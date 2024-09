Termos de Uso

Se a Sua Oferta for uma assinatura de Usuário Único da Media and Entertainment Collection, Você terá direito a uma assinatura de Usuário Único do Arnold ou, mediante Seu pedido e sujeito à disponibilidade, a uma assinatura Múltiplos Usuários de cinco (5) lugares do Arnold incorporada ao arquivo de licença. Para qualquer assinatura de Usuário Único deste direito Arnold, Você pode instalar e usar até cinco (5) instâncias do software Arnold simultaneamente em máquinas separadas.

Se Sua Oferta for uma assinatura de Múltiplos Usuários de Media & Entertainment Collection, você terá direito a 5 assinaturas de Múltiplos Usuários do Arnold incorporadas no arquivo de licença.

Quando sua assinatura subjacente da Media and Entertainment Collection terminar, Sua assinatura do direito Arnold também será encerrada.