Términos y Condiciones de Uso

Los siguientes términos y condiciones rigen sus derechos de uso remoto para Batch en Maya, para suscriptores multiusuario y de un solo usuario, durante el Plazo de la oferta de su suscripción.

Ud. y sus Usuarios autorizados pueden instalar Maya en un servidor y acceder a las funciones de Batch en Maya desde equipos adicionales de forma interna remota, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

1. Ud. puede instalar Maya en un ordenador que tenga en posesión o alquiler, y que esté controlado por Ud. de forma directa o mediante una conexión de red directa y que permita el acceso a las funciones de Batch en Maya desde varios ordenadores, en modo interno remoto, únicamente a su Personal y solo para satisfacer sus necesidades empresariales internas de realizar el procesamiento remoto por lotes; esto se hará solamente si el número máximo de Usuarios autorizados conectados simultáneamente no excede el número permitido ni otros límites impuestos por la herramienta Administrador de licencias de Autodesk (si los hay).

2. Para cada Licencia de Maya, Ud. está autorizado acceder a la herramienta e instalarla como parte de su Licencia de red en virtud de su Suscripción multiusuario o Suscripción de un Solo usuario. Tanto Ud. como sus Usuarios autorizados podrán acceder a las funciones de Batch en Maya en un máximo de diez (10) ordenadores con el Modo interno remoto. A efectos ilustrativos solamente:

1 licencia de Maya = 10 derechos de uso remoto de Batch en Maya

10 licencias Maya = 100 derechos de uso remoto de Batch en Maya

3. Ud. acepta activar cualquier mecanismo de rastreo remoto disponible, no desactivar ninguno de estos mecanismos de rastreo remoto y conservar todos los registros generados por dicho mecanismo de rastreo remoto.

4. Ud. debe respetar los procesos y las políticas (si corresponde) que Autodesk establezca ocasionalmente para la instalación y el acceso de Batch en Maya en Modo interno remoto.

Autodesk no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para su instalación o acceso a Batch en Maya en Modo interno remoto.

“Batch en Maya” se refiere a cualquier línea de comandos u operaciones desatendidas (sin interfaz de usuario) que se le proporciona como funcionalidad complementaria instalada en su licencia de Maya, que está destinada a permitirle realizar un procesamiento remoto por lotes.

“Modo interno remoto” se refiere a instalar, acceder o permitir la instalación o el acceso a los materiales aplicables mediante un entorno informático que disponga de un ordenador que actúe como servidor de archivos, lo cual permite que el Software instalado en dicho ordenador se pueda cargar, instalar, gestionar, visualizar o acceder desde otros ordenadores a través de cualquier tipo de conexión (incluido vía Internet u otra red no local), a condición de que todos los ordenadores estén ubicados en las instalaciones de su propia empresa. Para evitar cualquier duda, esta definición no incluye ningún entorno informático público en la nube ni entornos informáticos privados/híbridos en la nube en los que los ordenadores utilizados no estén ubicados en las instalaciones de su empresa.