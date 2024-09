Die folgenden Bedingungen regeln Ihre Remote-Nutzungsrechte für Maya Batch für Multi-User-Abonnenten und Single-User-Abonnenten während der Angebotslaufzeit Ihres Abonnements.

Sie und Ihre Autorisierten Benutzer sind berechtigt, Maya auf einem Server-Computer zu installieren und von weiteren Computern auf interner Remote-Basis auf die Maya Batch-Funktionalität zuzugreifen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Sie sind berechtigt Maya auf einem Computer installieren, der in Ihrem Eigentum steht oder von Ihnen geleast wird und den Sie entweder direkt oder über eine direkte Netzwerkverbindung kontrollieren, und den Zugriff auf die Maya Batch-Funktionalität von mehreren Computern aus auf einer internen Remote-Basis ausschließlich durch Ihr Personal gestatten, und zwar ausschließlich zur Erfüllung Ihrer internen Geschäftszwecke, Remote-Stapelverarbeitungsvorgänge durchzuführen, und nur solange die maximale Anzahl gleichzeitiger Autorisierter Benutzer nicht die zulässige Anzahl oder andere im Tool Autodesk Licensing Manager festgelegte Grenzwerte (sofern vorhanden) überschreitet.

2. Mit jeder einzelnen Maya-Lizenz, die Sie berechtigterweiseim Rahmen Ihrer Netzwerklizenz für ein Multi-User-Abonnement oder Single-User-Abonnement installieren und darauf zuzugreifen, dürfen Sie und Ihre Autorisierten Benutzer über bis zu zehn (10) Computer auf Interner Remote-Basis auf Maya Batch zugreifen. Nur zur Veranschaulichung:

1 Maya-Lizenz = 10 Mal Remote-Nutzungsrechte für Maya Batch

10 Maya-Lizenz = 100 Mal Remote-Nutzungsrechte für Maya Batch

3. Sie erklären sich bereit, jegliche verfügbaren Remote-Tracking-Mechanismen zu aktivieren, solche Remote-Tracking-Mechanismen nicht zu deaktivieren und alle von diesen Remote-Tracking-Mechanismen generierten Datensätze zu speichern.

4. Darüber hinaus müssen Sie die Prozesse und Richtlinien (sofern vorhanden) einhalten, die von Zeit zu Zeit von Autodesk für die Installation von und den Zugriff auf Maya Batch auf Interner Remote-Basis festgelegt werden.

Autodesk ist nicht verpflichtet, Support für Ihre Installation oder den Zugriff auf Maya Batch auf Interner Remote-Basis zu leisten.“Maya Batch” means any command line or headless (non-UI) operations provided to you as a supplemental functionality installed with your Maya license, which is intended to enable You to perform remote batch processing.

„Maya Batch“ bezeichnet alle Befehlszeilen- oder Headless-(Nicht-UI-)Vorgänge, die Ihnen als Zusatzfunktion zur Verfügung gestellt und mit Ihrer Lizenz für Maya installiert werden, und Ihnen die Durchführung von Remote-Stapelverarbeitungsvorgängen ermöglichen sollen.

„Interne Remote-Basis“ beschreibt die Installation von oder den Zugriff auf bzw. das Zulassen der Installation von oder des Zugriffs auf entsprechende(n) Materialien in einer Computerumgebung, in der ein Computer als Dateiserver fungiert und ermöglicht, dass die auf diesem Computer installierte Software über eine beliebige Verbindung (z. B. über das Internet oder ein anderes, nicht lokales Netzwerk) hochgeladen und auf anderen Computern installiert und betrieben oder angezeigt werden kann oder dass auf andere Weise darauf zugegriffen wird, sofern sich alle Computer auf Ihrem Geschäftsgelände befinden. Zur Klarstellung: Diese Definition beinhaltet keine öffentlichen Cloud-Computing-Umgebungen oder privaten/hybriden Cloud-Computing-Umgebungen, bei denen sich die verwendeten Computer nicht auf Ihrem Geschäftsgelände befinden.