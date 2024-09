(b) 미국 및 캐나다에 대한 구속력 있는 중재 및 분쟁 해결

고객의 주 사업장(또는 고객이 개인인 경우 고객의 거주지)이 미국 또는 캐나다에 있는 경우 다음과 같은 비공식 분쟁 해결 및 구속력 있는 중재 조항이 고객에게 적용됩니다.

(i) 비공식 분쟁 해결 및 구속력 있는 중재

Autodesk는 모든 요청 또는 분쟁(“요청”)을 비공식적으로 해결하려고 합니다. 고객 또는 Autodesk는 제품 또는 본 약관으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 요청이 있는 경우, 먼저 고지를 위해 아래에 설명된 방식으로 요청에 대해 고지하고 해당 문제를 원만하게 해결하기 위해 상대방 당사자와 협력함으로써 요청을 비공식적으로 해결하기 위한 노력을 다 하여야 합니다. 요청 고지를 받은 날로부터 30일 이내에 비공식 분쟁 해결 방식을 통해 요청이 해결되지 않을 경우 양 당사자는 공식 분쟁 해결을 진행할 수 있습니다.

고객과 Autodesk는 제품 또는 본 약관으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 요청에 대해 구속력 있는 개별 중재에 동의하며, 법원에 출석하여 판사 또는 배심원 앞에서 재판을 받을 권리를 포기합니다. 절차적 규정을 포함하여 미국 연방 중재법(주법 아님)이 본 분쟁 해결 조항의 해석 및 집행에 적용됩니다. 중재는 ADR Services의 규칙에 따라 본 제17.4조에 명시된 대로 수행됩니다. 중재를 시작하려는 당사자는 ADR Services 규칙에서 요구하는 세부 정보와 함께 요청을 설명하는 중재 요청서 및 구제 요청(“요구”)을 제출하여야 합니다. Autodesk에 대한 고객의 모든 요구는 Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer로 제출하여야 합니다. 고객에 대한 Autodesk의 모든 요구는 위에 설명된 비공식 분쟁 해결 과정에서 고객이 제공한 주소로 보내거나 주소가 제공되지 않은 경우 아래 제17.11조 (고지)에 설명된 대로 보내야 합니다.

(ii) 구속력 있는 중재에 대한 수수료

모든 중재자 수수료 지급에는 ADR Services 규칙이 적용되지만, (1) 고객 또는 Autodesk가 본 제17.4조의 조항을 위반하거나, (2) 고객 또는 Autodesk의 요청 내용 또는 고객 또는 Autodesk가 구하는 구제책이 경솔하거나 부적절하거나 (3) 재할당이 관련 법률에 따라 허용된다는 결정에 따라 중재자의 명령에 따라 일방 당사자가 지급한 수수료(변호사 비용 포함) 및 비용이 재할당되는 경우는 예외입니다. Autodesk가 고객을 상대로 요청하는 경우, Autodesk는 요청과 관련된 모든 ADR Services 요금을 지급합니다. 고객이 Autodesk를 상대로 요청하는 경우, 고객과 Autodesk는 해당 수수료를 균등하게 분담합니다. 또한 고객이 ADR Services 요금의 일부를 지급할 수 없다고 중재자가 판단하는 경우 Autodesk가 고객을 대신하여 지급합니다.

(iii) 집단 출원

고객이 Autodesk를 상대로 최소 24명의 다른 고객 또는 사용자의 요청과 유사한 요청을 제기하는 경우 또는 고객과 최소 24명의 다른 고객 또는 사용자가 Autodesk를 상대로 제기하는 요청을 동일한 변호사 또는 서로 협력하는 여러 변호사가 대리하는 경우(두 경우 모두 “집단 출원”), 고객과 Autodesk는 다음 규정에 동의합니다.

ADR Services는 집단 출원에 포함된 각 요청에 무작위로 일련 번호를 지정하며, 그 후 1~10번 요청을 “초기 테스트 사례”로 지정하고 중재를 진행합니다. 출원 수수료는 초기 테스트 사례에 대해서만 지급됩니다. 이외의 모든 요청의 경우, (다른 요청에 대한 중재자 고려와 함께) 출원 수수료는 보류되며, 고객 또는 Autodesk는 그러한 출원 수수료를 지급할 필요가 없습니다. 중재자가 기간을 연장하지 않는 한 중재자는 초기 사전 심리 회의 후 180일 이내에 초기 테스트 사례에 대한 최종 판정을 내립니다. 그 후, 초기 테스트 사례의 결과가 중재자에게 제공되며, 중재자와 양 당사자는 중재자의 임명일로부터 90일 이내에(“중재 기간”) 나머지 요청을 해결하기 위한 해결 방법 또는 실질적 방법론에 동의합니다. 양 당사자가 중재 기간 동안 나머지 요청을 해결할 수 없는 경우, 양 당사자는 구속력 있는 중재 절차를 거부하고 나머지 요청에 대해 소송을 제기할 수 있습니다. 수신 거부에 대한 고지는 중재 기간 종료일로부터 60일 이내에 서면으로 제공해야 합니다. 수신 거부에 대한 고지가 없으면 나머지 요청은 집단 출원 요청에 할당된 일련 번호에 의해 결정된 순서에 따라 개별적으로 중재됩니다. 각 요청에 대한 출원 수수료는 해당 요청의 중재가 시작될 때 지급해야 합니다..

(iv) 중재 가능성 결정, 권리 집행

중재자는 요청의 중재 가능성을 결정할 권리가 있습니다.



전술한 중재 조항에도 불구하고, 각 당사자는 관할 법원에서 자신 또는 라이선스 소유자의 특허, 저작권 또는 상표권을 집행할 수 있습니다.



(c) 집단 소송 또는 병합 소송의 포기

제품 또는 본 약관으로 인해 또는 그와 관련하여 발생하는 모든 요청은 집단이 아닌 개별 중재 또는 소송으로 처리합니다. 두 명 이상의 고객 또는 사용자의 요청은 공동 중재 또는 소송을 처리되거나 다른 고객 또는 사용자의 요청과 병합될 수 없습니다.

(d) 명령 및 기타 형평법상 유효한 구제

본 약관의 다른 조항에도 불구하고, 요청이 위의 제17.4(a)조 (일반)에 지정된 법원에서 해결되는 경우, Autodesk는 이용 가능한 법원을 포함하여 모든 관할권 또는 포럼에서 명령 구제 및 기타 형평법상 구제(또는 이에 상응하는 구제)를 신청할 수 있습니다. 요청이 중재 대상인 경우, 양 당사자는 중재 전 첨부 또는 명령을 포함하여 당사자의 권리를 유지하는 데 필요한 임시 조치를 관할 법원에 신청할 수 있으며, 그러한 요청은 중재 합의와 양립할 수 없거나 포기로 간주되지 않습니다.