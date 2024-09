Última actualización: 5 de junio de 2013

Su acceso a y uso de este Servicio se rige por estos Términos Especiales de Servicio y los Términos de Servicio ("Términos de Servicio") los cuales incorporan estos Términos Especiales de Servicios por medio de esta referencia (colectivamente, "estos Términos" en este documento).

I. MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES

A. Planes de Membresía.

Ofrecemos una o más membresías o planes de suscripción (cada uno, un "Plan de Membresía"), ya sea de forma gratuita o pagando una tasa. Los Planes de Membresía y las tasas, de haberlas, se describen en el Servicio, y pueden ser revisados ​​ocasionalmente por nosotros. Podemos suspender cualquier Plan de Membresía en cualquier momento.

Además de estos Términos Especiales de Servicio, si usted tiene la intención de inscribirse en un Plan de Membresía pagado puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales, los cuales se incorporan al presente por medio de esta referencia (cada uno un "Plan de Membresía pagado").

Al término del plazo inicial o de prueba especificado en cualquier prueba gratuita u oferta especial/promocional, su Plan de Membresía Pagado que sigue estará sujeto a las tarifas vigentes en ese momento para el Plan de Membresía Pagado.

Su Plan de Membresía para acceder al Servicio está condicionado a la aceptación y cumplimiento de estos Términos y su membresía totalmente pagada y/u otros cargos (de haberlos). Su Plan de Membresía será por el período de tiempo acordado entre usted y nosotros, y se renovará automáticamente por períodos de renovación sucesivos indefinidos para el mismo período de tiempo, a menos que sea terminado por usted o nosotros de acuerdo con estos Términos. Si usted tiene un Plan de Membresía, puede terminar la membresía en cualquier momento y por cualquier motivo (véase “Cómo contactarnos” a continuación). Sin embargo, todas las tasas del Plan de Membresía Pagado, una vez pagadas no son reembolsables, excepto como se establece a continuación.

Si usted es suscriptor de uno de nuestros Planes de Membresía Pagados y cancelamos el Servicio o realizamos un cambio material adverso en los términos y condiciones del Plan de Membresía Pagado con el que no esté de acuerdo, usted puede poner fin a su Plan de Membresía Pagado y solicitar el reembolso de una parte de la tasa de suscripción al Plan de Membresía Pagado recibida por nosotros (véase “Cómo contactarnos” a continuación). Se le reembolsará la parte de la tasa de suscripción atribuible al periodo restante no utilizado de su Plan de Membresía Pagado que consideremos razonable.

B. Pagos

Usted se compromete a pagar por cualquier Plan de Membresía Pagado de manera puntual por medio de su cuenta a través de una plataforma de pagos de terceros, un procesador de pagos (como PayPal) o un Vendedor de Comercio Electrónico (“Procesador de Pagos”), y usted autoriza al Procesador de Pagos a cargar a su tarjeta de crédito, tarjeta débito u otra cuenta diseñada antes de la activación o la renovación del Plan de Membresía Pagado, por la(s) tasa(s) que especificamos para su Plan de Membresía Pagado, sin importar si usted realmente accede o utiliza el Servicio o no. Los términos de pago están sujetos a los términos de venta y a otros términos y condiciones del Procesador de Pagos. Usted está de acuerdo en pagar todos los costos incurridos por nosotros y el Procesador de Pagos con respecto al cobro de cualquier monto adeudado, incluidas las tarifas y costos legales y de cobro.

A menos que el Procesador de Pagos especifique lo contrario, todas las tasas son cotizadas y pagaderas en dólares americanos. Usted también es responsable de pagar todos los impuestos aplicables a su Plan de Membresía Pagado.

Usted solo puede disputar un cargo dentro de noventa (90) días después de que se haya hecho ese cargo a su cuenta. De lo contrario, excepto si la ley aplicable lo exige, se entenderá que usted renuncia a todas y cada una de sus quejas.

II. ¿CÓMO PUEDEN OTROS UTILIZAR SU CONTENIDO?

Al publicar, compartir, divulgar Su Contenido o ponerlo a disposición de otro modo para que otros usuarios lo utilicen, lo vean o accedan a éste a través del Servicio, usted otorga a todo usuario del Servicio un derecho mundial no exclusivo de utilizar, copiar, mostrar, compartir, distribuir, calificar, comentar, crear trabajos con base en este, y ejecutar públicamente Su Contenido en virtud de los términos de la licencia que usted escogió, publicó o vinculó con Su Contenido por medio de una funcionalidad del Servicio. Dicha licencia es un acuerdo exclusivamente entre usted y el otro usuario (como licenciatario) de Su Contenido.

III. OTRAS RESTRICCIONES; TÉRMINOS CONTRADICTORIOS

Sin limitación de estos Términos (incluida, sin limitación, la política de “Sea Amable”), este Servicio no pretende el intercambio de Información Personal Sensible, y al utilizar este Servicio, usted está de acuerdo en que usted no incluirá en Su Contenido ningún Contenido que viole los derechos de alguien más y no incluirá la imagen de ningún individuo del cual se pueda determinar su identidad. En caso de un conflicto o inconsistencia irreconciliable entre cualquiera de los términos y condiciones de los Términos de Servicio y los de estos Términos Especiales de Servicio, prevalecerán los Términos Especiales de Servicio.

IV. CÓMO CONTACTARNOS

Si tiene alguna pregunta en cuanto al Servicio o si quiere contactarnos, por favor dirija sus comunicaciones a los siguientes: