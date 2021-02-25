生效日期：2023 年 5 月 26 日
本条款适用于您的 Autodesk 帐户和我们的产品，并构成您与我们之间的一项具有约束力的合同。
请注意，下文第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）包含强制性仲裁和集体诉讼弃权条款，这些条款可能管辖您与 Autodesk 之间任何争议的解决。请仔细阅读本条款（包括第 17.4 条）。
在帐户注册或订阅过程中接受本一般条款，或者访问或使用我们的产品，即表示您确认接受本一般条款和其他适用条款，并同意成为这项具有约束力的合同的一方。如果您不同意本条款，则不得访问或使用我们的产品。
您代表您为之行事的公司或其他法律实体（例如，作为员工或承包商）同意本条款，或者如果没有公司或法律实体，则您作为个人代表自己同意本条款（无论是哪种情况，以下皆称“您”）。您声明并保证，您有权利和权限（以及能力，例如您已达到足够的法定年龄）代表该等实体（如有）和您自己行事，并且约束该等实体（如有）和您自己。本条款中还定义了其他术语，这些术语列于下文第 18 条（定义）中。
在有限的期限内，如果您 (a) 反对本条款中的任何一项，(b) 反对适用于购买或续订的任何 Autodesk 购买或自动续订条款，或 (c) 对您订购的产品不满意（出于任何原因），您可以退回该产品，并可能有资格根据 Autodesk 退货政策 获得退款。
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类型
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订阅期
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退订期（从购买或续订之日起计
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新的订阅， 现有订阅的续订， 现有订阅新增用户， 统一订阅收费或续订日期
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订阅的期限比按月更长（例如按年订阅）
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30天
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按月订阅
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15 天
您的退订退款权利并非对所有订单均适用，包括涉及云积分、基于消费费用、咨询、高级咨询、会员、平台订阅或费用、域外权利和企业协议的订单。更多信息请参看我们的退订政策
您应当为通过您或您的帐户获取、访问或使用产品的任何人（包括您的授权用户在内）负责，并且您有责任确保他们遵守本条款，如同他们是您本人一样。在某些情况下，您的授权用户可能需要设置个人帐户或同意适用条款才能获取、访问或使用产品，但您仍需对此负责。您还同意确保用户 ID 或密码安全，不与其他人共享用户 ID 或密码（授权帐户管理员除外）。如果您怀疑有人未经授权使用您的帐户，请联系 https://www.autodesk.com.cn/trust/contact-us。
您的账户旨在为您提供一个位置，您在该位置可以访问和管理您的账户信息并取得对软件、Web服务和其他权益（包括免费权益）的权利。您几乎可以随时随地通过网络(accounts.autodesk.com)或在其他接替或替代Autodesk网站的其他网站上访问您的账户。
您的账户可能包含以下功能：
对于由您（或您的授权用户）创建并由您（或您的授权用户）提交或上传到产品中的文件、设计、模型、数据集、图像、文档或类似材料，您将保留您的所有权。
产品的每个固定期限使用许可均有固定的有限期限（下称“产品服务期限”）。产品服务期限的长度将在产品标识中注明。
某些固定期限使用许可可能会自动续订。如果您想取消任何自动续订，请参阅 取消固定期限使用许可。
对于由 Autodesk 提供或向您提供的由软件或云服务构成的任何产品，在您遵守本条款和所有付款义务（包括任何税费和其他费用）的前提下，Autodesk 授予您一项非排他性权利，即您仅可 (a) 在产品服务期限内；(b) 根据任何适用的特殊条款，以及 (c) 在您的固定期限使用许可范围（包括允许的数量、产品服务类型、地区以及在您订阅产品时您所选类型和级别的其他特定的属性）内使用产品（及允许您的授权用户使用产品）。如果您的产品标识未指明该等属性，则产品将具有试用版的属性。
除非本条款明确授权，或 Autodesk 另以书面形式明确允许，否则您不得：(i) 复制、修改、改编、翻译、移植任何产品的全部或任何部分，或是据此创作衍生作品（尽管合同中有相反的禁止规定，但适用法律明确允许者除外），或者 (ii) 向第三方分许可、转让、分发、传输、出售、租赁、出租、出借或以其他方式提供任何产品的全部或任何部分或功能（无论是通过服务机构还是其他形式）。
Autodesk 向您提供或交付给您的任何软件（包括任何更新或升级）均系在有限的使用许可期间内的许可，而非出售。在产品服务期限内，您可以仅出于备份和存档目的制作一份您所订购软件的存档副本。
在遵守本条款的前提下，Autodesk 将在产品服务期限内通过您的帐户或其他电子方式向您提供产品。对于您或他人因将您的帐户信息发送到错误地址而遭受的任何损失或其他责任，Autodesk 概不负责。您可能需要登录您的帐户或向 Autodesk 提供额外信息才能激活、访问或使用产品。某些产品可能会导致您的计算机或其他设备自动连接到互联网（间歇性或定期联网），例如，为了验证您的固定期限使用许可的合理使用、为您提供服务（包括第三方服务）的访问权限，或下载和安装更新或升级，所有相关联网操作均不会另行通知您。您和您的授权用户同意该等连接，并同意我们验证您的固定期限使用许可，以及自动下载和安装更新与升级。您可能无法调整某些产品的更新或升级设置，包括需要自动更新或升级才能保证产品运行或安全的产品。
在产品服务期限内，Autodesk 可能会提供或交付软件更新或升级。您将立即安装任何强制性更新。
关于产品，您可以访问标准应用程序编程接口、软件开发工具包、工具、库、脚本、示例源代码和类似的开发者材料（统称为“API”）。除非适用的特殊条款（包括文档）中另有规定，否则您只能在下列情况下使用 API：(a) 用于您具有固定期限使用许可且提供有 API 的产品；(b) 在产品服务期限内；(c) 遵守 API 特定的特殊条款（包括文档），以及 (d) 用于开发仅供您内部业务使用的应用程序、服务、模块或组件。
Autodesk 可能会向您提供与产品相关的第三方内容、设计、模型、数据集、项目信息、文档、库、音频、链接、数据、应用程序和其他软件、服务或其他材料（统称为“第三方材料与服务”）。任何第三方材料与服务均可能受该等第三方材料与服务中列载或随附的不同条款（例如，在“关于对话框”、.txt 文件或随附的许可条款中），或者第三方注册页面上或提供该等第三方材料与服务的产品的特殊条款（包括文档）中的不同条款（以下统称为“第三方条款”）约束。如果没有第三方条款，您的使用必须 (a) 遵守与您所接收的第三方材料与服务对应的产品相同的条款，(b) 仅限与您对该产品的使用相关，以及 (c) 仅限在产品服务期限内。您自行负责确定、获取和遵守所有第三方条款。对于 (i) 任何第三方材料与服务或您对第三方材料与服务的使用，以及 (ii) 任何第三方条款或您对该等第三方条款的遵守情况，Autodesk 不承担任何责任，也不作任何陈述或保证。
