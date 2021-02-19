Hizmet Hükümleri

Autodesk Group Network

Autodesk Group Network Programı (“Program”), Autodesk araçlarına odaklanan gruplardan (ör. kullanıcı grupları, çevrimiçi gruplar) (“Grup” veya “Gruplar”) oluşan global bir ağı bir araya getirmekte ve bu gruplar arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bir Grup Program'a katıldığında Program, bu Grubun kişilerin Autodesk yazılımlarındaki başarısına yardımcı olma çabalarını Autodesk'in destekleyebileceği ve güçlendirebileceği bir bağlantı oluşturur. Gruplar, yönetici olarak tanımlanan bir kişi veya kişiler (“Grup Yöneticisi/Yöneticileri”) tarafından temsil edilmeli ve yönetilmelidir. Program hükümlerinin tabi olduğu dil İngilizcedir.

Grup Yöneticileri

Bir Grup Yöneticisi veya Grup Yöneticileri olarak Program'ı kullanımınız ve Autodesk Group Network'e katılımınız, bu hükümleri değişiklik olmadan, size sunulduğu şekilde kabul ettiğinizi gösterir. Autodesk, istediği zaman bu Hizmet Hükümlerinin herhangi bir bölümünü veya Program tarafından sağlanan malzemelerin ya da özelliklerin herhangi bir bölümünü değiştirebilir, ekleyebilir veya kaldırabilir. Autodesk, Hizmet Hükümlerini burada günceller ve bu değişiklikleri Program'ın başka bir yerinde yayımlayabilir. Bu hükümleri kabul etmiyorsanız, Program'a katılmamayı seçebilirsiniz. Program'a katılmak için en az 13 yaşında olmalısınız.

Program'ı ve hükümlerini Grubunuza katılan diğer kişilere ("Üyeler") iletmenin, Grup Yöneticisi olarak sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

İletişim Ve Onay

Bir hesap oluşturup bize e-posta adresinizi ve Grubunuzla ilgili bilgileri vererek veya Program'a sürekli erişerek ya da Program'ı sürekli kullanarak, Grup Yöneticisi kimliğinizle, yasaların gerektirdiği bildirimler de dahil olmak üzere, Autodesk Group Network ile ilgili bildirimleri almayı kabul edersiniz. Bu iletileri posta yoluyla almak yerine, elektronik olarak almayı kabul edersiniz. Ayrıca e-posta adresinizi size ve Grubunuza, Program özelliklerindeki değişiklikler gibi diğer mesajları göndermek için de kullanabiliriz. Bu tür bildirimlerin Grup Üyelerinizle paylaşılmasını idare etmeyi kabul edersiniz.

Program'a katılımınızla birlikte Grup Üyelerinizle ilgili verdiğiniz bilgilerin Autodesk (ve diğer Grup Üyeleri) tarafından erişilebilir olduğunu ve Üyelerinizle iletişim kurmak ve Program'ı yönetmek için kullanılabileceğini ve bu tür kullanım için Üyelerinizden gerekli onayı aldığınızı kabul edersiniz.

Katılımla İlgili Yükümlülükler

Bu Program'ı kullanımınızla bağlantılı olarak sağladığınız bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu ve böyle kalacağını ve bu bilgileri muhafaza edip gerektiğinde ve istendiğinde güncelleyeceğinizi beyan ve garanti edersiniz. Verdiğiniz bilgilerin yanlış, hatalı, eski veya eksik olması ya da bu duruma düşmesi halinde, Autodesk'in etkinliklerinizi ve Program üyeliğinizi sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

