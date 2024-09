Termini d’Uso

I seguenti Termini e Condizioni regolano i diritti di licenza connessa (hosted) dell'Utente per gli abbonati a Maya Batch e a 3ds Max Batch durante il Periodo di validità dell'Offerta di abbonamento.

Se dispone di un abbonamento Multiutente con licenza connessa, l'Utente può installare la versione specifica dell'Offerta indicata nella relativa Identificazione dell'Offerta sul numero consentito di computer (fino ai limiti eventualmente imposti dallo strumento Autodesk License Manager) e utilizzare tali computer per eseguire funzionalità Batch da più computer tramite Internet o altra rete non locale, in un ambiente di rete, solo da parte del Personale dell'Utente e unicamente per le esigenze commerciali interne dell'Utente relativamente all'esecuzione dell'elaborazione in modalità batch da remoto.

Se dispone di un Abbonamento per Utente singolo con licenza connessa, l'Utente può installare una singola copia della specifica versione dell'Offerta o delle Offerte indicate nella relativa Identificazione dell'Offerta su un (1) Computer, in modalità stand-alone, ed eseguire funzionalità Batch installata su un (1) Computer aggiuntivo tramite Internet o altra rete non locale, in un ambiente di rete, solo da parte del suo personale e unicamente per le sue esigenze commerciali interne relativamente all'esecuzione di elaborazione in modalità batch da remoto, a condizione che (i) a tale copia aggiuntiva delle Offerte abbia accesso solamente la medesima persona della copia primaria; (ii) tale persona sia l'Utente (se persona fisica) o un suo dipendente; (iii) tale persona effettui l'accesso alla copia aggiuntiva solamente per lavorare quando si trova lontana dai consueti luoghi di lavoro e solo per le esigenze aziendali interne dell'Utente; e (iv) l'accesso alla copia primaria e a quelle aggiuntive non avvenga nello stesso momento.

Per ogni Licenza Multiutente in hosting o Licenza Utente Singolo in hosting che l'Utente ha il diritto di Installare o a cui ha il diritto di accedere, nell'ambito dell'Abbonamento Multiutente o dell'Abbonamento Utente Singolo, l'Utente e i suoi Utenti autorizzati possono eseguire la funzionalità Batch su un numero massimo di dieci (10) computer contemporaneamente. A fini unicamente illustrativi:

10 licenze Multiutente di Maya o 3ds Max = 100 diritti connessi di licenza di Batch

10 postazioni Utente singolo di Maya o 3ds Max = 100 diritti connessi di licenza di Batch

Questi diritti di esecuzione aggiuntivi sono cumulativi, vale a dire che, se si dispone di 5 licenze Multiutente o di 5 licenze Utente singolo in abbonamento, è possibile eseguire la funzionalità Batch su un numero massimo di 50 computer collegati in rete contemporaneamente. Se l'Utente ha acquistato una licenza Token Flex, può eseguire Batch su un numero illimitato di computer.

L'Utente accetta di attivare eventuali meccanismi di tracciamento da remoto disponibili, di non disattivare tali meccanismi e di conservare tutti i record generati da essi.

L'Utente deve seguire le procedure e le pratiche (se presenti) specificate di volta in volta da Autodesk per l'installazione della funzionalità Batch e l'accesso alla medesima in modalità connessa (hosted).

Autodesk non ha alcun obbligo di fornire supporto per l'installazione di Batch o l'accesso a Batch da parte dell'Utente in modalità connessa (hosted).

“Batch” indica qualsiasi operazione eseguibile dalla riga di comando o senza interfaccia utente, fornita come funzionalità supplementare installata con la licenza Maya o 3ds Max, a seconda dei casi, per consentire all'Utente di eseguire l'elaborazione in modalità batch da remoto.