Warunki Użytkowania

Model Flex umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do kwalifikujących się produktów Autodesk na żądanie przy użyciu Tokenów.



Każda Oferta kwalifikująca się do zastosowania modelu Flex jest wymieniona w Cenniku Stawek Flex i jest nazywana „Ofertą Flex”. Każda Oferta Flex jest wymieniona w Cenniku Stawek Flex. „Cennik Stawek Flex” oznacza aktualny dokument Autodesk zawierający listę Ofert Flex oraz wskazujący odpowiednią liczbę Tokenów wymaganych do uzyskania dostępu do Oferty i korzystania z niej, jak określono w Cenniku Stawek Flex. Cennik Stawek Flex można znaleźć pod następującym adresem: https://www.autodesk.com/flexratesheet. „Token” oznacza indywidualną jednostkę miary, która może być stosowana do uzyskiwania dostępu do Ofert Flex i korzystania z nich zgodnie ze wskaźnikami zużycia podanymi w Cenniku Stawek Flex. Token Flex ma zastosowanie wyłącznie do Ofert Flex i nie może być używany zamiast tokenów, jednostek lub innych podobnych środków związanych z innymi Ofertami. Tokeny inne niż Flex, jednostki lub inne podobne środki związane z innymi Ofertami nie mogą być używane w przypadku Ofert Flex.

Ze wszystkimi Ofertami Flex powiązana jest Taryfa Tokenów (która w niektórych przypadkach może wynosić zero), jak określono w Cenniku Stawek Flex. „Taryfa Tokenów” oznacza prędkość zużycia Tokenów przez daną Ofertę Flex w przypadku pierwszego dostępu do niej przez Autoryzowanego Użytkownika. W przypadku Taryfy Tokenów mierzonej w ujęciu dziennym, „dzień” oznacza ciągły okres dwudziestu czterech (24) godzin, który rozpoczyna się w momencie uruchomienia Oferty Flex przez Autoryzowanego Użytkownika po raz pierwszy. Gdy Autoryzowany Użytkownik uruchomi Ofertę Flex, Tokeny będą zużywane zgodnie z odpowiednią Taryfą Tokenów do momentu zamknięcia Oferty Flex przez Autoryzowanego Użytkownika.



Cechy i szczegóły Oferty Flex. W przypadku dowolnej Oferty Flex Użytkownik może przypisać nieograniczoną liczbę Autoryzowanych Użytkowników, przy czym każdy Autoryzowany Użytkownik musi być zarejestrowany, skonfigurowany na koncie w portalu Autodesk Account i przypisany do Zespołu z dostępem do co najmniej jednego (1) Pakietu Tokenów. Każdy Autoryzowany Użytkownik Użytkownika może zainstalować Oprogramowanie w ramach Oferty Flex na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych, jednak może korzystać z Oprogramowania tylko na jednym (1) Urządzeniu Elektronicznym w danym czasie. „Pakiet Tokenów” oznacza określoną liczbę Tokenów kupionych jako jednostka. Użytkownik może nabyć dodatkowe Pakiety Tokenów w dowolnym momencie, w tym wiele Pakietów Tokenów w ramach jednego zakupu lub pojedyncze Pakiety Tokenów w różnych momentach. Pojedyncze Tokeny i częściowe Pakiety Tokenów nie są dostępne.

Oferty Flex nie mają ustalonego okresu obowiązywania umowy. Wszystkie Tokeny wygasają po dwunastu (12) miesiącach od daty nabycia Pakietu Tokenów zawierającego te Tokeny. W związku z wygaśnięciem Tokenów Autodesk nie oferuje żadnych jednostek, zwrotu pieniędzy ani innych świadczeń. Użytkownik nie może przekazywać, sprzedawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przekazać swoich Tokenów innym osobom. Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji biznesowych dotyczących modelu Oferty Flex, które mogą obejmować w szczególności zasady operacyjne dotyczące zakupu lub innych czynności związanych z ofertą, wymagania, polityki lub inne ograniczenia albo warunki, najlepsze praktyki Administratora i Autoryzowanego Użytkownika oraz inne ogólne informacje dotyczące Oferty Flex („Komponenty Oferty Flex”). Komponenty Oferty Flex można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq i https://www.autodesk.com/manageflex-faq



Gdy Pakiety Tokenów przypisane Autoryzowanym Użytkownikom zostaną całkowicie zużyte i nie pozostaną żadne Tokeny, tacy Autoryzowani Użytkownicy nie będą się kwalifikowali ani nie będą upoważnieni do uzyskania dostępu do żadnych Ofert Flex czy związanych z nimi korzyści ani korzystania z nich, łącznie z produktami, które zużywają zero Tokenów. Jeśli w Pakietach Tokenów przypisanych do Autoryzowanego Użytkownika pozostały Tokeny, ale w liczbie niewystarczającej do spełnienia wymaganej Taryfy Tokenów mającej zastosowanie do Oferty Flex, taki Autoryzowany Użytkownik nie będzie się kwalifikował ani nie będzie upoważniony do uzyskania dostępu do jakiejkolwiek Oferty Flex, dla której nie ma wystarczającej liczby Tokenów, ale nadal będzie się kwalifikował i będzie upoważniony do uzyskania dostępu i korzystania z dowolnej Oferty Flex, dla której pozostało wystarczająco dużo Tokenów, oraz dowolnej Oferty Flex, która ma zerową Taryfę Tokenów. Autodesk zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do cofnięcia dostępu do Ofert Flex i możliwości korzystania z nich przez Autoryzowanych Użytkowników Użytkownika w przypadku zerowego salda Tokenów, niewystarczającej liczby Tokenów lub nieopłacenia faktur w terminie. Jeśli Użytkownik ma nieopłaconą fakturę, Autodesk może również ograniczyć możliwość zakupu przez Użytkownika dodatkowych Pakietów Tokenów.