Sizin, Grubunuzun ve Üyelerinin, Program'a katılımınız ve Autodesk tarafından sağlanan malzemeleri kullanımınız bu Hükümlere uymanıza ve şu adreslerde bulunan Autodesk web sitesi hüküm ve koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use ve https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement. Grup Yöneticisi olarak, bu yükümlülüklerin Grup Üyelerinize aktarılmasını ve Grup Üyeleriniz tarafından açıkça kabul edilmesinin gerekli kılınmasını kabul edersiniz. Autodesk'in önceden yazılı onayı olmadan, Program'da veya Autodesk'ten gönderilen iletilerde sağlanan hiçbir şey; ima, itiraz hakkının düşmesi yoluyla ya da başka bir şekilde, Autodesk'e veya bağlı şirketlerine ya da tedarikçilerine ait ticari adların, ticari markaların veya hizmet markalarının lisansının ya da kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Hükümlerde verilen haklar ve lisans haricinde, Autodesk diğer tüm hakları saklı tutar ve zımni olarak veya diğer şekillerde başka hiçbir hak veya lisans vermez.

Autodesk DAM'e erişiminiz varsa bu erişim hakkınız Yönergelere uymanız koşuluna bağlıdır. Autodesk, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tüm görüntülerin kullanımını derhal sonlandırmanızı isteyebilir. Autodesk, Yönergelere veya kullanımı durdurma emirlerine uyulmaması durumunda Autodesk DAM erişimini iptal eder ve kendisine sunulan diğer hukuki yollara başvurabilir.

Grup Verilerini Saklama

Autodesk'in, programın sürdürülmesi için gerektiği şekilde Grubunuzla ilgili verileri saklayabileceğini ve bunlara erişebileceğini kabul edersiniz. Bu uygulama, Autodesk gizlilik beyanına uygun olarak, grup liderlerinin kişisel olarak tanımlayıcı verilerinin ve grup ile Autodesk arasındaki ilişki hakkındaki meta verilerin saklanmasını içerir. Autodesk, yazılı talep aldıktan sonra verileri iade veya imha eder, ancak politikalarına uygun olarak verilerin bir kopyasını yedek/arşiv deposunda tutabilir. Gizlilikle ilgili yükümlülükler bu tür veriler için geçerli olmaya devam eder.

Autodesk Malzemeleri

Autodesk tarafından Program için kullanıma sunulan bilgi ve malzemeler; Autodesk, bağlı şirketleri, alt kuruluşları, lisans verenleri ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve böyle kalacaktır ve telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer mülkiyet hakları ve yasalarıyla korunmaktadır ve ek lisanslama şartlarına tabi olabilir. Program'ı kullanırken yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul edersiniz.

Autodesk, sitede veya siteyle bağlantılı bir web sitesinde ya da hizmetlerle başka şekilde bağlantılı olarak iletilen herhangi bir iletinin veya bilginin doğruluğunu ya da gizliliğini garanti etmez ve Autodesk; e-posta adreslerinin, kayıt ve kimlik bilgilerinin, gizli veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğinden ya da içerikteki hatalardan sorumlu olmaz. Bu sitede Autodesk'in ürün, teknoloji veya hizmetleri hakkında bir fikir, tavsiye ya da öneri sunarsanız (“Geri Bildirim”), Autodesk bu Geri Bildirimi telif hakkı ödemeden ve başka bir yükümlülük veya kısıtlama olmadan Autodesk'in ürün, teknoloji ve hizmetlerinde kullanabilir ve bunlara dahil edebilir.

Programı İzleme

Autodesk'in, size bir bildirimde veya atıfta bulunmadan, Autodesk'in kendi takdirine bağlı olarak aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapma hakkını saklı tuttuğunu (ancak bu konuda hiçbir yükümlülüğü olmadığını) kabul eder ve onaylarsınız:

(i) Program'a katılımı ve Program'a erişiminizi izleme;

(ii) bir içeriği değiştirme, kaldırma veya yayımlamayı reddetme ya da yayımlanmasına izin verme ve/veya

(iii) Grup ya da bir Grup üyesi ve katılımının niteliği hakkındaki bilgileri şu amaçlarla bir üçüncü tarafa açıklama:

    (a) Program'ı sürdürmek;

    (b) Autodesk'i, Autodesk Bağlı Şirketlerini ve Program kullanıcıları ve ziyaretçilerini korumak;

    (c) yasal yükümlülüklere ya da devlet isteklerine uymak; bu Hükümleri uygulamak;

    (d) başka bir nedenle ya da amaçla;

(iv) bir Gruptan Program etkinliklerine ve/veya Üyelerinden birinin etkinliklerine son vermesini istemek.

