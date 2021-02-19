Bu Program'ı kullanımınızla bağlantılı olarak sağladığınız bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu ve böyle kalacağını ve bu bilgileri muhafaza edip gerektiğinde ve istendiğinde güncelleyeceğinizi beyan ve garanti edersiniz. Verdiğiniz bilgilerin yanlış, hatalı, eski veya eksik olması ya da bu duruma düşmesi halinde, Autodesk'in etkinliklerinizi ve Program üyeliğinizi sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

Sizin, Grubunuzun ve Üyelerinin, Program'a katılımınız ve Autodesk tarafından sağlanan malzemeleri kullanımınız bu Hükümlere uymanıza ve şu adreslerde bulunan Autodesk web sitesi hüküm ve koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use ve https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement. Grup Yöneticisi olarak, bu yükümlülüklerin Grup Üyelerinize aktarılmasını ve Grup Üyeleriniz tarafından açıkça kabul edilmesinin gerekli kılınmasını kabul edersiniz. Autodesk'in önceden yazılı onayı olmadan, Program'da veya Autodesk'ten gönderilen iletilerde sağlanan hiçbir şey; ima, itiraz hakkının düşmesi yoluyla ya da başka bir şekilde, Autodesk'e veya bağlı şirketlerine ya da tedarikçilerine ait ticari adların, ticari markaların veya hizmet markalarının lisansının ya da kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Hükümlerde verilen haklar ve lisans haricinde, Autodesk diğer tüm hakları saklı tutar ve zımni olarak veya diğer şekillerde başka hiçbir hak veya lisans vermez.

Autodesk DAM'e erişiminiz varsa bu erişim hakkınız Yönergelere uymanız koşuluna bağlıdır. Autodesk, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tüm görüntülerin kullanımını derhal sonlandırmanızı isteyebilir. Autodesk, Yönergelere veya kullanımı durdurma emirlerine uyulmaması durumunda Autodesk DAM erişimini iptal eder ve kendisine sunulan diğer hukuki yollara başvurabilir.