Autodesk 寻求以非正式方式解决任何索赔或争议(下称“索赔”)。如果您或 Autodesk 涉及因产品或本条款引起或与之相关的索赔,您和 Autodesk 将首先寻求以非正式方式解决索赔,通过以下述方式发出索赔通知以进行通知并配合另一方来努力友好解决问题。如果在收到索赔通知后 30 日内未能通过非正式争议解决方式解决索赔,则任何一方均可继续进行正式争议解决程序。

对于因产品或本条款引起或与之相关的任何索赔,您和 Autodesk 同意提交具有约束力的单独仲裁,并放弃向法院提起诉讼并由法官或陪审团审判的任何权利。本争议解决条款的解释和执行以《美国联邦仲裁法》(包括其程序性规定)而非州法律为准。由 ADR Services 根据其规则和本文第 17.4 条规定进行仲裁。如要启动仲裁,一方必须发送书面仲裁诉求,说明索赔和救济请求,并按照 ADR Services 的规则提供详细信息(下称“诉求”)。您向 Autodesk 提出的所有诉求均必须寄送至:Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, 收件人: Chief Legal Officer。Autodesk 向您提出的任何诉求必须寄送至您在上述非正式争议解决过程中提供的地址,如果未提供地址,则必须按照下文第 17.11 条(通知)中所述寄送。