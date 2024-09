Términos y Condiciones de Uso

ESALVO POR LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN 14.1 (GARANTÍA LIMITADA) ANTERIOR, Y SALVO CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA COMO TAL EN CUALQUIER ACUERDO ADICIONAL O TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE: (a) LAS OFERTAS (INCLUIDO CUALQUIER SOFTWARE, SERVICIO EN LA NUBE, DOCUMENTACIÓN, API U OTROS MATERIALES RELACIONADOS) SE FACILITAN «TAL CUAL», «CON TODOS LOS FALLOS» Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO; Y (b) AUTODESK Y SUS LICENCIANTES Y PROVEEDORES NO OTORGAN —Y UD. NO RECIBE— NINGUNA GARANTÍA, DECLARACIÓN, CONDICIÓN O COMPROMISOS DE NINGÚN TIPO, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, YA SEAN VERBALES O ESCRITOS, CON RESPECTO A CUALQUIERA DE LAS OFERTAS O A CUALQUIER RESULTADO, LO QUE INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD Y NO INCUMPLIMIENTO, O DISFRUTE TRANQUILO, NI NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITAS POR LEY, NI NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN BASADAS EN UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, USO DEL COMERCIO O NORMAS DE LA INDUSTRIA. Cualquier declaración de Autodesk o de sus agentes, representantes o proveedores de servicios externos sobre las Ofertas (incluida cualquier declaración sobre su funcionalidad o rendimiento) o el Resultado, u otras comunicaciones con Ud. (incluidas las ideas, recomendaciones, orientaciones, evaluaciones, proyecciones, estimaciones u opiniones) que no estén contenidas en los presentes Términos y condiciones (incluido cualquier Acuerdo adicional o Términos y condiciones especiales) se ofrecen únicamente fines informativos y no constituyen una garantía, manifestación, condición u otro compromiso. Sin limitar lo anterior en términos generales, Autodesk y sus licenciantes y proveedores no garantizan ni se comprometen de ningún otro modo a que: (i) las Ofertas o el Resultado, o su acceso o uso de los mismos, estén disponibles, sean ininterrumpidos o puntuales, estén libres de errores, sean seguros, precisos, fiables o completos; (ii) las Ofertas cumplan cualquier criterio concreto de rendimiento, disponibilidad o nivel de servicio; (iii) su Contenido no se pierda o dañe; o (iv) se corrijan los errores o defectos o se resuelva cualquier solicitud concreta de soporte para satisfacer sus necesidades o expectativas. Asimismo, en aras de la claridad, (1) cualquier referencia al acceso, uso, almacenamiento u otros aspectos «ilimitados» con respecto a una Oferta está sujeta a las limitaciones técnicas de la Oferta; y (2) es posible que algunas Ofertas o funcionalidades no estén disponibles en todos los lugares (incluido el Territorio) o idiomas.