Autodesk Group Network

Il programma Autodesk Group Network ("Programma") unisce e connette la rete globale di gruppi incentrati sugli strumenti Autodesk (ad esempio, gruppi di utenti, gruppi online), ("Gruppo" o "Gruppi"). Quando un Gruppo partecipa al Programma, crea un collegamento tramite cui Autodesk può mettere in pratica e amplificare il proprio impegno per aiutare gli utenti ad usare il software Autodesk in modo ottimale. I Gruppi sono rappresentati e gestiti da uno o più individui, identificati come amministratori ("Amministratore/i del Gruppo"). La lingua principale delle condizioni del Programma è l'inglese.

Amministratori Del Gruppo

Utilizzando il Programma e partecipando ad Autodesk Group Network, l'Amministratore o l'insieme di Amministratori del Gruppo accettano le presenti condizioni così come vengono fornite, senza modifiche. In qualsiasi momento, Autodesk potrà modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte delle presenti Condizioni di servizio o qualsiasi parte dei materiali e delle funzionalità forniti dal Programma. Autodesk aggiornerà le Condizioni di servizio disponibili qui e potrà pubblicare tali modifiche altrove nel Programma. Se non si accettano le condizioni, non sarà possibile partecipare al Programma. L'accesso al Programma non è consentito a utenti di età inferiore a 13 anni.

In qialità di Amministratore del Gruppo, l'utente accetta la responsabilità di comunicare il Programma e le sue condizioni agli altri individui partecipanti ("Membri") del Gruppo.

Comunicazione E Consenso

Creando un account e fornendo ad Autodesk il proprio indirizzo e-mail e le informazioni relative al proprio Gruppo, oppure accedendo o utilizzando in modo continuativo il Programma, l'utente accetta, in qualità di Amministratore del Gruppo, di ricevere comunicazioni correlate ad Autodesk Group Network, incluse le comunicazioni obbligatorie per legge. Accetta di ricevere tali comunicazioni in formato elettronico anziché tramite la posta ordinaria. Autodesk potrà inoltre utilizzare l'indirizzo e-mail dell'utente per inviare a questo e al suo Gruppo altri messaggi relativi ad esempio alle modifiche delle funzionalità del Programma. L'utente accetta di gestire la condivisione di tali comunicazioni con i Membri del proprio Gruppo.

L'utente accetta che le informazioni fornite relativamente ai Membri del proprio Gruppo tramite la partecipazione al Programma siano accessibili ad Autodesk (e agli altri Membri del Gruppo) e possano essere utilizzate per contattare i Membri, nonché per gestire il programma, e dichiara a questo proposito di aver ricevuto il consenso necessario dai Membri.

Obblighi Della Partecipazione

L'utente dichiara e garantisce che le informazioni fornite tramite la partecipazione al Programma sono e rimarranno vere, precise e complete e che gestirà e aggiornerà tali informazioni in base alle necessità e a quanto richiesto. L'utente accetta che se le informazioni fornite sono o diventeranno false, imprecise, obsolete o incomplete, Autodesk potrà interrompere le attività dell'utente e la sua partecipazione al Programma.

La partecipazione dell'utente, del suo Gruppo e dei suoi Membri e l'uso dei materiali forniti da Autodesk sono soggetti alle presenti Condizioni, nonché ai termini, alle condizioni e all'Informativa sulla privacy del sito Web di Autodesk, disponibili in https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use; e https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-it. In qualità di Amministratore del Gruppo, l'utente accetta di comunicare questi obblighi ai Membri del proprio Gruppo e di richiederne l'accettazione esplicita. Nessuna indicazione fornita nel Programma o nelle relative comunicazioni da parte di Autodesk potrà essere interpretata come concessione, per implicazione, preclusione o altra modalità, di licenza o diritto di utilizzo di nomi commerciali, marchi di fabbrica o marchi di servizio di Autodesk, nonché dei suoi fornitori e delle sue società collegate senza precedente autorizzazione scritta di Autodesk. Ad eccezione dei diritti e delle licenze concessi nelle presenti Condizioni, Autodesk si riserva tutti gli altri diritti e non concede altri diritti o licenze, per implicazione o altro.

L'accesso ad Autodesk DAM è soggetto alle condizioni delle Linee guida. A sua esclusiva discrezione, Autodesk può diffidare l'utente dall'utilizzo di tutte le immagini senza alcun preavviso. Il mancato rispetto delle linee guida o di qualsiasi altra richiesta di mutamento della condotta comporterà la perdita dell'accesso ad Autodesk DAM e l'applicazione di eventuali azioni legali da parte di Autodesk.

