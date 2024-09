L'utente ha il diritto di accedere ai propri dati, aggiornarli, cancellarli, riceverne una copia o limitarne l'uso da parte di Autodesk. Quando Autodesk tratta i dati personali sulla base del consenso dell'utente, l'utente ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.

L'utente può accedere al proprio account per gestire i propri dati personali e contenuti mediante le applicazioni di Autodesk. L'utente ha inoltre facoltà di cancellare i propri dati personali e di chiudere il proprio account. Se non possiede un account Autodesk, l’utente può presentare richiesta di cancellazione utilizzando questo modulo. Autodesk si riserva il diritto di conservare alcuni dati riguardo all'utente per scopi legali e commerciali interni, quali la prevenzione delle frodi, in conformità con le leggi in vigore.

Per richiedere una copia dei dati personali nel proprio account, è possibile compilare e inviare questo modulo. In conformità con le leggi in vigore, Autodesk può chiedere la prova dell'identità dell'utente prima di soddisfarne la richiesta e può chiedere ulteriori forme di verifica, a seconda della natura dei dati personali richiesti.

Alcuni ordinamenti riconoscono alle persone fisiche ulteriori diritti in relazione ai loro dati personali. A seconda del luogo di residenza o delle leggi in vigore, l'utente può anche avere il diritto di:

Opporsi al trattamento dei propri dati personali

Chiedere ad Autodesk di bloccare o rendere anonimi i propri dati personali, a seconda dei casi

Ricevere una copia dei propri dati personali per trasferirli a terze parti

Annullare l'iscrizione ad alcune comunicazioni di marketing diretto

Annullare l'iscrizione ad alcune comunicazioni di dati personali a terze parti

Annullare l'iscrizione a messaggi pubblicitari mirati

Annullare il consenso alla raccolta di informazioni utente che potrebbe comportare effetti legali o altrimenti significativi sull'utente (si noti che Autodesk non raccoglie tali informazioni)

Non vedersi negato un bene o un servizio per l'esercizio dei propri diritti, anche se potrebbe essere fornito un livello di servizio diverso o essere addebitata una tariffa o un prezzo diverso in accordo con le leggi in vigore

Presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati nella giurisdizione in cui si trova l'utente

Fare reclamo verso qualsiasi decisione presa da Autodesk in relazione alle richieste dell'utente

Tali diritti possono essere limitati in alcune circostanze dalla legge locale. Ad esempio, anche se l'utente chiede ad Autodesk di cancellare i suoi dati personali, Autodesk potrebbe avere la necessità di conservarli per completare le transazioni richieste dallo stesso, per adempiere i propri obblighi di legge o per altri scopi commerciali limitati, come richiesto o consentito dalla legge. Per esercitare i diritti applicabili, contattare Autodesk all'indirizzo privacy.questions@autodesk.com.

Qualora tratti dati personali per conto dei suoi clienti, Autodesk può inoltrare la richiesta al cliente interessato e collaborare nella gestione della stessa, fatti salvi eventuali accordi contrattuali particolari con tale cliente.

Nelle giurisdizioni in cui la legge lo richiede, i siti Web di Autodesk riconoscono il Global Privacy Control (GPC) disponibile in alcuni browser Web. Per ulteriori informazioni sul GPC, su come abilitarlo e su come utilizzare un browser o un'estensione del browser che incorpora il segnale GPC, si rimanda al sito https://globalprivacycontrol.org/. Se il browser Web dell'utente invia questo segnale, Autodesk rifiuterà l'utilizzo dei dati personali raccolti durante la sessione di navigazione per scopi pubblicitari su tale browser. Se l'utente ha effettuato l'accesso anche al proprio Autodesk Account, Autodesk lo escluderà da altre forme di condivisione dei suoi dati per la pubblicità comportamentale cross-context.

Per i residenti in California, Colorado, Connecticut, Utah e Virginia, leggere la sezione "Diritti sulla privacy ai sensi delle Leggi sulla privacy degli Stati Uniti" per ulteriori informazioni sui diritti degli utenti ai sensi delle normative applicabili.

Per quanto riguarda i soggetti in Brasile, leggere Domande frequenti sulla LGPD per ulteriori informazioni sulla LGPD e sui diritti degli utenti ai sensi di legge.

I cittadini di Cina, Giappone, Australia, Singapore e Corea del Sud sono invitati a leggere le Domande frequenti per la regione dell'Asia Pacifico per ulteriori informazioni sulla PIPL in Cina e sull'APPI in Giappone, nonché sui diritti previsti dalla legge.

I cittadini del Canada sono invitati a leggere le Domande frequenti per il Canada, comprese le informazioni sul PIPEDA e sulla Legge 25 in Quebec.