Utilizamos herramientas de análisis y trabajamos con una o más redes publicitarias y socios de publicidad digital (nuestros «Socios publicitarios») que utilizan Cookies para recopilar información sobre las personas que visitan las aplicaciones, para ofrecer anuncios y para ayudarnos a realizar un seguimiento de los resultados de las campañas de publicidad y marketing. Los Socios de nuestros Socios publicitarios pueden también utilizar Cookies para recopilar información sobre usted con tales fines. A través de estos medios, nosotros o nuestros Socios publicitarios y sus socios podemos recopilar información sobre las personas que visitan las aplicaciones, incluidos los sitios web visitados, cómo, cuándo y por qué se utilizan las aplicaciones, las preferencias de marketing, las direcciones IP, los ID de dispositivo e información sobre los navegadores. Esta información se utiliza para mostrar publicidad personalizada en sitios web y otras aplicaciones, para calcular y controlar el número de visitas únicas y repetidas de un anuncio concreto, para ofrecer anuncios relacionados con los intereses de un visitante y para medir la efectividad de las campañas publicitarias. Tratamos los datos personales del usuario en las actividades mencionadas anteriormente, a fin de promover nuestros intereses legítimos o, cuando sea necesario, con su consentimiento.

El usuario puede solicitar que determinados Socios publicitarios no utilicen su información para la publicidad conductual en línea utilizando la herramienta Your AdChoices de la Digital Advertising Alliance. Es posible que la herramienta Your AdChoices no funcione si el navegador no acepta cookies de terceros. En caso de que se borren las cookies, o bien se utilice un navegador o un ordenador diferente, el usuario deberá volver a utilizar la herramienta para renovar dicha solicitud.

Si es residente en EE. UU., consulte qué derechos adicionales puede tener en la sección “Derechos de privacidad según las leyes de privacidad de EE. UU.” más adelante.

Tal como se ha descrito anteriormente, el usuario puede cambiar las preferencias sobre Cookies. La configuración de las Cookies suele ser específica de cada aplicación, navegador o dispositivo, por lo que es posible que el usuario deba actualizar sus preferencias si visita una aplicación diferente, utiliza un navegador o un dispositivo nuevo, o bien borra las cookies del navegador.