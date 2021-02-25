“Autodesk 方”指上述第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）中明确指明的特定 Autodesk 实体。

“Autodesk”指 Autodesk, Inc. 公司，一家（美国）特拉华州公司，及其子公司和其他关联公司。

“保密信息”指 (a) 披露方以书面形式向接收方提供或披露的，以及 (b) 由披露方以书面形式指定为机密的，不为公众所知的信息。尽管如此，保密信息不包括 (i) 以下任何信息：(1) 在不违背对披露方所负任何义务的情况下已普遍公开的信息；(2) 接收方在收到披露方所提供的信息之前已经知悉的信息，并且未违背其对披露方所负的任何义务（同时没有保密义务）；(3) 在不违背对披露方所负的任何义务（同时没有保密义务）的情况下，自第三方收到的任何信息；或 (4) 由接收方独立开发的信息；(ii) 您通过产品发送给第三方或允许第三方访问的任何“您的内容”；或 (iii) 任何反馈。在任何情况下，Autodesk 的保密信息均包括 (A) 任何产品及任何相关产品计划、技术和其他技术信息（包括 API 和您使用、披露或基于 API 的使用而开发的任何元素）以及 (B) 业务谈判中未公开的方面。

“产品”指 Autodesk 提供的软件、云服务和权益，以及此等项目的任何固定期限使用许可。

“产品标识”指 Autodesk 的一个或多个指定标识，其中列明（如适用）产品的名称、产品服务类型以及您所购固定期限使用许可的许可数量、地区和期限。产品标识可以 (a) 在 Autodesk 发给您的书面确认书或其他通知中提供，也可以发布到您的帐户、通过电子邮件传输或以其他方式向您提供；(b) 位于产品中、位于任何 Autodesk 包装上或随同任何 Autodesk 包装一起提供；或者 (c) 向 Autodesk 索取后获得。产品标识不包括经销商、分销商或其他第三方提供的任何名称、确认书、包装或其他文件。

“产品服务类型”指 Autodesk 为固定期限使用许可指定的许可类型（例如，单（人）用户、多（人）用户或 Flex）。产品服务类型在产品服务类型和权益 中列出。

“地区”指您取得固定期限使用许可所在的国家/地区或司法管辖区。Autodesk 可能会在产品标识中指明适用的地区。关于地区的定义的更多信息，请参阅下文第 19 条（国家/地区/司法管辖区的特殊条款）。

“附加协议”指直接与 Autodesk 实体签署的明确补充或修订本条款的任何协议（例如，企业业务协议）。

“更新”指安全修复程序、热修复程序、补丁程序和其他更新（包括在升级之间发布的新特性、新功能和其他修改）。

“产品服务内容”指您在过去 12 个月内已向 Autodesk 支付超过 100 美元固定期限使用许可费的任何产品，不包括由您或根据您的指示修改的任何产品，也不包括任何第三方材料与服务。

“客户信息表”指由您或您的代表填写并直接或间接提交给 Autodesk（或经销商、分销商或其他第三方）的与您的帐户、固定期限使用许可或其他产品相关的表格。

“您的内容”指 (a) 您（或您的授权用户）向任何产品提交或上传的任何文件、设计、模型、数据集、图像、文档或类似材料，以及 (b) 您基于您自己的原始数据或信息使用任何产品所产生的特定输出。

“权益”指 Autodesk 向您或您的授权用户提供的任何权益。权益通常取决于您所订阅产品的类型或级别。权益可能包括更新和升级程序的访问权限、对过往版本的权利、额外的软件或云服务、预发布版本、API、全球使用权利、技术支持、培训、网络研讨会、论坛、活动、库、新闻通讯和使用数据。权益还可能包括帐户权益，例如单点登录和管理您的个人资料、安全设置、关联帐户和首选项。

“软件”指 Autodesk 提供的任何软件或类似材料，包括任何模块、组件、特性和功能，无论是否作为固定期限使用许可的一部分提供，也无论是否收费提供。软件包括更新和升级。

“升级”指由 Autodesk 确定的产品的新版本、产品的附加组件或与产品相关的附加产品。

“授权用户”或“您的授权用户”是指 (a) 您（如果您是个人）和 (b) 使用您所购产品固定期限使用许可的指定个人（例如您的个别员工、顾问和承包商以及访问和使用产品的其他个人）。如果产品允许您为该等产品指定授权用户，则您有责任在任何该等授权用户访问和使用该等产品之前，通知他们本条款适用于其对该等产品的访问和使用，并且征得他们同意。

“输出”指由任何产品或通过使用任何产品创建或生成的所有结果、工作产品、设计、原型或其他项目，包括基于或使用此等结果、工作产品、设计、原型或其他项目的任何产品、部件或服务。

“条款”（包括“本条款”）指本一般条款和本一般条款中引用的其他条款，包括特殊条款和附加协议（如果有），以及任何其他适用条款。

““文档”指当时的最终用户文档（包括在线文档、印刷文档或其他文档）以及产品的任何技术或法律要求。

“云服务”指 Autodesk 提供的基于网页或云端的服务，无论是否作为固定期限使用许可的一部分提供，也无论是否收费提供。云服务可能包括软件即服务 (SaaS) 和远程存储或数据处理。

“政府机构”指任何国家或政府，包括美国联邦政府、任何州、市或其他政治分区，以及与政府有关的任何实体、机构、机关、委员会、部门、董事会、局或司法机构，以及他们的任何雇员或官员。

“指标”指与任何产品的访问和使用（包括您的访问和使用）相关的数据及其他信息。指标包括有关特性、功能、存储和索引使用的信息，以及与您的内容的使用、数量、类型、存储和处理有关的信息（但不包括您的内容本身）。如果指标包含任何个人数据，则该等个人数据的处理将遵循隐私声明。