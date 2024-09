Termini d’Uso

Per qualsiasi Offerta consistente in un Software o in un Servizio Cloud che Autodesk rende disponibile o fornisce all'Utente, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e di tutti gli obblighi di pagamento, incluse eventuali imposte e altri oneri, Autodesk concede all'Utente il diritto non esclusivo di utilizzare l'Offerta (e di permettere agli Utenti autorizzati dell'Utente di utilizzare l'Offerta) esclusivamente (a) durante il Periodo di validità dell'Offerta, (b) in conformità con eventuali Condizioni speciali applicabili e (c) nell'ambito dell'abbonamento dell'Utente, inclusi il numero consentito, il Tipo di Offerta, il Territorio e altre caratteristiche specificate per il tipo e il livello selezionato dall'Utente al momento della sottoscrizione dell'Offerta. Se l'Identificazione dell'Offerta non specifica tali caratteristiche, l'Offerta avrà gli attributi di una Versione di prova.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali o di quanto altrimenti espressamente consentito per iscritto da Autodesk, l'Utente non potrà: (i) riprodurre, modificare, adattare, tradurre, trasferire o creare opere derivate in tutto o in parte da un'Offerta, salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile e fatti salvi eventuali divieti contrattuali, o (ii) concedere in sublicenza, trasferire, distribuire, trasmettere, vendere, noleggiare, affittare, prestare o altrimenti rendere disponibile tutta o parte di un'Offerta o delle sue funzionalità a terzi (sia come agenzia di servizi o altro).

Qualsiasi Software (inclusi eventuali Aggiornamenti o Upgrade) che Autodesk renda disponibile o fornisca all'Utente è concesso in licenza per un periodo di abbonamento limitato, non venduto. L'Utente può effettuare una copia di archivio del Software sottoscritto esclusivamente a scopo di backup e archiviazione per la durata del Periodo di validità dell'Offerta.