Autodesk może w dowolnym momencie dodać, zmodyfikować lub usunąć, w całości lub w części, dowolną Ofertę Flex, zawartość Komponentów Oferty Flex lub Taryfę Tokenów zawarte w Cenniku Stawek Flex. Takie uzupełnienia, modyfikacje i usunięcia wchodzą w życie niezwłocznie po opublikowaniu nowego Cennika Stawek Flex lub aktualizacji Komponentów Oferty Flex albo w późniejszym terminie określonym w zaktualizowanym Cenniku Stawek Flex lub zaktualizowanych Komponentach Oferty Flex.



Korzyści Oferty Flex. Korzyści Oferty Flex dostępne dla Autoryzowanych Użytkowników Użytkownika będą zależeć od tego, czy ci Autoryzowani Użytkownicy są również przypisani do innych typów Ofert, a jeśli tak, od odpowiedniego Planu Korzyści tych Ofert.

Jeśli Autoryzowany Użytkownik Oferty Flex nie jest przypisany do żadnego innego Typu Oferty lub jest dodatkowo przypisany do co najmniej jednej (1) subskrypcji Dla Jednego Użytkownika w planie Standard, Korzyści Oferty dostępne dla tego Autoryzowanego Użytkownika Oferty Flex będą takie same, jak korzyści dostępne dla tego Autoryzowanego Użytkownika w przypadku subskrypcji Dla Jednego Użytkownika w planie Standard, z wyjątkiem raportów, do których (tylko dla modelu Flex) zastosowanie mają postanowienia części niniejszego dokumentu zatytułowanej Raportowanie użycia Ofert Flex i powiązane wymagania.

Jeśli Autoryzowany Użytkownik Oferty Flex jest przypisany również do innej Oferty w planie Premium, wówczas Korzyści Oferty Flex dla tego Autoryzowanego Użytkownika będą obejmować Plan Korzyści Premium.

Potencjalne wyjątki od Korzyści Oferty Flex zostaną uwzględnione w Komponentach Oferty Flex.

Prawa do użytkowania Ofert Flex na świecie. W przypadku Ofert Flex, niezależnie od tego, czy zostały kupione w Zatwierdzonym Kraju, czy w Niezatwierdzonym Kraju, Użytkownik i jego Autoryzowani Użytkownicy Flex mogą uzyskiwać dostęp do takich Ofert Flex i korzystać z nich na całym świecie.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych Ofert Flex. Autodesk będzie monitorować użycie Ofert Flex poprzez bieżące gromadzenie danych użycia Ofert Flex przez Autoryzowanego Użytkownika, jeżeli takie dane będą dostępne. Użytkownik lub, odpowiednio, jego Administrator będzie miał dostęp do raportów dotyczących takich danych użycia i związanego z nimi zużycia Tokenów. Autodesk będzie przetwarzać te dane w celu generowania odpowiednich raportów użycia, obsługi lub dostarczania Oferty Flex oraz związanych z nią Korzyści, a także w celu udzielania pomocy Użytkownikowi lub jego dystrybutorowi przy ustalaniu wielkości i wyceny dodatkowych zakupów Tokenów. W przypadku Ofert Flex Autodesk (a) gromadzi dane użycia i dokonuje ich pomiaru, gdy każdy Autoryzowany Użytkownik, przypisany przez Użytkownika, zużywa Tokeny, uzyskując dostęp do takiej Oferty i korzystając z niej, (b) dostarcza Użytkownikowi dane dotyczące zużycia Tokenów oraz (c) odejmuje Tokeny od całkowitej liczby Tokenów dostępnych dla Użytkownika w oparciu o konkretne Oferty używane przez Autoryzowanych Użytkowników Użytkownika oraz obowiązującą Taryfę Tokenów dla każdej takiej Oferty. Wszystkie wymienione wcześniej w tej części cele są nazywane łącznie „Celami Gromadzenia i Wykorzystywania Danych Ofert Flex”. W celu uniknięcia wątpliwości, warunki określone w niniejszej części „Gromadzenie i wykorzystywanie danych Ofert Flex” nie mają wpływu na prawo Autodesk do wykorzystywania danych osobowych otrzymanych od Użytkownika lub w jego imieniu, które Autodesk przetwarza jako Administrator Danych, do celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Autodesk, które można znaleźć pod następującym adresem: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-pl.



Raportowanie użycia Ofert Flex i powiązane wymagania. Użytkownik ma dostęp do danych raportów związanych ze zużyciem Tokenów Flex, w tym salda Tokenów i zużycia Tokenów, określonego w Cenniku Stawek Flex.

W przypadku każdego raportu użycia Ofert Flex, z którego korzysta Użytkownik, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony prywatności i danych oraz prawa pracy związanych z takim gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych swoich Autoryzowanych Użytkowników — pracowników, niezależnych wykonawców i innych osób — w tym wszelkich obowiązujących wymogów związanych z powiadamianiem, uzyskiwaniem zgody, przekazywaniem (w tym transgranicznym), ujawnianiem i wykorzystywaniem, a w szczególności dotyczących gromadzenia i wykorzystywania rodzajów danych opisanych w części „Gromadzenie i wykorzystywanie danych Ofert Flex”. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik jest w szczególności odpowiedzialny za powiadamianie Autoryzowanych Użytkowników lub uzyskiwanie ich wiążącej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych do Celów Gromadzenia i Wykorzystywania Danych Ofert Flex tam, gdzie takie powiadomienie i zgoda są wymagane.