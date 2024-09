Személyes adatait szervereinken és szolgáltatóink szerverein tároljuk. Mivel az Autodesk és szolgáltatói szervereiket a világ számos részén üzemeltetik, személyes adatai országhatárokon átnyúlóan is továbbításra, és az Ön országának vagy régiójának területén kívül is tárolásra kerülhetnek. Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig ésszerűen szükséges vagy megengedett, és arányos az adatgyűjtés céljával. Például, hogy biztosítsuk az Ön számára az Ön által használt vagy kért ajánlatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, valamint szükség szerint jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Az adatmegőrzési időszak meghatározásához használt kritériumok közé tartozik az Önnel fennálló kapcsolatunk időtartama, a feldolgozott adatok jellege és érzékenysége, az, hogy van-e jogi kötelezettségünk az adatok megőrzésére, továbbá az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából eredő károk kockázata, valamint az, hogy a feldolgozás célja más módon is elérhető-e. Az adatok hosszabb ideig is megmaradhatnak a biztonsági mentési és üzletmenet-folytonossági célból készült másolatokban. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor technikai, jogi, szabályozói megfelelési vagy egyéb működési okokból nem vagyunk képesek személyes adatai teljes körű törlésére, anonimizálására vagy azonosíthatatlanná tételére.