Autodesk, kullanıcılar tarafından Program'da veya Program üzerinden gönderilen içeriklere ilişkin tüm sorumlulukları reddeder.

Garanti Sorumluluk Retleri

Program, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden, “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Program'ı ve içerikleri, tüm riskleri size ait olmak üzere kullandığınızı açıkça kabul edersiniz. Autodesk, Program'ın kesintisiz devam edeceğini veya hatasız olacağını garanti etmez ve ayrıca Autodesk, bu Program'ın kullanılmasıyla elde edilebilecek sonuçlara ilişkin bir garanti vermez. Autodesk Program ile ilgili olarak, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni başka hiçbir garanti vermez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Autodesk, bu Sözleşme'den veya Program'a katılımınızdan dolayı ya da bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, arızi, nihai veya cezai zararlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir zarar için hiçbir koşulda size ya da başka bir kişiye karşı sorumlu tutulamaz. Bu durumda bu Hükümler uyarınca tek ve münhasır çözüm yolunuz, Program etkinliklerinizi durdurmanızdır.

Tazmin Etme

(a) Bu Sözleşme; (b) sizin tarafınızdan iletilen veya alınan bir veri veya içerik dahil olmak üzere Program'ı kullanımınız ve/veya (c) sizin, Grubunuzun veya Üyelerinizin yaptığı ya da yayımladığı, bir kişi hakkındaki hakaret içeren, iftira niteliğindeki, uygunsuz beyanlar veya diğer beyanlardan dolayı ya da bunlarla ilgili olarak bir kişinin iddia ettiği tüm davalar, dava konuları, hak talepleri, hasarlar, borçlar, talepler veya sorumluluklara karşı, makul maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, Autodesk'i, paydaşlarını, direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin etmeyi, masun tutmayı ve savunmayı kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Siteler

Program, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmet sağlayıcılarına ait bağlantılar ya da Autodesk'in mülkiyeti veya denetiminde olmayan özel teklifler ve araçlar içerebilir ya da size bunlar sunulabilir. Bu tür üçüncü taraf siteler, bilgiler, malzemeler, araçlar veya hizmetleri desteklemiyor ya da bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir üçüncü taraf web sitesine erişir veya bir üçüncü taraf araç veya hizmeti kullanırsanız, bunun tüm sorumluluğu size aittir ve bu Hükümlerin ve Gizlilik Beyanının söz konusu siteler, araçlar veya hizmetleri kullanımınız için geçerli olmadığını bilirsiniz. Üçüncü taraf web siteleri ve sağlayıcılar tarafından sağlanan erişim ve kullanım hüküm ve koşullarına uymayı kabul eder ve Üyelerinizden bu hükümlere uyma yükümlülüklerini açıkça kabul etmelerini istersiniz. Autodesk'i; herhangi bir üçüncü taraf web sitesini, aracı, hizmeti veya içeriği kullanmanızdan kaynaklanan tüm sorumluluklardan açıkça beri kılarsınız.

