隐私声明

《隐私声明》

Autodesk 隐私声明

更新日期：2022年12月1日

Autodesk 非常注重保护您的隐私。本隐私声明介绍 Autodesk 如何处理通过网站、产品和服务、社交媒体公众号及小程序等渠道（“应用程序”）收集的个人信息（包括通过由经销商和其他渠道合作伙伴提供的应用程序收集的个人信息），以及通过现场活动、数字活动、网络研讨会、调查活动、营销活动以及经营场所到访活动（与应用程序一起统称“产品”）而取得的个人信息。文中提及的“Autodesk”、“我们”或“我们的”是指 Autodesk, Inc.，以及属于 Autodesk 企业家族成员并适用本隐私声明的其他实体。Autodesk 企业家族内部实体名单见此处

我们有时会显示补充隐私声明，例如，当我们认为更高的透明度将有助于您作出关于是否提供个人信息的正确选择时，或者当适用法律法规有此要求时，即会如是为之。举例来说，您可能会收悉解释特定数据收集活动的补充隐私声明，或在注册某项活动时收悉补充隐私声明。

本隐私声明说明我们为实现自身目的如何使用个人信息。另外，我们还会根据书面合同，代表我们的客户处理个人信息。我们不控制客户的数据处理或保护惯例，其惯例可能会与本隐私声明中阐述的惯例有所不同。

“个人信息”是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。

Autodesk 收集您的哪些相关信息？

我们以多种不同方式获取个人信息。一些个人信息是直接向您收集的。有关您通过 Autodesk 产品与我们互动的方式、时间和原因的其他数据（包括通过使用 Cookie 和其他跟踪技术获取的数据）是自动收集或生成的。我们亦会从第三方处获取您的个人信息。

您向我们提供的信息：

我们会在您注册帐户或使用我们的产品、注册产品或服务、注册订阅简讯或报名参加我们的某项活动、在我们开展的活动、调查中参与互动、与社交媒体互动或以其他方式与我们联系时，直接向您收集信息。我们可能向您收集的信息包括以下类型：

  • 身份识别信息，例如您的姓名、电话号码、实际地址和电子邮件地址、IP 地址、帐户用户名和帐户密码。
  • 专业信息，例如您的职业、所处行业、专业执照、工作经验和工作经历，以及其他资质。
  • 商业信息，例如您的详细订阅计划、您已购买、使用和/或表示感兴趣的产品详情，以及您参加过的活动详情。
  • 财务帐户信息，例如您在购买产品或通过该产品进行购买时提供的付款信息（请注意，就中国大陆地区而言，网上商城是由数位河商贸（上海）有限公司及其关联企业Digital River Ireland运营的；当您使用网上商城时，您的信息向其提供，而非由我们收集）
  • 教育信息，例如教育背景、教育机构信息、教育角色和证明文件。
  • 受保护的特征，例如您的年龄（如适用）。
  • 视觉、音频和电子信息（例如您的照片或签名）；您与我们互动的记录（例如通信记录、投诉细节和解决方案、服务记录）；您的首选项（包括您首选的工具、体验、语言，以及您希望接收营销沟通信息的频率）。

我们取得或生成的信息：

我们会根据您与我们的互动（例如您使用我们产品时）自动收集或生成有关您的某些个人信息，并且我们可能会将这些信息与您的帐户相关联。我们收集的信息可能包括：

  • 身份识别信息，例如用户的唯一身份识别信息、设备唯一标识符、IP 地址、Cookie 标识符、产品许可证以及用户名。
  • 互联网或其他电子网络活动信息，例如访问过的网站域名；使用过的活动和产品以及使用的方式和时长；帖子、讨论以及以其他方式与我们进行的互动（包括通过我们的博客、论坛或聊天室）、使用产品中提供的任何超链接或可下载内容。
  • 地理位置信息，例如通过GPS或者设备的IP地址确定的您的位置信息，以便实现我们产品的某些特性/功能。
  • 电子信息，例如与操作系统和设备类型相关的信息、与浏览器相关的信息、与自动更新和技术错误相关的信息、与您使用我们的产品相关的信息（包括您首选的工具和体验，以及您参与我们活动的情况）。
  • 商业信息，例如您对我们产品感兴趣的记录或已完成的购买记录。
  • 识别特征，如典型的面部特征和眼球运动，以实现我们产品的特性或功能，在此过程中不存储任何视频记录，也不收集任何其他个人信息。
  • 推论信息，即从我们可获取的任何个人信息和产品使用信息中得出的信息。