为了让您可以访问或使用某些产品，或让 Autodesk 可以向您提供某些服务，您可能希望上传或以其他方式分享您的内容。除下列情形以外，Autodesk 的工作人员不会使用您的内容：(a) 应您的要求或征得您同意；(b) 与提供和改进产品有关（包括维护、保护、更新或以其他方式修改产品）；或 (c) 与法律义务、执法、调查或诉讼有关。Autodesk 可出于任何原因（包括不遵守本条款）阻止或删除您的内容。您在提供或允许访问您的内容时，即授权 Autodesk 及其指定人员出于为您提供产品以及从事本条款中所规定的其他活动之目的使用、复制、修改、分发和提供您的内容。
您有责任确保 (i) 您的内容及其在任何产品中的使用符合所有适用的法律法规以及本条款，(ii) 您的内容不会侵犯或盗用任何人的任何知识产权或专有权利，以及 (iii) 您始终保护您的内容的备份副本。您承认在线服务可能会遭到干扰或中断，而您可能因此无法找回您的内容。
对于 Autodesk 因下述各项所引起或与之相关的任何索赔、诉讼或程序而遭受或发生的任何及所有损失、责任、支出（包括合理的律师费），您应赔偿 Autodesk 并使其免受损害（并且应 Autodesk 的要求为其抗辩）：(1) 您的内容；(2) 您（包括您的授权用户）对产品的使用，包括由此类使用产生的任何输出或其他结果；以及 (3) 您（包括您的授权用户）违反本条款（包括任何附加协议、特殊条款或其他适用条款）。
某些产品允许您与他人协作，包括共享或发布您的内容。如果您选择共享或发布您的内容，其他人可能能够使用、出售、复制、修改、分发、提供、展示、传输和传达您的内容，暂停或终止访问不会删除或禁止访问之前共享或发布的任何您的内容。如果您不希望他人拥有任何此类访问权限或任何该等权利，请勿使用产品的共享、发布或其他协作功能，同时请相应地设置您的权限。请切记，论坛和库可能是公开的，提交内容通常也会公开。
产品可能包含指向第三方材料与服务的链接。提供此类链接是为了方便您使用。Autodesk 不会监控或控制此类第三方以何种方式处理您的内容。您有责任确保任何第三方对您的内容具有适当级别的访问权限。如果您授权与任何第三方共享任何您的内容，Autodesk 可能会向该等第三方提供您的内容，但 Autodesk 对此类第三方的行为不承担任何责任或义务。
Autodesk 提供或交付的产品（或产品功能）可能被描述为“不得转售”、“免费”、“评估”、“试用”、“预发布”、“测试版”或其他类似名称（以下统称为“试用版”）。除非试用版的文档或适用的特殊条款中有明确规定，否则 (a) 您只能在下载或收到试用版后的 30 日内访问或使用试用版；(b) 您的使用仅限于非商业评估目的；(c) 您只能作为个人使用试用版，如果您是实体，则只能由一名指定员工使用；并且 (d) 您只能在获得产品的地区内使用试用版。即使本条款中有任何其他规定，但 (i) Autodesk 不就试用版提供任何承诺，包括继续提供任何试用版或将任何试用版转换为产品的任何承诺；(ii) Autodesk 会通过不断研究来改进我们的产品，且不承诺会在产品中以商业形式公开这些研究；以及(iii) 试用版可能包含未经全面测试的代码，包括可能导致全部数据丢失或系统故障的错误和故障。试用版的订阅不包含固定期限使用许可权益，且Autodesk 保留在不予另行通知的情况下随时终止任何试用版的权利。
如果您向 Autodesk 提供改进意见、建议或其他反馈（统称为“反馈”），您特此授予 Autodesk 一项非排他性、可转让、不可撤销、全球性免使用费的许可（包含分许可权利），允许制作、使用、出售、要约出售、复制、修改、分发、提供、公开展示和执行、披露以及以其他方式利用反馈和任何使用反馈的产品。
产品是工具，仅用于帮助您进行您的设计、分析、模拟、预估、测试和开展其他活动，不能替代您的专业判断或您的独立设计、分析、模拟、预估、测试或其他活动（例如，包括与产品的应力、安全和实用性相关的活动等）。您承认，产品可能并非是针对您的特定用途而设计或测试的，并且产品和输出可能无法在您的约束范围内实现您想要的结果。您有责任 (a) 确定产品的用途是否适合您的目的，(b) 确定产品的适当用途，并且 (c) 选择产品以及其他计算机程序和材料，以在每种情况下都协助实现您的预期结果或输出。您确认，在您与 Autodesk 之间，您全权负责：(i) 您（包括您的授权用户）对产品的使用以及产品产生的任何结果，包括任何输出；以及 (ii) 建立充分的独立程序，测试任何输出（包括见解、建议和使用产品辅助设计的所有项目）的可靠性、安全性、准确性、完整性、在适用的法律要求和行业标准方面的合规性，以及其他特征。对于通过使用产品取得的结果（包括任何输出），Autodesk 均不会以任何方式负责或承担责任。
与产品相关的数据存储功能不适合用于存储社保号码、信用卡或借记卡号码、金融账户号码、驾照号码、医疗信息或健康保险信息；关于个人特征的数据或其他个人数据（例如种族或民族、宗教或哲学信仰、政治立场或观点、基因或生物识别数据、性取向或工会成员身份；或在不当披露或使用的情况下可能导致个人暴露于或遭受危害风险的其他信息（统称“个人敏感信息”）。在您使用任何产品的过程中，除非 Autodesk 提出明确要求（例如要求提供购买固定期限使用许可时使用的信用卡号码），否则您不会上传或通过其他方式向 Autodesk 提供任何个人敏感信息，包括包含个人敏感信息的任何文件。
您仅可在遵守可接受的使用政策 和所有适用法律的情况下，访问和使用（以及允许他人访问和使用）产品。
您或 Autodesk（作为“披露方”）可以向另一方（作为“接收方”）披露或提供与本条款相关的保密信息。对于披露方的保密信息，接收方应给予与保护自身的同类保密信息同等的谨慎程度（但在任何情况下均不得低于合理的谨慎程度），并且 (a) 仅将披露方的保密信息用于与产品相关的用途，以及 (b) 除非披露方另有书面授权，将仅限其员工、顾问、承包商、服务提供商、专业顾问和其他出于与产品相关的目的需要该等访问权限的个人访问披露方的保密信息，并且这些人员对接收方的保密义务的严格程度不低于本条款中规定的保密义务。如果法律强制要求，接收方可以披露披露方的保密信息。对于此类强制披露，接收方将（在法律允许的范围内）事先通知披露方并采取合理措施限制此类披露。Autodesk 还可能在 Autodesk 所涉司法程序中，或应您的要求披露您的保密信息，以遵守任何政府或监管机构的要求（包括传票或法院命令）。如果应您的要求进行披露，您可能需要承担为编译和提供您的保密信息的访问权限而产生的费用。
您承认并同意，Autodesk 及其许可方和供应商拥有以下方面的所有权和所有权利：(a) Autodesk 向您提供的产品、文档、API 和其他信息或材料，包括前述内容的任何副本；(b) 基于、源自或以其他方式使用前述任何内容的任何材料或其他信息（包括指标），以及 (c) 商业秘密、版权、商标、专利以及与上述任何内容相关的任何其他知识产权或专有权利下的所有权利。产品和 API 的结构与组织、底层算法与其他内部结构、协议、数据结构与其他外部结构以及源代码构成 Autodesk 的专有和保密信息，未经 Autodesk 事先书面同意，您不得向第三方披露该等信息，或将该等信息用于除本条款中规定的正常访问和使用产品所需以外的任何目的。除 Autodesk 提供或授权的界面以外，您不得通过任何其他方式访问或尝试访问产品。您不得参与任何反编译、反汇编或其他逆向工程，或以其他方式尝试发现、学习或研究产品或 API 的结构或组织、底层算法或其他内部结构、协议、数据结构、其他外部结构或源代码（尽管合同中有相反的禁止规定，但适用法律明确允许者除外）。Autodesk 可能会提供其他保密和专有信息（被标记为保密和专有信息或根据情况被视为保密和专有信息）或提供此类信息的访问权限，以使您能够访问或使用产品，任何此类信息皆被视为 Autodesk 的保密信息。
