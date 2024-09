Ingangsdatum: 1 januari 2024

Autodesk hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe Autodesk persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld via websites, producten en diensten (’applicaties’). Dit is inclusief gegevens die worden verspreid door onze wederverkopers en andere partners in ons verkoopkanaal en via persoonlijke en digitale evenementen, webinars, enquêtes, marketingactiviteiten en bezoeken aan onze locatie (inclusief applicaties, gezamenlijk onze ’aanbiedingen’). Verwijzingen naar ’Autodesk’, ’we’ of ’ons/onze’ betekenen Autodesk, Inc. en andere entiteiten die behoren tot de bedrijfsfamilie van Autodesk en die aan deze Privacyverklaring zijn gekoppeld. Een lijst van entiteiten die deel uitmaken van de bedrijfsfamilie van Autodesk is hier te vinden.

We kunnen just-in-time privacyverklaringen weergeven, bijvoorbeeld wanneer we van mening zijn dat extra transparantie u zou helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld een just-in-time privacyverklaring zien waarin een bepaald programma voor gegevensverzameling wordt uitgelegd, of u kunt een just-in-time privacyverklaring zien wanneer u zicht voor een evenement aanmeldt.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken voor onze eigen doeleinden. Wij verwerken ook persoonsgegevens in opdracht van onze klanten op basis van een schriftelijke overeenkomst. Wij beheren niet de gegevensverwerkings- of beschermingsmaatregelen van onze klanten; deze kunnen verschillen van de in deze Privacyverklaring genoemde maatregelen.

Persoonsgegevens‘ zijn gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden of die redelijkerwijs direct of indirect aan een identificeerbaar persoon gekoppeld kunnen worden. Persoonsgegevens omvatten geen informatie die anoniem, niet-geïdentificeerd of geaggregeerd is, zoals die termen kunnen zijn gedefinieerd op grond van het toepasselijk recht. Voor het doel van deze Privacyverklaring betekenen de termen ‘persoonlijke gegevens’ en ‘persoonsgegevens’ hetzelfde en zijn deze onderling uitwisselbaar.