当您使用我们的应用程序时，我们还使用 Cookie（在使用网站时您的网络浏览器存储的小型文本文件）和相关技术，如像素和信标（以下统称“Cookie”）来收集和存储信息。我们根据 Autodesk 分析计划，使用并入了第三方分析工具（例如 Google Analytics)的各种工具，帮助我们了解您使用我们产品的方式、时间和原因。更多信息，请参见 Cookie 声明

除隐私声明中所述的情况外，我们能否使用 Cookie 收集数据的决定权在您。您可以随时变更选择，只需前往应用程序中的“设置”或点击网页页脚处的链接。相关链接的标题可能是“Cookie 首选项”、“隐私设置”或类似表述。

Cookie 选项通常特定于应用程序、浏览器和设备，因此，如果您访问其他应用程序、使用新浏览器或设备或者清除浏览器 Cookie，则可能需要更新此选项。

社交网络数据：我们会纳入可链接到其他公司服务和/或平台的内容、像素、标签、按钮或其他工具（以下简称“插件”）。

如果您使用的产品含插件，则信息可以直接从您的设备传输到第三方服务和/或平台提供商。通过插件收集的数据不受我们控制。如果您已登录社交网络，则社交网络可能会将您使用我们产品的情况与其服务和/或平台相关联。

例如，如果您使用插件进行互动（通过单击“点赞”、“关注”或“分享”或撰写评论），则这些信息可能会自动显示在您相关社交网络服务或平台的个人资料中。即使您未登录，这些插件也可能会将您的 IP 地址发送给社交网络服务和/或平台。在使用我们的产品时请注意这一点。

当您在其他用户也使用的设备上连接到社交网络服务或平台时，这些用户可能可以查看社交网络服务页面上存储或显示的与您个人资料相关的信息。

我们从其他各方收集的信息：

我们从我们的关联机构和第三方来源（例如雇主、业务合作伙伴、业务联系人数据库、增强服务、渠道合作伙伴（例如经销商）、营销服务提供商、第三方数据集成商和社交网络服务及平台（例如 领英（LinkedIn）和 微信））接收信息并处理这些信息。我们还从公开来源和许可方处接收信息。我们从这些来源接收的个人信息包括以下类别：

  • 身份识别信息，例如姓名、电话号码和电子邮件地址。
  • 专业信息，例如职业、所处行业、专业执照、工作经验和工作经历，以及其他资质。
  • 教育信息，例如教育背景、教育机构信息、教育角色和证明文件。
  • 商业信息，例如您出席或参与过的活动。
  • 推论信息，例如相关使用信息，以及您的首选项、行为和其他特性。

根据适用法律，我们可能将您的个人信息与我们从其他方收集的信息相结合，确保实时更新我们的数据库、确保数据准确无误，并确保向您提供相关度更高的内容、体验、应用程序以及其他产品和服务。

