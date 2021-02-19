Autodesk Group Network Programı (“Program”), Autodesk araçlarına odaklanan gruplardan (ör. kullanıcı grupları, çevrimiçi gruplar) (“Grup” veya “Gruplar”) oluşan global bir ağı bir araya getirmekte ve bu gruplar arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bir Grup Program'a katıldığında Program, bu Grubun kişilerin Autodesk yazılımlarındaki başarısına yardımcı olma çabalarını Autodesk'in destekleyebileceği ve güçlendirebileceği bir bağlantı oluşturur. Gruplar, yönetici olarak tanımlanan bir kişi veya kişiler (“Grup Yöneticisi/Yöneticileri”) tarafından temsil edilmeli ve yönetilmelidir. Program hükümlerinin tabi olduğu dil İngilizcedir.