您仅拥有本条款（包括特殊条款）明确授予您的权利。Autodesk 及其许可方和供应商保留所有未明确授予的权利；Autodesk 及其许可方和供应商明确否认（并且您同意不主张）任何其他权利。
您不得采取任何不符合本第 13 条规定的行动，或授权、鼓励或协助任何第三方采取任何不符合本第 13 条规定的行动。
Autodesk 保证，对于任何已付费的固定期限使用许可，自向您提供所订阅产品之日及其后的 90 日内（如果产品服务期限较短，则以较短的期限为准）（下称“质保期”），该产品将提供产品的最终用户文档中描述的一般特性和功能。若 Autodesk 违反本保证，其全部义务和责任以及您唯一排他的补救措施为（由 Autodesk 自行选择）：(a) 尽合理努力补救违约行为或 (b) 退还收到的受影响的相关固定期限使用许可金额并终止该固定期限使用许可。对于任何产品，您应在适用的质保期内提出保修索赔。对于在质保期过后提出的任何保修索赔，Autodesk 皆不予受理。
除上述第 14.1 条（有限保修）中规定的明示有限保修，以及任何附加协议或特殊条款中规定的任何明示保证外，在适用法律允许的最大范围内，(a) 产品（包括任何相关软件、云服务、文档、API 或其他材料）按“现状”提供且“不保证没有瑕疵”，不附带任何形式的保证或条件；以及 (b) Autodesk 及其许可方和供应商对于任何产品或任何输出未作出且您未收到任何明示或暗示、口头或书面保证、陈述、条件或承诺，包括对适销性、令人满意的质量、特定用途的适用性、所有权和不侵权或安静享用权的任何默示保证，法规暗示的任何保证或条件，或是以交易过程、贸易惯例或行业标准为基础的任何保证或条件。本条款（包括任何附加协议或特殊条款）中未包含的 Autodesk 或其第三方代理、代表或服务提供商关于产品（包括有关其功能或性能）或输出的任何声明或与您的其他通信（包括任何见解、建议、指导、评估、预测、估计或意见）仅供参考，不构成保证、陈述、条件或其他承诺。在不限制前述规定通用性的前提下，Autodesk 及其许可方和供应商不保证亦不以其他方式承诺 (i) 产品或输出，或您对产品或输出的访问或使用是可用的、不间断的、及时的、无错误的、安全的、准确的、可靠的或完整的；(ii) 产品满足性能、可用性或服务水平方面的任何特定标准；(iii) 您的内容不会丢失或损坏，或者 (iv) 会纠正错误或缺陷，或解决任何特定的支持请求，以满足您的需求或期望。此外，为明确起见，(1) 凡提及“无限制”访问、使用、存储或与产品有关的其他表述均受该产品的技术限制制约，并且 (2) 某些产品或功能可能并非在所有地点（包括地区）或语言中都可用。
Autodesk 及其任何许可方或供应商对于以下各项均不承担任何（直接或间接）责任：任何附带、特殊、间接、后果性或惩罚性损害；利润或收入损失；业务中断或用途灭失；购买替代商品、服务或其他替代的费用；输出故障或缺陷；数据或您的内容丢失、损坏或删除（或未能删除）；或因不可抗力造成的损坏。在任何情况下，Autodesk 及其许可方和供应商就任何产品或产品的输出承担的总责任不超过 (a) 您在导致责任的事件或情况首次发生前一年内就该产品支付或应付的金额，或 (b) 1000 美元（以金额较高者为准）。您承认并同意，本条款中的免责声明和责任限制构成您与 Autodesk 之间交易的关键要素，若您不同意本条款，Autodesk 不会向您提供产品。本条款中的责任限制将在适用法律允许的最大范围内适用于任何损害或其他责任，无论其成因如何、责任理论为何，亦无论是基于合同、侵权（包括疏忽和严格责任）、赔偿、追索权、法规还是其他原因（并且即使 Autodesk 已被告知可能产生这些责任或可以其他方式预见这些责任），并且不论本条款中的有限补救措施是否未达到其基本目的。
本条款中的任何内容均不限制或排除 Autodesk 在以下方面的责任：(i) 因 Autodesk 的故意不当行为或重大过失而造成的死亡或人身伤害，或 (ii) Autodesk 的欺诈行为给您造成的损害或损失。此外，Autodesk 不会寻求在适用法律不允许的限制范围内限制您的保证、您的其他权利和补救措施，或 Autodesk 对损害或损失的责任（例如适用法律不能排除的法定保证、条件、补救措施或责任）。本条款赋予您特定的合法权利，并且您可能还拥有其他合法权利，而这些权利因司法管辖区而异，包括下文第 19 条（国家/地区/司法管辖区的特殊条款）中所述的合法权利。
在适用法律不允许的范围内（比如根据适用法律不能排除的法定保证、条件、救济或责任），Autodesk不寻求限制您的保证、您的其他权利和救济或Autodesk关于损害或损失的责任。尽管有相反的合同限制规定，本条款的任何内容均不限制适用法律项下不能排除或修改的保证效果、Autodesk关于损害或损失的责任或其他条款。本条款赋予您特定法律权利，且您可能还享有其他法律权利，该等权利因司法辖区而异。例如，某些司法辖区不允许排除默示保证或排除或限制附带或结果性损害赔偿或其他权利，由此，本条款中的该等规定可能对您不适用。某些该等法律要求见“特定国家/司法辖区条款”部分（第23条）。
在遵守本条款的前提下，Autodesk将为您抗辩以应对第三方对您提出的指称任何产品服务内容侵犯该第三方的专利、版权、商标或商业秘密权利的任何索赔（“知识产权相关索赔与诉讼”），并将支付因知识产权相关索赔与诉讼而最终判给您的损害赔偿（或 Autodesk 书面同意的任何和解金额），但前提是您 (a) 及时将知识产权相关索赔与诉讼通知 Autodesk，(b) 让 Autodesk 独家掌控相关知识产权相关索赔与诉讼的抗辩和和解事宜，以及 (c) 应 Autodesk 的要求及时向 Autodesk 提供与抗辩与和解有关的任何协助和配合。在以下情况下，本抗辩和付款义务不适用：(i) 知识产权相关索赔与诉讼的起因或依据是您使用或与产品服务内容结合使用非 Autodesk 提供的任何软件、硬件、数据、材料或服务，(ii) 知识产权相关索赔与诉讼涉及产品服务内容中未完全包含的任何方法或流程，(iii) 有可以避免知识产权相关索赔与诉讼中所称侵权行为的更新或升级，或者 (iv) 您违反了本条款。如果 Autodesk 收到与任何产品相关的侵权索赔信息，Autodesk 可自行决定 (1) 修改或替换该产品，(2) 取得允许您继续使用该产品的许可，和/或 (3) 终止您对该产品的固定期限使用许可，并退还预付费中已终止的固定期限使用许可剩余产品服务期限的费用。第 15 条陈述 Autodesk 对于任何侵犯第三方知识产权的行为唯一应承担的义务和您唯一享有的补救措施。
本条款自您根据上述第 1 条（接受）接受之日起生效，除非根据本条款（包括本第 16 条）中的规定终止，否则将持续有效。
如果 Autodesk 严重违反本条款，并且未能在收到书面违约通知后 30 日内纠正该等违约行为，您可以终止您的固定期限使用许可和本条款。
在下列情况下，Autodesk 可以终止（或禁用或中止您访问和使用）您的任何或全部固定期限使用许可或其他产品，或终止本条款和您的帐户：(a) 您当前没有已付费的固定期限使用许可；(b) 您未能及时支付应付给 Autodesk 的任何款项（包括费用和税款）；(c) 您（包括您的任何授权用户）在其他方面严重违反本条款，并且未能在收到书面违约通知后 30 日内纠正此类违约行为；或 (d) 您进入破产或破产偿债程序、资不抵债、与您的债权人达成协议或达成会影响债权人的协议（包括出于债权人的利益进行的转让）或开始清算程序。如果您进入清算程序，本条款将自动终止，Autodesk 不再另行通知或采取行动。如果 Autodesk 真诚地认为您（或您的授权用户）的行为或不作为或您的内容可能 (i) 造成安全风险、构成非法活动或以其他方式对产品、系统或其他用户产生不利影响；(ii) 构成或促成篡改、移除、禁用或以其他方式限制任何技术保护措施的有效性；或 (iii) 使 Autodesk 或其供应商、经销商、分销商、用户或任何类似第三方承担责任，则 Autodesk 也可以立即禁用或中止您对产品和您的内容的访问与使用。