Autodesk 如何使用收集的您的相关信息？

我们会通过以下有效方式谨慎使用您的个人信息：

  • 于必要时验证您的身份，以便履行我们与您签订的合同。
  • 于必要时提供服务、商品和其他产品，包括个性化见解和建议等信息，以便履行我们与您签订的合同。
  • 根据我们与您签订的合同，向您发送有关您帐户和所购产品的重要信息。
  • 在必要范围内向您发送您所请求的信息（例如为了回复客户的询问）。
  • 根据需要维护和提高安全性、解决任何与我们产品有关的问题。
  • 匿名处理、汇总您的个人信息或对其进行去标识化处理，使其无法再识别出您的身份信息。
  • 开发和改进我们当前和将来的产品并提升您的体验（包括利用将使用机器学习和其他分析技术来分析数据的自动化系统）。
  • 了解对我们产品的使用方式及其使用者，以改进产品及提升用户整体体验。
  • 分析有关您与我们或我们产品之间的互动方式的信息，以改进产品以及提升您与我们的互动体验。
  • 制定有关我们的业务运营活动的战略决策（其中包括业绩报告）。
  • 向您发送学习内容、教程、建议、新闻快讯、调查或其他信息（其中包括可能与您的兴趣或偏好有关的信息），以提升客户体验。
  • 基于您的同意，向您发送促销优惠、广告或其他营销内容。
  • 检测、阻止或以其他方式解决因欺诈和软件盗版而出现的无法使用问题（例如确认软件为正版且获得了适当许可），以及为您、Autodesk 和/或第三方提供保护。例如，如需了解 Autodesk 检测和打击无效软件的更多信息，点击此处
  • 执行和审查是否遵守对我们产品拥有约束力的法律条款。
  • 遵守我们在适用法律项下的法定义务。
  • 保护 Autodesk、您或任何第三方的权利、安全和财产。
  • 按我们产品（例如在补充隐私声明或我们的“关于框”中（见应用程序中的“设置”））项下的进一步说明使用。

对于我们需征得您的同意方可处理的个人信息，您可以根据下文列出的联系信息或以书面形式告知您的其他方式与我们联系，随时撤回您的同意。请注意，您撤回同意不会影响我们在您撤回同意前基于您的个人同意而进行的个人信息处理活动的效力。

在我们处理您的个人信息以遵守法律要求或者履行我们与您或客户（您通过其使用我们的产品）订立的合同所规定的义务时，如果您不提供此类数据，可能会妨碍或延误我们履行这些义务。

在大多数情况下，我们将基于您的同意处理您的个人信息，除非存在法律规定的特殊情形，包括但不限于：

  • 为订立、履行您作为一方当事人的合同所必需。
  • 为履行我们的法定职责或者法定义务所必需。
  • 为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需。
  • 在法律规定的合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息。

即使存在上述情形，我们也会尽最大的可能及时向您告知您的个人信息处理情况，除非存在法律要求保密或不应告知的情形。

Autodesk 如何披露您的个人信息？

对于上文所述信息类别，如适用法律要求需取得您的同意后，我们披露信息的对象包括以下类别的人员：

  • 我们的服务提供商，包括出于商业目的，代表我们提供服务或履行职能的供应商、顾问和其他服务提供商。例如，我们的服务提供商包括在市场营销、销售、咨询、通信、软件维护和支持、分析、社交媒体、市场调查、有效使用度审核、许可证合规、安全、用户验证方面为我们提供支持的公司。我们的服务提供商在处理您的信息时，需遵守规定了信息使用限制的合同条款。
  • 我们的业务合作伙伴，例如集成合作伙伴、渠道合作伙伴（例如经销商）、活动赞助商、合作伙伴、参与者、广告合作伙伴以及 Autodesk App Store 发布者（您可以与他们进行互动来促进您与 Autodesk 及其之间的关系），以及为实现我们或这些业务合作伙伴的隐私声明中所述的任何目的的业务合作伙伴。
  • 我们的关联机构，出于本隐私声明中所述的任何目的和信息使用情形，包括为您提供集成产品（包括管理集成产品的购买、服务和付款事宜）。Autodesk 实体的名单请参见此处
  • 社交网络服务及平台，用于联系服务提供商或您在该等服务或平台上的联系人，或与前述服务提供商或联系人公开分享信息。
  • 根据法律要求向其提供信息的人员，例如依据传票或法院命令。
  • 执法机构、法律顾问或其他合理必要方，当我们有合理理由认为有必要进行披露，以预防或应对欺诈行为或软件盗版行为，保护我们自己免受攻击，或者保护 Autodesk、我们的客户及公众的权利、财产和安全时。
  • 与业务交易的考察、谈判和完成相关的人员，业务交易包括出售、合并、整合、收购、控制权变更、重大资产转让、破产或重组以及任何后续合并。