Conservazione Dei Dati Del Gruppo

L'utente accetta che Autodesk possa conservare e accedere ai dati associati al Gruppo nel modo necessario per garantire il funzionamento del Programma. Ciò include la conservazione dei dati personali dei responsabili del Gruppo e dei metadati sul rapporto tra il Gruppo e Autodesk, in base a quanto indicato nell'Informativa sulla privacy di Autodesk. Autodesk restituirà o distruggerà i dati alla ricezione di una richiesta scritta, ma potrà conservarne una copia nei sistemi di backup o di archiviazione in base a quanto stabilito dai propri termini. Gli obblighi relativi alla privacy resteranno in vigore per tali dati.

Materiali Di Autodesk

Le informazioni e i materiali resi disponibili da Autodesk per il Programma sono e resteranno di proprietà di Autodesk, nonché delle sue società controllate e collegate, dei concessori di licenza e/o dei fornitori, e sono protetti da copyright, marchio di fabbrica, brevetto e/o altri diritti proprietari e leggi e possono essere soggetti ad ulteriori condizioni di licenza. Utilizzando il Programma, l'utente si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili.

Autodesk non garantisce in alcun modo la precisione, la riservatezza o la privacy delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse sul sito o su qualsiasi altro sito Web collegato o altrimenti connesso ai servizi. Autodesk non è altresì da considerarsi responsabile della privacy degli indirizzi e-mail, delle informazioni di registrazione e identificazione, nonché delle informazioni riservate, dei segreti industriali o di eventuali errori dei contenuti. Se l'utente fornisce idee, suggerimenti o consigli su questo sito in merito ai prodotti, alle tecnologie o ai servizi Autodesk ("Feedback"), Autodesk potrà utilizzare tale Feedback e includerlo nei propri prodotti, tecnologie e servizi senza corrispondere alcun compenso per i diritti d'autore e senza altri obblighi o limitazioni.

Monitoraggio Del Programma

L'utente riconosce e accetta che Autodesk si riservi il diritto (ma non abbia alcun obbligo) di effettuare una o più delle seguenti azioni a sola discrezione di Autodesk, senza alcun preavviso o attribuzione all'utente:

(i) Monitorare la partecipazione al Programma e l'accesso dell'utente al Programma

(ii) Modificare, rimuovere, nonché rifiutare o permettere di pubblicare qualsiasi contenuto e/o

(iii) Fornire qualsiasi informazione sul Gruppo e i Membro del Gruppo e sulla natura della loro partecipazione a terze parti per:

(a) garantire il funzionamento del Programma

(b) proteggere Autodesk, le società collegate di Autodesk, nonché gli utenti e i visitatori del Programma

(c) soddisfare gli obblighi legali o le richieste del governo per applicare le presenti Condizioni

(d) qualsiasi altro motivo o scopo

(iv) richiedere a un qualsiasi Gruppo di interrompere le sue attività del Programma e/o le attività di qualsiasi suo Membro.

Autodesk declina qualsiasi responsabilità per i contenuti inviati dagli utenti tramite il Programma.

Esclusioni Di Garanzia

Il Programma viene fornito "così com'è", senza garanzie esplicite o implicite di alcun tipo. L'utente accetta esplicitamente di utilizzare il Programma e i suoi contenuti a proprio esclusivo rischio. Autodesk non garantisce che il Programma non subisca interruzioni e che sia privo di errori, né garantisce alcun risultato raggiungibile tramite il Programma. Autodesk non fornisce nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, incluse a titolo esemplificativo tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un fine particolare, in relazione al Programma.

Limitazione Della Responsabilità

Autodesk non sarà in nessuna circostanza responsabile nei confronti dell'utente o di qualsiasi altra persona per eventuali danni, ivi compresi, a titolo esemplificativo, danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali o punitivi originati o correlati al presente Contratto o alla partecipazione al Programma. L'unico rimedio esclusivo ai sensi del presente contratto consiste nell'interrompere le proprie attività all'interno del Programma.

Risarcimento

L'utente accetta di risarcire, manlevare e difendere Autodesk, i suoi azionisti, responsabili, ufficiali, dipendenti e agenti da e contro qualsiasi azione, causa, pretesa, danno, debito, richiesta o responsabilità, inclusi costi ragionevoli e spese legali sostenute da qualsiasi persona, causate da o correlate a: (a) il presente Contratto; (b) l'uso del Programma da parte dell'utente, inclusi i dati o i contenuti da lui trasmessi o ricevuti e/o (c), qualsiasi affermazione diffamatoria, calunniosa, oscena o di altro tipo che riguardi qualsiasi persona a opera di o ripubblicata dall'utente, dal suo Gruppo o dai suoi Membri.