固定期限使用许可或其他产品到期或因任何原因终止后，您就该产品享有的权利（包括任何相关的软件许可、云服务访问权或权益）亦将终止。届时，您应停止对产品的所有访问和使用，并卸载该等产品相关材料的任何及所有副本（包括任何相关的软件、文档、API 或来自 Autodesk 的其他材料）。此外，您将应 Autodesk 要求销毁任何此类副本，或将其归还给 Autodesk 或为您提供产品的相关方。您应保留可证明您已归还或销毁所有此等副本的证据。在固定期限使用许可到期或终止时，(a) 为方便您使用某些云服务，在您遵守本条款并支付任何适用费用（如有，例如 Autodesk 当时就 Autodesk 提供的任何协助收取的专业服务费）的前提下，Autodesk 可能会向您提供一段宽限期（例如 30 天），在此期间您可以在这些云服务到期或终止后找回您的内容；以及 (b) 其他情况下，Autodesk 将删除您的任何或全部内容（包括其备份和其他副本），并且不予另行通知。
本条款因任何原因终止后，(a) 您的帐户以及您的固定期限使用许可和其他产品（包括您的授权用户的帐户、固定期限使用许可和其他产品）将立即终止；并且 (b) 上述有关固定期限使用许可或其他产品到期或终止后的影响将适用于与您的帐户绑定的所有固定期限使用许可和其他产品。您的付款义务、您对通过您或您的帐户获取、访问或使用产品的任何人（包括您的授权用户）的责任（包括第 4 条（您的帐户）中所述责任），以及本一般条款中的以下部分将在条款因任何原因终止后继续有效：第 5 条（您拥有自己的作品）、第 8.3 条 (Autodesk API)、第 8.4 条（第三方材料与服务的使用）、第 8.5 条（对您的内容的使用）、第 8.6 条（协作和共享您的内容）、第 10 条（反馈）、第 11 条（使用限制）、第 12 条（保密）、第 13 条（Autodesk 的专有权利）、第 14.2 条（免责声明）、第 14.3 条（责任限制）、第 16.3 条（终止固定期限使用许可的影响）、本第 16.4 条、第 17 条（其他）、第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）、第 18 条（定义）和第 19 条（国家/地区/司法管辖区的特殊条款）。
如果Autodesk善意认为您的内容或您的作为或不作为（包括您授权用户的作为或不作为）可能(i)引起安全风险或对产品、系统或其他用户造成不利影响，(ii)构成或促成篡改、消除、取消或以其他方式限制任何技术保护措施（包括管理、监控、控制或分析任何产品的安装、访问或使用的任何机制或Autodesk知识产权保护措施）的有效性，(iii)使Autodesk、任何转售商或任何其他用户承担责任，或(iv)不符合本条款（包括任何额外协议、任何特殊条款或任何其他适用条款），包括未支付就任何产品欠付的任何款项，Autodesk有权但没有义务立即取消或中止您对任何产品的访问和使用以及对您的内容的访问和使用。除非Autodesk合理确定出于慎重需立即行动，Autodesk将力求在计划的取消或中止生效前提前向您告知。
Autodesk 保留以下权利，即其可以不时 (a) 修改、终止或替换产品（包括与产品相关的任何权益、特性、功能或支持服务），或者 (b) 添加或修改许可密钥、授权或其他控制或衡量产品访问或使用情况的方法。产品如有任何重大变更，Autodesk 将尽力在适用的发行说明或其他产品文档中通知您。
在适用法律允许的最大范围内，Autodesk 保留不时修改本条款的权利，并且您承认 Autodesk 可以修改本条款。本条款如有任何变更，Autodesk 将尽力通知您（下称“条款修改通知”），包括通过发布到本网站的方式通知您。您有责任定期查看本网站的更新内容，包括条款修改通知。除非本条款另有明确规定，否则对本条款的任何修改如对您产生重大不利影响，且您不同意修改，您可以在条款修改通知发出后 30 日内通知 Autodesk 您拒绝相关修改。如果您在该等情况下拒绝修改，则 (a) 您对受修改影响的任何产品的访问和使用将继续受修改前有效之条款约束（出于安全、隐私或法律合规原因进行的修改除外，在此情况下，这些修改将立即生效），直至 (i) 适用的产品服务期限结束，或 (ii) 条款修改通知发出满 180 天（以时间较早者为准）；并且 (b) 您对此类产品拥有的权利（包括任何相关的固定期限使用许可权益）将于随之终止。在您选择终止的情况下，Autodesk（或您向其购买固定期限使用许可的相关方）将在终止生效日期后，针对受影响的产品，按比例退还任何预付费用中您的固定期限使用许可的剩余产品服务期限适用的任何费用。在任何情况下，如果任何固定期限使用许可有续订或延展，将按照当时有效的条款执行。您或 Autodesk 将按下述规定寄送通知，但您也可以通过电子邮件向以下电子邮件地址寄送拒绝通知（在上述 30 日的期限内）：Terms.Modification.Rejection@autodesk.com，或按条款修改通知中指定的任何其他方式发送拒绝通知。
尽管有前述规定，但如果特殊条款、产品服务类型和权益或其他政策中有不同的修改条款或程序，Autodesk 也可以选择按照其中所述进行修改。
您承认，您对产品和固定期限使用许可权益的承诺不取决于未来特性或功能的交付（或关于未来特性或功能的口头或书面声明）。
解释或解读本条款时应以本条款的英文版本为准，与本条款相关的任何通知或其他通信均将以英文提供。除非另有说明，否则本条款中凡提及“日”之处均指日历日。“包括”和“例如”或“比如”以及具有类似含义的词语是非限制性或非排他性的，并将被视为后跟“不限于”，而无论是否实际包含此类语言。条款和其他标题只是为了便于参考，并不用于解释任何条款的含义。本条款所涉之任何权利和补救措施均可累积，并为对根据适用法律可以使用的任何其他权利和补救措施的补充，而非替代。
根据您的主要营业地点（如果您是个人，则为居住地）不同，本条款由您与下文所述 Autodesk 方之间约定。本条款（包括双方的任何权利、义务和索赔）的管辖法律如下所述。同样，由本条款引起或与之相关的任何争议或索赔，包括本条款项下的违约、履行、终止、执行、解释或有效性（以及是否依据合同法、侵权法（包括严格责任）、竞争法或其他法律），也包括本条款中争议解决条款的范围或适用性的确定，均依照下文列出的法律、地点和争议解决程序（第 19 条（国家/地区/司法管辖区的特殊条款）中指明者除外）最终确定。
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您的主要营业地点（如果您是个人，则为居住地）
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“Autodesk 方”指以下 Autodesk 实体：
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管辖法律是：
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争议解决的专属管辖区/ 法院：
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美国和加拿大
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Autodesk, Inc.，特拉华州公司
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(i) 加利福尼亚州，和 (ii) 美国联邦法律（若在控制范围内）
