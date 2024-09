Tanggal berlaku: 1 Januari 2024

Melindungi privasi Anda adalah hal yang penting bagi Autodesk. Pernyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Autodesk memproses data pribadi yang dikumpulkan melalui situs web, produk, dan layanan (“aplikasi”), termasuk data yang didistribusikan oleh peritel kami dan mitra saluran lain, dan melalui acara langsung dan digital, webinar, survei, kegiatan pemasaran, serta kunjungan ke tempat kami (bersama dengan aplikasi, secara keseluruhan disebut “penawaran” kami). Sebutan “Autodesk”, “kami”, atau “kita” berarti Autodesk, Inc. dan entitas lainnya yang termasuk dalam grup perusahaan Autodesk dan yang tertaut ke Pernyataan Privasi ini. Daftar entitas yang berada dalam grup perusahaan Autodesk dapat ditemukan di sini.

Ada kalanya kami dapat menampilkan pemberitahuan privasi tepat waktu (just in time), seperti saat kami yakin transparansi di tempat (on-the-spot) akan membantu Anda menentukan pilihan yang tepat tentang perlunya memberikan data pribadi. Misalnya, Anda mungkin akan melihat pemberitahuan privasi tepat waktu (just in time) yang menjelaskan program pengumpulan data tertentu, atau Anda mungkin akan melihat pemberitahuan privasi tepat waktu (just in time) saat mendaftar suatu acara.

Pernyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana kami memproses data pribadi untuk kepentingan kami sendiri. Kami juga memproses data pribadi atas nama pelanggan kami berdasarkan suatu kontrak tertulis. Kami tidak mengontrol pemrosesan data atau praktik perlindungan data pelanggan kami, yang mungkin berbeda dari yang ditetapkan dalam Pernyataan Privasi ini.

“Data pribadi” adalah informasi yang mengidentifikasi, atau secara wajar dapat dihubungkan secara langsung atau tidak langsung, dengan orang yang dapat diidentifikasi. Data pribadi tidak menyertakan informasi anonim, tidak teridentifikasi, atau keseluruhannya, karena istilah tersebut dapat didefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk tujuan Pernyataan Privasi ini, "data pribadi" dan "informasi pribadi" memiliki arti yang sama dan digunakan secara bergantian.