Podmínky používání

(b) Závazné rozhodčí řízení a řešení sporů pro USA a Kanadu

Pokud se Vaše hlavní místo podnikání (nebo bydliště, pokud jste fyzická osoba) nachází v USA nebo Kanadě, vztahují se na Vás následující ustanovení o neformálním řešení sporů a závazném rozhodčím řízení:

(i) Neformální řešení sporů a závazné rozhodčí řízení

Společnost Autodesk usiluje o vyřešení jakéhokoli nároku nebo sporu (dále jen „Nárok“) neformálně. Máte-li Vy nebo společnost Autodesk Nárok vyplývající z Nabídky nebo těchto Podmínek nebo s nimi související, Vy a společnost Autodesk se nejprve pokusíte vyřešit Nárok neformální cestou oznámením o Nároku způsobem popsaným níže v části o Oznámeních a spoluprací s druhou stranou s cílem pokusit se vyřešit záležitost smírnou cestou. Pokud nebude Nárok vyřešen neformálním řešením sporu do 30 dnů od obdržení oznámení o Nároku, může kterákoli ze stran přistoupit k formálnímu řešení sporu.

Vy a společnost Autodesk souhlasíte se závazným individuálním rozhodčím řízením jakéhokoli Nároku vyplývajícího z Nabídky nebo těchto Podmínek nebo s nimi souvisejícího a vzdáváte se jakéhokoli práva obrátit se na soud a vést soudní řízení před soudcem nebo porotou. Výklad a vymáhání tohoto ustanovení o řešení sporů se řídí federálním zákonem USA o rozhodčím řízení, včetně jeho procesních ustanovení, a nikoli státními právními předpisy. Rozhodčí řízení bude vedeno organizací ADR Services v souladu s jejími pravidly a tak, jak je uvedeno v této části 17.4. Pro zahájení rozhodčího řízení musí strana zaslat písemnou žádost o rozhodčí řízení, která popisuje Nárok a žádost o nápravu s podrobnostmi požadovanými pravidly ADR Services („Žádost“). Veškeré Vaše požadavky na společnost Autodesk musí být zaslány na adresu Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer. Veškeré Žádosti, které Vám společnost Autodesk zašle, musí být zaslány na adresu, kterou jste uvedli během výše popsaného neformálního procesu řešení sporů, nebo pokud žádná adresa poskytnuta nebyla, musí být zaslány, jak je popsáno v části 17.11 (Oznámení) níže.

(ii) Poplatky za závazné rozhodčí řízení

Platba všech poplatků za rozhodčí řízení se bude řídit pravidly ADR Services s výjimkou případů, kdy jsou jakékoli poplatky (včetně poplatků za právní zastoupení) a náklady hrazené kteroukoli ze stran přerozděleny na příkaz rozhodce po rozhodnutí, že (1) jste Vy nebo společnost Autodesk porušili kterékoli z ustanovení této části 17.4, (2) podstata Vašeho Nároku nebo Nároku společnosti Autodesk nebo nápravná opatření požadovaná Vámi nebo společností Autodesk byla neopodstatněná nebo byla podána z neoprávněného důvodu nebo (3) přerozdělení je jinak povoleno podle platných zákonů. Pokud společnost Autodesk vůči Vám vznese Nárok, uhradí veškeré poplatky organizaci ADR Services spojené s tímto Nárokem. Pokud vznesete Nárok vůči společnosti Autodesk, Vy a společnost Autodesk si tyto poplatky rozdělíte rovným dílem. Dále, pokud rozhodce rozhodne, že nejste schopni uhradit jakoukoli část těchto poplatků organizaci ADR Services, společnost Autodesk je uhradí za Vás.

(iii) Hromadná podání

Pokud vznesete vůči společnosti Autodesk Nárok, který je podobný Nárokům nejméně 24 dalších zákazníků nebo uživatelů, nebo pokud jste Vy a nejméně 24 dalších zákazníků či uživatelů s Nároky vůči společnosti Autodesk zastoupeni stejnými právníky nebo právníky, kteří vzájemně koordinují činnost (v obou případech „Hromadné podání“), Vy a společnost Autodesk souhlasíte s následujícím protokolem:

ADR Services náhodně přiřadí pořadová čísla každému z Nároků zahrnutých do Hromadného podání, po kterém budou Nároky 1 až 10 označeny jako „Počáteční testovací případy“, a přistoupí k rozhodčímu řízení. Registrační poplatky budou zaplaceny pouze za Počáteční testovací případy; u všech ostatních Nároků budou poplatky za podání (společně s případným posouzením ostatních Nároků rozhodcem) pozastaveny a od Vás ani od společnosti Autodesk nebude požadováno, aby takové poplatky za podání přihlášky platili. Rozhodce vydá konečný nález Počátečních testovacích případů do 180 dnů po úvodním jednání před soudním jednáním, pokud rozhodce tuto lhůtu neprodlouží. Poté budou výsledky Počátečních testovacích případů předány mediátorovi a tento mediátor a strany budou mít 90 dní od jmenování mediátora („Období mediace“) na to, aby se dohodli na řešení nebo věcné metodice pro řešení zbývajících Nároků. Pokud strany nejsou schopny vyřešit zbývající Nároky během Období mediace, může se kterákoli strana rozhodnout odstoupit od závazného rozhodčího řízení a pokračovat se zbývajícími Nároky u soudu. Oznámení o jakémkoli odhlášení musí být poskytnuto písemně do 60 dnů po skončení Období mediace. Není-li oznámeno odhlášení, budou zbývající Nároky rozhodovány individuálně v pořadí určeném pořadovými čísly přidělenými Nárokům v Hromadném podání. Poplatky za podání každého Nároku budou splatné při zahájení rozhodčího řízení o takovém Nároku.

(iv) Určení možnosti arbitráže, vymáhání práv

Rozhodce bude mít právo určit možnosti arbitráže pro jakýkoli Nárok.

Bez ohledu na výše uvedené ustanovení o rozhodčím řízení může každá strana vymáhat svá patentová práva, autorská práva nebo práva k ochranným známkám nebo taková práva jejích poskytovatelů licencí u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce.

(c) Zřeknutí se skupinových nebo konsolidovaných žalob

Veškeré Nároky vyplývající z Nabídky nebo těchto Podmínek nebo s nimi související musí být rozhodovány nebo vedeny v rozhodčím nebo soudním řízení individuálně, nikoli skupinově. Nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nemohou být rozhodovány nebo vedeny společně nebo konsolidovány s nároky jakéhokoli jiného zákazníka nebo uživatele.

(d) Soudní příkaz a další spravedlivé úlevy

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek, pokud je Nárok předmětem řešení u konkrétního soudu nebo soudů podle výše uvedené části 17.4(a) (Obecné), může společnost Autodesk požádat o soudní příkaz a jiné spravedlivé opravné prostředky (nebo jejich ekvivalent) v jakékoli jurisdikci nebo u jakéhokoli soudu, včetně jakéhokoli dostupného soudu. Pokud je Nárok předmětem rozhodčího řízení, může kterákoli strana požádat soud příslušné jurisdikce o předběžná opatření nezbytná k zachování práv stran, včetně předrozhodčích obstavení nebo soudních příkazů, a jakákoli taková žádost nebude považována za neslučitelnou s dohodou o rozhodčím řízení nebo zřeknutí se této dohody.