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由 ADR Services, Inc.（下称“ADR Services”）根据下述第 17.4(b) 条，且（在与该条款不冲突的范围内）遵守提交仲裁通知时有效的 ADR Services 仲裁规则进行仲裁。仲裁地为旧金山。
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中国大陆、香港和澳门
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Autodesk, Inc.，特拉华州公司
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新加坡
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由新加坡国际仲裁中心（下称“SIAC”）根据提交仲裁通知时有效的 SIAC 仲裁规则进行仲裁。仲裁地为新加坡。
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亚洲、大洋洲和亚太地区（中国大陆、香港和澳门除外）
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Autodesk, Inc.，特拉华州公司
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新加坡
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新加坡法院
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亚洲、大洋洲和亚太地区（中国大陆、香港和澳门除外）
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Autodesk, Inc.，特拉华州公司
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新加坡
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新加坡法院
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欧洲、中东或非洲
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Autodesk Ireland Operations Unlimited Company，爱尔兰公司
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爱尔兰
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爱尔兰法院
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全球（除非在上述国家或地区），包括墨西哥、南美洲、中美洲、加勒比地区和南极洲
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Autodesk, Inc.，特拉华州公司
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(i) 加利福尼亚州，和 (ii) 美国联邦法律（若在控制范围内）
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(i) 位于旧金山的美国加利福尼亚北区联邦地区法院，或 (ii) 旧金山的加利福尼亚州法院。
如果您的主要营业地（如果您是个人，则为您的居住地）在美国或加拿大，则以下非正式争议解决和具约束力的仲裁条款适用于您：
Autodesk 寻求以非正式方式解决任何索赔或争议（下称“索赔”）。如果您或 Autodesk 涉及因产品或本条款引起或与之相关的索赔，您和 Autodesk 将首先寻求以非正式方式解决索赔，通过以下述方式发出索赔通知以进行通知并配合另一方来努力友好解决问题。如果在收到索赔通知后 30 日内未能通过非正式争议解决方式解决索赔，则任何一方均可继续进行正式争议解决程序。
对于因产品或本条款引起或与之相关的任何索赔，您和 Autodesk 同意提交具有约束力的单独仲裁，并放弃向法院提起诉讼并由法官或陪审团审判的任何权利。本争议解决条款的解释和执行以《美国联邦仲裁法》（包括其程序性规定）而非州法律为准。由 ADR Services 根据其规则和本文第 17.4 条规定进行仲裁。如要启动仲裁，一方必须发送书面仲裁诉求，说明索赔和救济请求，并按照 ADR Services 的规则提供详细信息（下称“诉求”）。您向 Autodesk 提出的所有诉求均必须寄送至：Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, 收件人： Chief Legal Officer。Autodesk 向您提出的任何诉求必须寄送至您在上述非正式争议解决过程中提供的地址，如果未提供地址，则必须按照下文第 17.11 条（通知）中所述寄送。
所有仲裁员费用的支付须受 ADR Services 规则约束，除非任何一方支付的任何费用（包括律师费）和支出是在确定以下事项后根据仲裁员的命令重新分摊：(1) 您或 Autodesk 违反本第 17.4 条的任何规定；(2) 您或 Autodesk 所提索赔的实质内容或者您或 Autodesk 所寻求的救济无意义或是出于不当目的而提起；或者 (3) 适用法律允许的重新分摊。如果 Autodesk 向您提出索赔，Autodesk 将支付与该索赔相关的所有 ADR Services 费用。如果您向 Autodesk 提出索赔，您和 Autodesk 将平摊这些费用。此外，如果仲裁员确定您无法支付该等 ADR Services 费用的任何部分，Autodesk 将替您支付该等费用。
如果您向 Autodesk 提出的索赔与至少 24 位其他客户或用户的索赔类似，或者您和至少 24 位其他客户或用户对 Autodesk 提出的索赔由相同的律师或相互协调的律师代理（这两种情况以下均称为“集体诉讼”），则您和 Autodesk 同意以下协议：
ADR Services 将为集体诉讼中的每个索赔随机分配序号，之后编号为 1 到 10 的索赔将被指定为“测试用例”并继续进行仲裁。仅测试用例需要支付申请费，至于所有其他索赔的申请费（连同其他索赔的任何仲裁员费用）将被搁置，您和 Autodesk 均无需支付任何该等申请费。仲裁员将在首次听证会前会议后 180 日内对测试用例作出最终裁决，仲裁员延长该期限者除外。其后，测试用例的结果将交给调解员，由该调解员和各方当事人在调解员任命后的 90 日内（下称“调解期”）就解决其余索赔申请的方案或实质性方法达成一致意见。如果各方未能在调解期内解决其余索赔，任何一方均可选择退出具有约束力的仲裁程序，并在法庭上处理其余索赔。任何选择退出的通知必须在调解期结束后 60 日内以书面形式提供。如果未提供选择退出的通知，则其余索赔将按照集体诉讼中指定的索赔的序号进行单独仲裁。各索赔的申请费将在该等索赔仲裁开始时支付。
仲裁员有权确定任何索赔的可仲裁性。
版权或商标权
由产品或本条款引起或与之相关的所有索赔必须单独进行仲裁或诉讼，而不能提交集体仲裁或诉讼。不得将多位客户或用户的索赔与任何其他客户或用户的索赔联合或合并进行仲裁或诉讼。
即使本条款有任何其他规定，但如果索赔根据上述第 17.4(a) 条（通则）必须在指定法院解决，则 Autodesk 可在任何司法管辖区或法院（包括任何可用的法院）申请禁令救济和其他衡平法救济（或其同等救济）。如果索赔需要仲裁，任何一方均可向具有合法管辖权的法院申请维护双方权利所必需的临时措施（包括仲裁前扣押或禁令），任何此类请求均不会被视为与仲裁约定不符或放弃仲裁约定。