我们还可能出于您要求和许可的目的，在征得您的同意或收到您的指示时，将您的个人信息披露给其他方。

我们可能出于营销、分析、规划和其他目的，与第三方分享关于产品使用情况的已匿名或去标识化处理的汇总人口统计信息、统计信息和其他信息。此类信息将不会用于具体识别任何特定用户的身份。

Autodesk 如何保护您的数据？

我们结合合理且适当的物理、管理和技术控制措施来保护您的数据免遭未经授权的访问或恶意操作。如需进一步了解我们的安全措施，请访问信任中心

我们采取了合理措施，确保只有为履行分派的职责而有必要了解这些数据的 Autodesk 员工、承包商及代理商才有权限访问您的个人信息。

您拥有哪些权利和选择？

您有权访问、更新、删除、接收副本或限制我们使用您的个人信息。当我们根据您的同意处理个人信息时，您有权随时撤回同意。

请登录您的帐户，以使用我们的应用程序管理您的个人信息和内容。您也可以删除您的个人信息并关闭您的帐户。我们可能会根据适用法律，出于法律和内部商业目的保留有关您的特定数据，例如欺诈防范。

如需申请帐户中的个人信息副本，请提交此表格。根据适用法律，我们可能会要求您提供身份证明，然后再执行您的请求。另外，根据所要求的个人信息的性质，我们可能会要求您以其他形式验证自己的身份。

某些司法管辖区会向个人授予与其个人信息相关的其他权利。根据您的居住地或适用法律，您可能拥有以下权利：

  • 拒绝我们处理您的个人信息
  • 视情况而定，要求我们禁止访问或匿名处理您的个人信息
  • 接收您的个人信息的副本，以将其转交给第三方
  • 选择不接收某些直效营销信息
  • 选择不向第三方披露您的某些个人信息
  • 不因行使权利而被剥夺使用产品或服务的权利（但是根据适用法律，可以向您提供不同级别的服务或适用不同费率/收取不同价格）
  • 向您所在司法管辖区的相关数据保护机构提出投诉

在某些情况下，当地法律可能限制这些权利。例如，即使您要求我们删除您的个人信息，为了完成您请求的交易或遵守我们的法定义务，我们也可能需要保留这些信息。如需行使适用权利，请与我们联系

在代表客户处理个人信息时，我们可以根据与客户签订的合同中的任何特殊安排，将个人信息处理请求转交给相关客户，并配合客户对请求进行处理。

Autodesk 的存储和数据保留惯例是什么？

我们将您的个人信息和内容存储在我们的服务器和服务提供商的服务器上。由于我们和我们的服务提供商在全球各地部署有服务器，因此在必要时取得您的同意后您的个人信息可能会跨境传输并存储在您所在国家/地区境外的服务器上。如果我们在为您提供您正在使用的或要求提供的产品时，确立、行使或捍卫法律诉求时，以及需要履行法定义务时，需要使用您的个人信息，则我们会一直保留您的个人信息。用于备份和业务连续性目的而制作的数据副本可能会保留更长时间。您可以联系privacy.questions@autodesk.com获取更多有关跨境数据传输的信息。

Autodesk 是否跨境传输您的个人信息？

由于我们是一家全球性公司，因此我们会根据适用于数据的法律，在必要时取得您的同意后将您的个人信息跨境传输到其他国家/地区。如法律有要求，我们会履行关于个人信息出境的法定义务，采取措施充分保护我们的出境个人信息。如果您希望取得我们保护出境个人信息所使用的保护措施副本，请根据下述“如何联系我们”部分中的信息联系我们。

