我们会根据您与我们的互动（例如您使用我们产品时）自动收集或生成有关您的某些个人信息，并且我们可能会将这些信息与您的帐户相关联。我们收集的信息可能包括：

身份识别信息 ，例如用户的唯一身份识别信息、设备唯一标识符、IP 地址、Cookie 标识符、产品许可证以及用户名。

，例如用户的唯一身份识别信息、设备唯一标识符、IP 地址、Cookie 标识符、产品许可证以及用户名。 互联网或其他电子网络活动信息 ，例如访问过的网站域名；使用过的活动和产品以及使用的方式和时长；帖子、讨论以及以其他方式与我们进行的互动（包括通过我们的博客、论坛或聊天室）、使用产品中提供的任何超链接或可下载内容。

，例如访问过的网站域名；使用过的活动和产品以及使用的方式和时长；帖子、讨论以及以其他方式与我们进行的互动（包括通过我们的博客、论坛或聊天室）、使用产品中提供的任何超链接或可下载内容。 地理位置信息，例如通过GPS或者设备的IP地址确定的您的位置信息，以便实现我们产品的某些特性/功能。

电子信息 ，例如与 操作系统 和设备类型相关的信息、与浏览器相关的信息、与自动更新和技术错误相关的信息、与您使用我们的产品相关的信息（包括您首选的工具和体验，以及您参与我们活动的情况）。

，例如与 和设备类型相关的信息、与浏览器相关的信息、与自动更新和技术错误相关的信息、与您使用我们的产品相关的信息（包括您首选的工具和体验，以及您参与我们活动的情况）。 商业信息 ，例如您对我们产品感兴趣的记录或已完成的购买记录。

，例如您对我们产品感兴趣的记录或已完成的购买记录。 识别特征，如典型的面部特征和眼球运动，以实现我们产品的特性或功能，在此过程中不存储任何视频记录，也不收集任何其他个人信息。

推论信息，即从我们可获取的任何个人信息和产品使用信息中得出的信息。

当您使用我们的应用程序时，我们还使用 Cookie（在使用网站时您的网络浏览器存储的小型文本文件）和相关技术，如像素和信标（以下统称“Cookie”）来收集和存储信息。我们根据 ，使用并入了第三方分析工具（例如 )的各种工具，帮助我们了解您使用我们产品的方式、时间和原因。更多信息，请参见 。

除隐私声明中所述的情况外，我们能否使用 Cookie 收集数据的决定权在您。您可以随时变更选择，只需前往应用程序中的“设置”或点击网页页脚处的链接。相关链接的标题可能是“Cookie 首选项”、“隐私设置”或类似表述。

Cookie 选项通常特定于应用程序、浏览器和设备，因此，如果您访问其他应用程序、使用新浏览器或设备或者清除浏览器 Cookie，则可能需要更新此选项。

社交网络数据：我们会纳入可链接到其他公司服务和/或平台的内容、像素、标签、按钮或其他工具（以下简称“插件”）。

如果您使用的产品含插件，则信息可以直接从您的设备传输到第三方服务和/或平台提供商。通过插件收集的数据不受我们控制。如果您已登录社交网络，则社交网络可能会将您使用我们产品的情况与其服务和/或平台相关联。

例如，如果您使用插件进行互动（通过单击“点赞”、“关注”或“分享”或撰写评论），则这些信息可能会自动显示在您相关社交网络服务或平台的个人资料中。即使您未登录，这些插件也可能会将您的 IP 地址发送给社交网络服务和/或平台。在使用我们的产品时请注意这一点。

当您在其他用户也使用的设备上连接到社交网络服务或平台时，这些用户可能可以查看社交网络服务页面上存储或显示的与您个人资料相关的信息。