為避免疑問，此定義不包含任何公用雲端運算環境或私人/混合雲端運算環境，因為在該等環境中使用的電腦並非在您的營業場所內。
如果您有 Maya 的固定期限使用授權 (無論是獨立的還是傳媒娛樂軟體集的一部分)，您可以根據一般條款 的第 8.3 節 (Autodesk APIs)，在您使用 Maya 時安裝和存取適用於 Maya 的 Bifrost Extension。
如果您的產品是獨立的 Maya (無論是單 (人) 用戶固定期限的使用授權還是多 (人) 用戶固定期限的使用授權)，您將享有以下權利：每位授權使用者最多可在三 (3) 部電腦上使用 Bifrost Engine 進行背景處理。
如果您的產品是傳媒娛樂軟體集 (無論是單 (人) 用戶固定期限的使用授權還是多 (人) 用戶固定期限的使用授權)，您將享有以下權利：每位授權使用者最多可在十五 (15) 部電腦上使用 Bifrost Engine 進行背景處理。
在存取或使用 Autodesk Live Map Data 前，您已閱讀並同意且瞭解您將受下列其他第三方使用條款和隱私權政策所約束：
對於這些第三方可能透過您或該等第三方服務所提供或蒐集的任何資料、資訊、報告、結果或其他材料等，Autodesk 概不負責或提供任何保證或擔保。
某些 Autodesk 產品，例如 AutoCAD、AutoCAD LT、Civil 3D、FormIt、InfraWorks 和 ReCap，可能使您能夠存取和使用 Microsoft Bing Maps (第三方資料/服務) 提供的服務和內容。您使用這類服務和內容受當時有效的「Microsoft Bing Maps 終端使用者使用條款」的約束，網址為：https://www.microsoft.com/en-us/maps/product/enduserterms。
對於因以下原因引起或與之相關的任何索賠、訴訟或程序而使 Autodesk 遭受或招致的任何及所有損失、責任、費用 (包括合理的律師費)，您應賠償 Autodesk 並使其免受損害 (並應 Autodesk 的要求為其辯護)：(i) 與您產品配寘相關的任何錯誤或疏忽；以及 (ii) 任何未能 (或聲稱未能) 遵守 Autodesk 向您提供的任何使用情況報告中包括的與您授權使用者的任何個人資料相關的適用法律 (包括但不限於隱私法、資料保護法和雇傭法)，這些報告作為任何產品或相關權益的一部分而向您提供，包括在您的帳戶內。有關可用產品類型和權益的更多資訊，請參閱 產品和權益.