各方对于因不可预见的情况或超出其合理控制范围的原因而导致的未履约或延迟履约无须负责或承担任何责任，包括天灾、地震、火灾、流行病、洪水、制裁、禁运、罢工、停工或其他劳工骚乱、内乱、供应商或许可方不可用或延迟、骚乱、恐怖主义或其他恶意或犯罪行为、战争、互联网或第三方互联网连接或基础设施发生故障或中断、电力故障、民政和政府当局的行为或命令以及恶劣天气（下称“不可抗力”）。受影响的一方应在可能的情况下及时向另一方发出无法履约的书面通知，并在合理范围内尽力限制由此造成的履约延迟。
当您获取、访问或使用产品时，应遵守美国以及您或您的内容所适用的任何其他国家/地区在出口管制和国际贸易法律法规。您不得在受美国制裁的地点访问或使用任何产品，如果您被列入任何美国政府限制方名单，亦不得访问或使用任何产品。您必须提前获得美国政府的授权及任何其他必要的授权，才能出于受美国政府限制的最终用途获取、访问或使用任何产品，或是允许任何个人或实体获取、访问或使用任何产品。受限制的最终用途包括核武器、化学武器、生物武器或能够运载这些武器的导弹系统相关工作。您不得上传或以其他方式向 Autodesk 提供任何构成保密信息或受《国际武器贸易条例》（下称“ITAR”）或其外国同类法规约束的内容或材料（包括您的内容）。您不得上传或以其他方式向 Autodesk 提供任何无法合法地从您的所在地传输到美国或从美国传输到您的所在地的内容或材料。您自行负责遵守您的内容适用的所有出口管制要求，并且您不得使用任何产品将您的内容或任何其他内容或材料提供给根据美国和其他适用法律无法合法接收该等内容的任何国家/地区、实体或其他方。Autodesk 保留在下列情况下暂停或终止提供您的产品的权利：未遵守额外的出口管制相关保证的要求，或 Autodesk 自行确定制裁和/或出口管制相关法律法规限制其提供产品、服务和/或其他经济利益。
如果您是美国联邦或其他政府机构，则本第 17.7 条适用。 产品是 48 C.F.R. § 2.101 和 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(1) 中定义的“商业计算机软件”（48 C.F.R. §§ 12.212 和 227.7202 中也用到该术语），而服务是 48 C.F.R. § 2.101 中定义的“商业服务”。提供给您和您的授权用户的产品及相关文档，供您或您的代表在遵守本条款的前提下使用，并且仅包含根据本条款授予所有其他 Autodesk 客户及其授权用户的权利。除非在少数情况下，您所在司法管辖区的法律禁止您接受本条款的任何规定，否则本条款适用于政府机构客户和授权用户。 如果本条款的任何规定被禁止，则该等规定将被视为仅在符合适用法律所需的合理范围内予以修改，且应最大化地实现书面规定的效果。
Autodesk 保留验证您遵守本条款的权利，并可自行决定为此向您提供有关您不合规使用产品的报告和/或进行远程或现场审核（任何此类操作以下统称为“验证”）。
如果需要远程或现场审核，Autodesk 或其代表将向您提供电子书面通知。您必须使用 Autodesk 批准的工具从所有访问您的产品的设备收集信息，向您的授权用户索取任何必要的访问权限和同意。您必须在收到审核通知后 15 个日历日内，将您的审核结果提交给通知方。审核结果必须包括计算机 ID、序列号、Autodesk ID、NT/Windows 用户名、设备 ID 以及与您的产品相关的其他信息。
如果 Autodesk 通过验证确定您违反了本条款，您必须立即购买新产品，且购买金额至少等于所发现的不合规行为的价值和 Autodesk 为完成验证产生的合理成本的总和。
不遵守本第 17.8 条规定构成严重违反本条款。Autodesk 保留根据上述第 16.2 条规定中止和/或终止您的产品访问权限的权利，以及根据上述第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）规定寻求法律或衡平法提供的任何其他补救措施的权利。
未经 Autodesk 事先书面同意，您不得转让或以其他方式让渡本条款或您在本条款项下的权利或义务（无论是通过法律实施还是其他方式），如果您未经 Autodesk 书面同意而被任何其他人或实体收购或控制（无论是通过股份收购、合并还是其他交易），Autodesk 可终止本条款（包括您在本条款项下的权利）。Autodesk 可以在重组、合并、资产出售或涉及全部或部分产品或相关业务的其他交易中，转让或以其他方式让渡本条款（无需征得您同意或通知您）。
如果本条款的任何规定根据适用法律被认定为不可执行，则 (a) 该等规定将被视为在符合适用法律所需的合理必要范围内予以修改，但应最大限度实现本条款中载明的各方意图，并且 (b) 该等规定仅在其被认定为不可执行的司法管辖区无效，而不影响在任何其他司法管辖区的可执行性。
您向 Autodesk 发出的所有通知将通过邮寄或投递服务送至 Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Ste.400, San Francisco, CA 94105 USA, 收件人： Chief Legal Officer。此类通知将在 Autodesk 收到后生效。
除非本条款（包括任何附加协议或特殊条款）中另有明确规定，否则 Autodesk 向您发出的任何通知将通过以下方式送达：(a) 通过电子邮件发送至与您的帐户关联的注册电子邮件地址；(b) 发布到您的帐户；(c) 在产品内发布（例如，通过产品内通知功能或登录通知）；(d) 通过邮寄或投递服务送到与您的帐户相关联的地址，或者 (e) 以 Autodesk 认为合理涉及向您发出具体通知的任何其他方式。Autodesk 发送给您的通知：(i) 如果是通过电子邮件发送的通知，则在发送后一天生效；(ii) 如果是其他通知，则在发布或发送五天后生效。您特此同意，在适用法律允许的情况下，通过挂号信发送至您的客户信息表上所列地址（如果未提供客户信息表，则发送至 Autodesk 知晓的您的最新地址）的诉讼书状对您具有效力。
本条款（包括通过引用纳入本条款的任何附加协议和任何特殊条款在内）构成您与 Autodesk 之间就本协议标的达成的完整协议（将合并和取代任何先前或同期的协议、讨论、通信、陈述、保证、广告或谅解）。对产品的任何访问或使用均以适用本条款为明确条件，同时明确拒绝任何其他条款。
如果本一般条款与任何特殊条款之间存在任何冲突，则以标的相关的特殊条款为准。如果本一般条款或特殊条款与附加协议之间有任何冲突，则在附加协议规定的范围内，以标的项相关的附加协议为准。
如未执行或行使本条款的任何规定，并不表示放弃该等规定，除非该等弃权以书面形式指明并经主张弃权的一方签署。
1998 年《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act ，以下简称“DMCA”）为认为互联网上出现的材料侵犯其依据美国版权法享有的权利的版权所有者提供了追索权。如果您真诚地确信由 Autodesk 提供或通过 Autodesk 提供的材料侵犯了您的版权，您（或您的代理人）可以向 Autodesk 发出通知，要求 Autodesk 删除该等材料或阻止访问该等材料。如果您真诚地确信有人错误地向您发出了版权侵权通知，您可以根据 DMCA 向 Autodesk 发出反通知。通知和反通知均必须符合 DMCA 规定的当时的法定要求。有关详细信息，请参见 http://www.copyright.gov/。通知和反通知应发送至：
版权代理人
Copyright Agent
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market, Suite 400
San Francisco, CA 94105 USA
电子邮件：copyright.agent@autodesk.com
