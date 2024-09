WEDER AUTODESK NOCH SEINE LIZENZGEBER ODER LIEFERANTEN HAFTEN (DIREKT ODER INDIREKT) FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE, INDIREKTE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHADENERSATZ; ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN; BETRIEBSUNTERBRECHUNG ODER NUTZUNGSAUSFALL; KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN ODER ANDERER DECKUNG; AUSFALL ODER MÄNGEL DES OUTPUTS; VERLUST, BESCHÄDIGUNG ODER LÖSCHUNG (ODER NICHTLÖSCHUNG) VON DATEN ODER IHRER INHALTE; ODER SCHÄDEN, DIE AUF HÖHERE GEWALT ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIE GESAMTHAFTUNG VON AUTODESK UND SEINEN LIZENZGEBERN UND LIEFERANTEN IN BEZUG AUF EIN ANGEBOT ODER EINEN OUTPUT DAVON ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL (a) DEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS ANGEBOT IN DEM EINJAHRESZEITRAUM VOR DEM EINTRETEN DER EREIGNISSE ODER UMSTÄNDE, DIE DIE HAFTUNG ZUM ERSTEN MAL AUSGELÖST HABEN, GEZAHLT HABEN ODER ZU ZAHLEN HATTEN, ODER (b) 1.000 US-DOLLAR. SIE ERKENNEN AN UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -BESCHRÄNKUNGEN IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN EIN WESENTLICHES ELEMENT DER VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN UND AUTODESK DARSTELLEN UND DASS AUTODESK IHNEN DIE ANGEBOTE OHNE IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT HÄTTE. DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN GELTEN IM GRÖßTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG FÜR SCHÄDEN ODER SONSTIGE HAFTUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND UNABHÄNGIG VON DER HAFTUNGSTHEORIE, OB SIE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG), EINER ENTSCHÄDIGUNG, EINEM REGRESS, EINEM GESETZ ODER ANDERWEITIG BERUHEN, UND SELBST WENN AUTODESK AUF DIE MÖGLICHKEIT DER HAFTUNG HINGEWIESEN WURDE ODER DIE HAFTUNG ANDERWEITIG VORHERSEHBAR WAR, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ENTHALTENEN BESCHRÄNKTEN RECHTSBEHELFE IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN.

NICHTS IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN BESCHRÄNKT ODER SCHLIEßT DIE HAFTUNG VON AUTODESK AUS FÜR (i) TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG, DIE DURCH VORSÄTZLICHES FEHLVERHALTEN ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT VON AUTODESK VERURSACHT WURDEN, ODER (ii) IHRE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE DURCH BETRUG VON AUTODESK VERURSACHT WURDEN. AUßERDEM GILT FOLGENDES: AUTODESK IST NICHT BESTREBT, IHRE GEWÄHRLEISTUNGEN, IHRE SONSTIGEN RECHTE UND RECHTSBEHELFE ODER DIE HAFTUNG VON AUTODESK FÜR SCHÄDEN ODER VERLUSTE IN DEM UMFANG EINZUSCHRÄNKEN, IN DEM DIE BESCHRÄNKUNGEN NACH GELTENDEM RECHT NICHT ZULÄSSIG SIND (Z. B. GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN, RECHTSBEHELFE ODER VERBINDLICHKEITEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN). DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN GEWÄHREN IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, UND SIE KÖNNEN AUCH ANDERE GESETZLICHE RECHTE HABEN, DIE VON RECHTSORDNUNG ZU RECHTSORDNUNG VARIIEREN, EINSCHLIEßLICH DER GESETZLICHEN RECHTE, DIE IM NACHSTEHENDEN ABSCHNITT 19 (LÄNDER-/RECHTSORDNUNGSSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN) BESCHRIEBEN SIND.