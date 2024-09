Sie versichern und garantieren, dass alle Informationen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Programms übermitteln, jederzeit wahrheitsgemäß, richtig und vollständig sind und dass Sie diese Informationen bei Bedarf und auf Verlangen pflegen und aktualisieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Autodesk Ihre Aktivitäten und Ihre Mitgliedschaft im Programm beenden darf, falls Ihre Angaben nicht wahrheitsgemäß, nicht richtig, veraltet oder unvollständig sind oder sein werden.

Ihre Teilnahme am Programm sowie die Teilnahme Ihrer Gruppe und deren Mitglieder am Programm und die Nutzung der von Autodesk zur Verfügung gestellten Materialien setzen voraus, dass Sie diese Bedingungen erfüllen, und sind an die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie für die Autodesk-Website gebunden. Diese finden Sie unter https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use und https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-de. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass Sie als Gruppenadministrator Ihre Gruppenmitglieder darüber informieren müssen, dass sie diese Verpflichtungen ausdrücklich anerkennen. Nichts im Programm oder in den darauf bezogenen Mitteilungen von Autodesk darf so ausgelegt werden, dass dadurch stillschweigend, per Rechtsverwirkung oder anderweitig ohne ausdrückliche schriftliche vorherige Einwilligung durch Autodesk eine Lizenz oder ein Nutzungsrecht für Handelsbezeichnungen, Marken oder Dienstleistungsmarken von Autodesk, deren verbundenen Unternehmen oder Lieferanten gewährt wird. Mit Ausnahme der in diesen Bedingungen gewährten Rechte und Lizenz behält sich Autodesk alle weiteren Rechte vor und gewährt keinerlei weiteren Rechte oder Lizenzen, weder stillschweigend noch anderweitig.

Wenn Sie Zugriff auf das Autodesk DAM haben, hängt dieser von Ihrer Einhaltung der Leitlinien ab. Autodesk behält sich das ausschließliche Recht vor, von Ihnen zu verlangen, auf die Verwendung von bestimmten oder allen Bildern zu verzichten bzw. diese einzustellen, wobei dies mit sofortiger Wirkung gilt. Sofern Sie die Leitlinien nicht respektieren oder einer Anweisung zum Verzicht oder zur Einstellung nicht Folge leisten, führt dies zu einem Verlust des Zugriffs auf das Autodesk DAM und zum Inkrafttreten aller sonstigen Autodesk verfügbaren Rechtsmittel.