电话：+1 (415) 507.5000
传真：+ 1 (415) 507.6128
Autodesk 建议您在发出通知或反通知之前先咨询您的法律顾问。
1998年《千禧年数字版权法》（“DMCA”）为认为网络上出现的材料侵犯其在美国版权法项下权利的版权所有人提供了追索权。如果您善意认为Autodesk提供或通过Autodesk提供的材料侵犯您的版权，您（或您的代理人）可向Autodesk发送通知，要求Autodesk删除该等材料或封锁对该等材料的访问。如果您善意认为有人针对您错误地作出了版权侵权通知，DMCA允许您向Autodesk发送反通知。通知和反通知必须符合DMCA当时规定的法定要求，详见http://www.copyright.gov/。通知和反通知应发送至：
版权代理人
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market, Suite 400
San Francisco, CA 94105 USA
电子邮件: copyright.agent@Autodesk.com
电话: +1 (415) 507.5000
传真: + 1 (415) 507.6128
Autodesk建议您在作出通知或反通知前咨询您的法律顾问。
“Autodesk 方”指上述第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）中明确指明的特定 Autodesk 实体。
“Autodesk”指 Autodesk, Inc. 公司，一家（美国）特拉华州公司，及其子公司和其他关联公司。
“保密信息”指 (a) 披露方以书面形式向接收方提供或披露的，以及 (b) 由披露方以书面形式指定为机密的，不为公众所知的信息。尽管如此，保密信息不包括 (i) 以下任何信息：(1) 在不违背对披露方所负任何义务的情况下已普遍公开的信息；(2) 接收方在收到披露方所提供的信息之前已经知悉的信息，并且未违背其对披露方所负的任何义务（同时没有保密义务）；(3) 在不违背对披露方所负的任何义务（同时没有保密义务）的情况下，自第三方收到的任何信息；或 (4) 由接收方独立开发的信息；(ii) 您通过产品发送给第三方或允许第三方访问的任何“您的内容”；或 (iii) 任何反馈。在任何情况下，Autodesk 的保密信息均包括 (A) 任何产品及任何相关产品计划、技术和其他技术信息（包括 API 和您使用、披露或基于 API 的使用而开发的任何元素）以及 (B) 业务谈判中未公开的方面。
“产品”指 Autodesk 提供的软件、云服务和权益，以及此等项目的任何固定期限使用许可。
“产品标识”指 Autodesk 的一个或多个指定标识，其中列明（如适用）产品的名称、产品服务类型以及您所购固定期限使用许可的许可数量、地区和期限。产品标识可以 (a) 在 Autodesk 发给您的书面确认书或其他通知中提供，也可以发布到您的帐户、通过电子邮件传输或以其他方式向您提供；(b) 位于产品中、位于任何 Autodesk 包装上或随同任何 Autodesk 包装一起提供；或者 (c) 向 Autodesk 索取后获得。产品标识不包括经销商、分销商或其他第三方提供的任何名称、确认书、包装或其他文件。
“产品服务类型”指 Autodesk 为固定期限使用许可指定的许可类型（例如，单（人）用户、多（人）用户或 Flex）。产品服务类型在产品服务类型和权益 中列出。
“地区”指您取得固定期限使用许可所在的国家/地区或司法管辖区。Autodesk 可能会在产品标识中指明适用的地区。关于地区的定义的更多信息，请参阅下文第 19 条（国家/地区/司法管辖区的特殊条款）。
“附加协议”指直接与 Autodesk 实体签署的明确补充或修订本条款的任何协议（例如，企业业务协议）。
“更新”指安全修复程序、热修复程序、补丁程序和其他更新（包括在升级之间发布的新特性、新功能和其他修改）。
“产品服务内容”指您在过去 12 个月内已向 Autodesk 支付超过 100 美元固定期限使用许可费的任何产品，不包括由您或根据您的指示修改的任何产品，也不包括任何第三方材料与服务。
“客户信息表”指由您或您的代表填写并直接或间接提交给 Autodesk（或经销商、分销商或其他第三方）的与您的帐户、固定期限使用许可或其他产品相关的表格。
“您的内容”指 (a) 您（或您的授权用户）向任何产品提交或上传的任何文件、设计、模型、数据集、图像、文档或类似材料，以及 (b) 您基于您自己的原始数据或信息使用任何产品所产生的特定输出。
“权益”指 Autodesk 向您或您的授权用户提供的任何权益。权益通常取决于您所订阅产品的类型或级别。权益可能包括更新和升级程序的访问权限、对过往版本的权利、额外的软件或云服务、预发布版本、API、全球使用权利、技术支持、培训、网络研讨会、论坛、活动、库、新闻通讯和使用数据。权益还可能包括帐户权益，例如单点登录和管理您的个人资料、安全设置、关联帐户和首选项。
“软件”指 Autodesk 提供的任何软件或类似材料，包括任何模块、组件、特性和功能，无论是否作为固定期限使用许可的一部分提供，也无论是否收费提供。软件包括更新和升级。
“升级”指由 Autodesk 确定的产品的新版本、产品的附加组件或与产品相关的附加产品。
“授权用户”或“您的授权用户”是指 (a) 您（如果您是个人）和 (b) 使用您所购产品固定期限使用许可的指定个人（例如您的个别员工、顾问和承包商以及访问和使用产品的其他个人）。如果产品允许您为该等产品指定授权用户，则您有责任在任何该等授权用户访问和使用该等产品之前，通知他们本条款适用于其对该等产品的访问和使用，并且征得他们同意。
“输出”指由任何产品或通过使用任何产品创建或生成的所有结果、工作产品、设计、原型或其他项目，包括基于或使用此等结果、工作产品、设计、原型或其他项目的任何产品、部件或服务。
“条款”（包括“本条款”）指本一般条款和本一般条款中引用的其他条款，包括特殊条款和附加协议（如果有），以及任何其他适用条款。
““文档”指当时的最终用户文档（包括在线文档、印刷文档或其他文档）以及产品的任何技术或法律要求。
“云服务”指 Autodesk 提供的基于网页或云端的服务，无论是否作为固定期限使用许可的一部分提供，也无论是否收费提供。云服务可能包括软件即服务 (SaaS) 和远程存储或数据处理。
“政府机构”指任何国家或政府，包括美国联邦政府、任何州、市或其他政治分区，以及与政府有关的任何实体、机构、机关、委员会、部门、董事会、局或司法机构，以及他们的任何雇员或官员。
“指标”指与任何产品的访问和使用（包括您的访问和使用）相关的数据及其他信息。指标包括有关特性、功能、存储和索引使用的信息，以及与您的内容的使用、数量、类型、存储和处理有关的信息（但不包括您的内容本身）。如果指标包含任何个人数据，则该等个人数据的处理将遵循隐私声明。
即使本条款中有其他规定，但如果您的主要营业地位于以下国家/地区或司法管辖区（或者，如果您是个人，则您为以下国家或司法管辖区的居民），则针对该国家/地区或司法管辖区的下述条款适用于您：
(a) 如果您在欧盟或欧洲自由贸易联盟成员国取得固定期限使用许可，则此等固定期限使用许可适用的“地区”指欧盟和欧洲自由贸易联盟的所有国家/地区。
(b) 如果您的主要营业地位于欧盟或欧洲经济区成员国（或者，如果您是个人，则您为欧盟或欧洲经济区成员国的居民），并且您与第三方在某个成员国存在与产品使用有关的任何法院诉讼，则 (i) 您应及时以书面形式通知 Autodesk 该等法院诉讼，并且 (ii) 您不得向 Autodesk 发送有关该等诉讼的第三方通知，除非 Autodesk 以书面形式要求您这样做。