Autodesk 的营销和广告惯例是什么？

我们使用分析工具，以及与一家或多家使用 Cookie 或其他技术的广告网络商（以下简称“广告合作伙伴”）合作，以便收集与应用程序访问者相关的信息、投放广告，并帮助我们跟踪广告和营销活动的结果。通过这些方式，我们和/或广告合作伙伴可能能够收集应用程序访问者的信息，包括所访问的网站、使用应用程序的方法、时间和原因、营销首选项、IP 地址、设备 ID，以及与浏览器相关的信息。此类信息有助于在网站及其他应用程序上显示个性化广告，计算并控制特定广告的唯一和重复浏览次数，投放访问者感兴趣的广告，以及衡量广告宣传的效果。经您明确同意，我们在上述活动中处理您的个人信息。

您可以使用数字广告联盟的Your AdChoices工具，选择拒绝广告合作伙伴将您的信息用于线上行为广告。如果您的浏览器不接受第三方 Cookie，则 Your AdChoices 工具可能会失效；如果您删除 Cookie、使用其他浏览器，或使用其他计算机，则您需要使用该工具重新选择拒绝。

如上文所述，您可更改 Cookie 首选项。Cookie 选项通常是针对具体应用程序、浏览器和设备而设，因此，如果您访问其他应用程序、使用新的浏览器或设备或清除浏览器中的 Cookie，需刷新有关选项。/p>

Autodesk 目前对“不跟踪”信号不做响应。

Autodesk 如何保护儿童和学生数据？

在 Autodesk，我们深切关注儿童的隐私和保护他们的数据。

我们的大多数应用程序都是为公众和成人用户设计。我们将此类应用程序称为“迎合大众兴趣的应用程序”。我们不会在此类迎合大众兴趣的应用程序中，故意收集有关儿童的个人信息。但是，某些应用程序适合儿童使用且专为儿童设计。我们将此类应用程序称为“儿童应用程序”。

我们的儿童隐私声明适用于向 Autodesk 产品（包括儿童应用程序）的某些儿童用户和学生用户收集的个人信息，包括儿童应用程序。如果儿童隐私声明与我们的隐私声明相冲突，则以儿童隐私声明中就我们如何处理儿童个人信息所设立的标准为准。如需更多信息，请参阅我们的儿童隐私声明

您向我们提供的个人信息是否会被公开?

我们会一如既往地敦促您在决定披露个人信息时保持警惕，包括在我们的产品中。我们的产品可能允许您发布会公开显示的内容，包括评论和“点赞”。

在某些情况下，您可以限定有权查看或访问您所发布的信息和内容的人士。在其他情况下，这些信息和内容可能会向产品的注册会员，甚至公众公开。您的姓名、用户名、个人简介照片或电子邮件地址（尤其是如果这是您的用户名）可能会在必要时取得您的同意后与您通过我们某些产品发布的任何消息或其他内容一起发布。

如果您不想公开您要发布的信息，请确保您所用的产品允许您控制可看到您已发布的信息的人士。

本隐私声明是否会更新？

我们可能会更新本隐私声明，以反映法律、我们的数据处理惯例或业务特色的变化。如需获取隐私声明的更新版本，请登录信任中心点击此处。我们会显示隐私声明的最后更新日期，帮助您了解我们做出更新的时间。在对隐私声明做出重大变更时，我们会按照适用法律的要求在此类变更生效之前向您发出通知并重新征得您的同意。

如何联系我们？

如果您想联系我们，请使用以下联系方式。在联系我们时，请提供相关产品的名称：

发送电子邮件至：privacy.questions@autodesk.com

发送信函至：

欧特克软件（中国）有限公司
有关隐私权问题的联络地址
北京市朝阳区东大桥路 9 号
北京侨福芳草地大厦写字楼A 栋 8 层
邮编：100020
电话：86-10-8565 8800
传真：86-10-8565 8900

遇到问题或有疑虑时，应与谁联系？

我们愿与您合作，就任何隐私投诉或疑虑达成公平的解决方案。但是，如果您认为我们无法为您解决投诉问题或解除疑虑，您有权向您所在司法管辖区的相关数据保护机构提出投诉。