Siti Di Terze Parti

Il Programma potrà contenere o l'utente potrà ricevere collegamenti a fornitori di servizi e siti Web di terze parti oppure offerte speciali e strumenti non di proprietà o controllati da Autodesk. Autodesk non promuove né si assume alcuna responsabilità per questi siti, informazioni, materiali, strumenti o servizi di terze parti. Se l'utente accede a un sito Web di terze parti o utilizza uno strumento o un servizio di terze parti, lo fa a proprio rischio e riconosce che le presenti Condizioni e l'Informativa sulla Privacy non si applicano all'uso di tali siti, strumenti o servizi. L'utente accetta di rispettare i termini e le condizioni di accesso e utilizzo dei siti Web e dei fornitori di terze parti e chiederà ai propri Membri di riconoscere esplicitamente i loro obblighi di conformità a tali termini. L'utente solleva Autodesk da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso da parte dell'utente di qualsiasi sito Web, strumento, servizio o contenuto di terze parti.

Interruzione

L'utente accetta che Autodesk possa, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, interrompere l'accesso dell'utente al Programma e richiedere che il suo Gruppo interrompa qualsiasi accesso e attività correlati al Programma. Accetta altresì che qualsiasi interruzione possa avvenire senza preavviso. Accetta che Autodesk e le società collegate di Autodesk non possano essere ritenute responsabili verso l'utente o qualsiasi terza parte per qualsiasi interruzione dell'accesso o della partecipazione.

Violazione Del Copyright

Il Digital Millennium Copyright Act del 1998 ("DMCA") fornisce la possibilità di adire le vie legali ai proprietari di copyright che ritengono che determinati contenuti presenti su Internet violino i loro diritti in base alla legge sul copyright degli Stati Uniti. Se l'utente crede in buona fede che i materiali resi disponibili da o tramite Autodesk in un dominio controllato da Autodesk violino il proprio copyright, può inviare direttamente (o tramite agente) un avviso ad Autodesk, richiedendo che venga rimosso il materiale in questione o ne venga impedito l'accesso. Se l'utente ritiene in buona fede che qualcuno abbia inviato per errore un avviso di violazione del copyright contro di lui, il DMCA consente all'utente di inviare ad Autodesk un controavviso. Gli avvisi e i controavvisi devono rispettare i requisiti vigenti previsti dalla legge e imposti dal DMCA. Per ulteriori dettagli, consultare la pagina http://www.copyright.gov/. Gli avvisi e i controavvisi devono essere inviati a:

Copyright Agent Tel.: +1 (415) 507.5000

Autodesk, Inc. Fax: + 1 (415) 507.6128

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903 USA

e-mail: copyright.agent@Autodesk.com

Autodesk consiglia di rivolgersi al proprio consulente legale prima di inviare un avviso o un controavviso.

Legge Applicabile E Tribunale Competente

Le presenti Condizioni di servizio costituiscono un contratto vincolante. L'inadempienza alle presenti Condizioni di servizio può comportare la revoca dell'account e altre azioni legali. Le presenti Condizioni di servizio, le Linee guida della community di Autodesk e i documenti correlati costituiscono l'intero contratto tra l'utente e Autodesk e regolano l'uso del Programma da parte dell'utente, sostituendo qualsiasi altro contratto precedente tra l'utente e Autodesk. Le leggi vigenti nello Stato della California (USA) regoleranno le Condizioni del servizio e il rapporto tra l'utente e Autodesk, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti tra leggi. L'utente e Autodesk accettano di rimettersi alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali statali e federali della California, Marin County, per risolvere qualsiasi controversia in merito alle presenti Condizioni di servizio. Se (i) l'utente non è un cittadino degli Stati Uniti; (ii) l'utente non risiede negli Stati Uniti; (iii) l'utente non accede al Programma dagli Stati Uniti; (iv) la controversia tra l'utente e Autodesk non è correlata all'accesso al Programma o all'utilizzo della versione USA del Programma da parte dell'utente e (v) l'utente è un cittadino di un paese dell'Unione Europea che utilizza il Programma per scopi che esulano dalle sue attività commerciali, aziendali o professioniali, l'utente accetta che qualsiasi controversia che abbia origine in base o relativamente alle presenti Condizioni (inclusa qualsiasi informativa indicata nel presente documento) e/o con il Programma venga regolata e interpretata conformemente alle leggi dell'Inghilterra e del Galles, indipendentemente dalle disposizioni applicabili in materia di conflitto di leggi. Nessuna delle presenti disposizioni costituisce il consenso da parte di Autodesk alla giurisdizione di qualsiasi tribunale o altro organo giurisdizionale di qualunque paese per la risoluzione delle controversie.

Segnalazione Di Violazioni

Se l'utente ravvisa violazioni delle presenti Condizioni, può avvisare Autodesk tramite la funzionalità "Segnala contenuto inappropriato", nel menu Opzioni del messaggio o contattando direttamente Autodesk all'indirizzo: groupnetwork@autodesk.com. Se le informazioni di identificazione o la password dell'utente vengono compromesse o se l'utente viene a conoscenza di un qualsiasi utilizzo non autorizzato del suo account o di qualsiasi altra violazione della sicurezza, è tenuto ad avvisare prontamente Autodesk inviando un'e-mail all'indirizzo: groupnetwork@autodesk.com.