(c) 本条款中的任何内容均不排除或限制 (i) Autodesk 对于因 Autodesk 的疏忽或故意不当行为造成的死亡或人身伤害应承担的责任；(ii) Autodesk 对于因 Autodesk 的欺诈、故意不当行为或重大过失给您造成的其他损害应承担的责任；(iii) Autodesk 根据欧盟或欧洲经济区成员国的适用成文法（例如《德国产品责任法》(German Product Liability Act)）对产品缺陷应承担的严格责任（若适用）；或者 (iv) 根据适用法律不能排除或限制的任何其他责任。
(d) 如果您以消费者身份与 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company（下称“Autodesk Ireland”）签订合同，并且您是英国或欧盟或欧洲经济区成员国的居民，则适用以下规定。如果本规定与本条款中的其他规定冲突，则以本规定为准。
管辖法律和管辖权。如果您是英国的居民消费者，则本条款受英国法律管辖。如果您是欧盟或欧洲经济区成员国的居民消费者，则本条款受爱尔兰法律管辖。本条款中的任何内容都不会剥夺您居住国家/地区的法律给予您的保护，（这些保护根据该国家/地区的法律不能因订立合同而减损）。Autodesk Ireland 只能在您居住国家/地区的法院就产品对您提出索赔，您有权在爱尔兰的法院或您居住国家/地区的法院就产品向 Autodesk Ireland 提出索赔。在任何情况下，您和 Autodesk Ireland 均有权根据本规定向正在审理原始索赔案的法院提出反诉。
转让。如果 Autodesk 转让或以其他方式让渡本条款，Autodesk 将提前通知您该等让渡事宜，并确保该等让渡不会损害您在本条款项下的权利。您可以在收到此类让渡通知后三十 (30) 日内终止本条款（包括本条款项下的任何固定期限使用许可），如果您是英国居民，还会收到您的受影响的固定期限使用许可的剩余产品服务期限适用的按比例计算的任何预付费退款。如果您有意将本条款（以及您在本条款项下的权利和义务）转让或以其他方式让渡给其他实体，您必须向 Autodesk 发出书面通知，请求 Autodesk 同意该等转让。Autodesk 同意该等转让的前提是：(1) 您证明受让人会遵守本条款；(2) 您同意对受让人的遵守情况负责；(3) 您同意不再访问或使用受本条款约束的任何产品；以及 (4) Autodesk 认为合理的任何其他条件。
产品变更。您确认，Autodesk 可不时更改（包括中止或撤销）您订购的产品，包括出于遵守适用法律或法规的需要，或出于合理的商业、技术、安全或运营原因，或为了您对产品的访问和使用而进行任何改进。对于现有的固定期限使用许可，任何此类变更均无需您额外支付费用，在适用法律要求的情况下，Autodesk 将以清晰易懂的方式合理提前发送任何此等变更的通知。如果您不同意此等变更，可以在 (1) 收到产品变更通知或 (2) 变更生效日期后的 30 日内（以时间较晚者为准）终止订阅变更后的产品，您将收到根据未使用的产品服务期限按比例计算的退款。
Autodesk 的责任。尽管有上述第 14.3 条（责任限制）和第 17.12 条（完整协议，不弃权）的规定，但该等条款并不排除 Autodesk 针对下列方面对您的责任：(1) 您在购买产品时所依赖的由 Autodesk 为您提供的自愿产品陈述中存在虚假陈述；(2) Autodesk 未按照您居住国家/地区的法律要求在购买产品前向您提供有关产品的合同前信息；(3) Autodesk 违反根据英国法律不能排除或限制的默示条款（包括与令人满意的数字内容质量、数字内容符合特定用途的适用性、数字内容的相关合同前信息的一致性或 Autodesk 提供数字内容的权利有关的默示条款）（如适用）；或 (4) 根据英国法律不能排除或限制的后果性损失或间接损失（如适用）。
法定保修。根据适用于您的法律，您可能拥有法定保修权利，并且这些权利不能因您与 Autodesk 事先达成的协议而被排除或限制。此等保修权利不受本条款影响。Autodesk 不针对产品提供或作出进一步的默示或法定保修或条件，并且在适用法律允许的最大范围内明确否认所有默示保修和条件。
消费者撤销权。根据适用法律，欧盟或欧洲经济区成员国的居民消费者享有在购买后 14 日内撤销对产品的固定期限使用许可的法定权利。Consumer Right of Withdrawal Information 中有说明此项权利的适用方式。请注意，Autodesk 根据上述第 3 条（退货退款）自愿授予您的更优惠的退货退款权利不受此法定撤销权影响。
(e) 联系我们。您可以通过以下方式联系 Autodesk Ireland：致电 +353 1 571 8800，发送电子邮件至 Autodesk.Ireland.Inquiries@autodesk.com 或寄信至 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company, 1 Windmill Lane, 2nd Floor, Dublin, Ireland D02 F206。
(f) 此外，即使本条款对地区有任何限制，但本条款并不限制适用法律明确授权的跨境访问或使用（例如在一个欧盟成员国访问或使用在另一个欧盟成员国购买的产品）。
本条款构成您与上文第 17.4 条（Autodesk 方、管辖法律、争议解决）中所述 Autodesk 方之间的合同，并管辖您对产品的访问和使用。但是，您可以与当地的 Autodesk 关联公司、子公司或其经销商、分销商或类似的第三方签订购买该等产品的附加协议。以下规定适用于澳大利亚消费者的此类购买：
(a) 上文第 14.1 条（有限保修）中提供的保修由 Autodesk Australia Pty Ltd 或您的报价单、发票或产品标识上注明的 Autodesk 子公司或关联公司提供。请使用报价单、发票或其他产品标识中列明的地址和联系方式，或者通过以下方式联系 Autodesk Australia Pty Ltd，根据上述第 14 条（有限保修）中的保修规定提出索赔：地址为 Level 17, 1 Denison Street, North Sydney, NSW 2060, Australia（电话：(02) 9844 8000；电子邮件：Autodesk.Australia.Warranty.Claims@autodesk.com）。在联系我们之前，请提供您的产品详细信息、序列号、购买地点、缺陷详细信息以及您的退货联系方式。上文第 14 条（有限保修）中提供的保修是对您依法享有的其他权利和救济措施的补充。
(b) 我们的商品和服务提供《澳大利亚消费者法》(Australian Consumer Law) 规定不能排除的保证。如遇重大服务故障，您有权：
撤销您与我们订立的服务合同；并且
获得未使用部分的退款，或对其价值减损的赔偿。
(c) 对于商品的重大故障，您也有权选择退款或更换。如果产品或服务的故障不构成重大故障，您有权要求在合理时间内修正故障。否则，您有权获得商品退款，终止服务合同并获得任何未使用部分的退款。您也有权就商品或服务故障造成的任何其他合理可预见的损失或损害获得赔偿。
(d) Autodesk 对用户错误概不负责，并且可以将任何此类问题提交给支持经销商、分销商或类似第三方（如有）。您可能需要自费将产品退回到我们届时提供给您的地址。
(e) 即使本条款中另有规定，但如果任何产品受到《竞争和消费者法》(Competition and Consumer Act)（联邦法律）或澳大利亚其他适用法律（下称“法律”）中强制性保修或担保的约束，并且此等法律允许 Autodesk 限制其因违反这些保修或条件的责任，则 Autodesk 可选择将违反任何该等保修或担保须承担的责任限于维修、更换或重新提供相关产品（或采取该等措施的费用）。
如果您是在中国大陆取得固定期限使用许可，则此等固定期限使用许可的“地区”指中国大陆。同样，如果您是在香港取得固定期限使用许可，则此等固定期限使用许可的“地区”指香港；如果您是在澳门购买固定期限使用许可，则此等固定期限使用许可的“地区”指澳门。