Sonlandırma

Autodesk'in istediği zaman, kendi takdiriyle, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, Program'a erişiminizi sonlandırabileceğini ve herhangi bir nedenle Grubunuzdan Program'la ilgili tüm erişimi ve etkinlikleri durdurmasını isteyebileceğini kabul edersiniz. Her tür sonlandırmanın önceden bildirimde bulunulmaksızın geçerli olabileceğini kabul edersiniz. Autodesk'in ve Autodesk Bağlı Şirketlerinin, erişiminiz veya katılımınızın sonlandırılmasıyla ilgili olarak size ya da bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Telif Hakkı İhlali

1998 tarihli Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”), internette görüntülenen bir malzemenin ABD telif hakkı yasası kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahipleri için kaynak sağlamaktadır. İyi niyetle, Autodesk denetimindeki bir alan adında Autodesk tarafından veya aracılığıyla kullanıma sunulan malzemelerin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, siz veya temsilciniz Autodesk'e Autodesk'in malzemeyi kaldırmasını veya buna erişimi engellemesini isteyen bir bildirim gönderebilirsiniz. İyi niyetle, birinin size karşı hatalı olarak bir telif hakkı ihlali bildiriminde bulunduğunu düşündüğünüz durumlarda DMCA, Autodesk'e karşı bildirim göndermenize izin vermektedir. Bildirimler ve karşı bildirimler, DMCA'nın o sırada geçerli olan yasal gerekliliklerine uygun olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için http://www.copyright.gov/ adresine bakın. Bildirimler ve karşı bildirimler şuraya gönderilmelidir:

Telif Hakkı Temsilcisi                                                                                              Tel: +1 (415) 507.5000
 Autodesk, Inc.                                                                                                        Faks: + 1 (415) 507.6128
 111 McInnis Parkway
 San Rafael, CA 94903 ABD
 E-posta: copyright.agent@Autodesk.com

Autodesk, bir bildirim ya da karşı bildirim göndermeden önce yasal danışmanınıza başvurmanızı önerir.

Geçerli Hukuk Ve Yargılama Yeri

Bu Hizmet Hükümleri bağlayıcı bir sözleşme oluşturmaktadır. Bu Hizmet Hükümlerine uyulmaması hesabın iptal edilmesine ya da diğer yasal işlemlere neden olabilir. Bu Hizmet Hükümleri, Autodesk Community Yönergeleri ve burada belirtilen ilgili belgeler sizinle Autodesk arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve sizinle Autodesk arasındaki önceki tüm sözleşmelerin yerini aldığından Program kullanımınız bunlara tabi olur. Kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, bu Hizmet Hükümleri ve sizinle Autodesk arasındaki ilişki, ABD'deki California Eyaleti yasalarına tabidir. Siz ve Autodesk, bu Hizmet Hükümleri ile ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümü için Marin County'deki California federal ve eyalet mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz. (i) ABD vatandaşı değilseniz; (ii) ABD'de ikamet etmiyorsanız; (iii) Program'a ABD'den erişim sağlamıyorsanız; (iv) sizinle bizim aramızdaki uyuşmazlık Program'ın ABD sürümüne erişiminiz ya da bunu kullanımınızla ilgili değilse ve (v) Program'ı ticaret, iş veya meslek amaçları dışında bir amaçla kullanan bir Avrupa Birliği vatandaşıysanız, bu Hükümler (burada atıfta bulunulan tüm politikalarımız dahil) ve/veya Program kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkların, geçerli kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacağını ve bunlara uygun olarak tefsir edileceğini kabul edersiniz. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, buradaki bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla herhangi bir ülkedeki bir mahkemenin veya başka bir forumun yargı yetkisine Autodesk'in onay verdiği anlamına gelmez.

İhlalleri Raporlama

Bu Hükümlerin ihlal edildiğini fark ederseniz, lütfen mesajın Seçenekler menüsündeki "Uygunsuz İçeriği Bildir" özelliğini kullanarak veya doğrudan şu adresten bizimle iletişime geçerek bizi bilgilendirin: groupnetwork@autodesk.com. Kullanıcı kimliğiniz veya parolalarınız ele geçirilirse veya hesabınızın yetkisiz kullanımının ya da başka bir güvenlik ihlalinin farkına varırsanız, derhal bizi bilgilendirme sorumluluğunuz vardır. groupnetwork@autodesk.com adresine e-posta göndererek bize bilgi verebilirsiniz.