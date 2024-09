Da Autodesk ein globales Unternehmen ist, übermitteln wir personenbezogene Daten unter Einhaltung der jeweils für diese Daten geltenden Gesetze über nationale Grenzen hinweg in andere Länder. Wenn Ihre Daten beispielsweise von einem unserer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in die Vereinigten Staaten oder in ein anderes Land außerhalb des EWR übermittelt werden, das keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet, wie von der Europäischen Kommission festgelegt, stützen wir uns auf unsere verbindlichen internen Datenschutzvorschriften der EU (Binding Corporate Rules, „BCR“), die von der irischen Datenschutzkommission im Mai 2023 genehmigt wurden. Sie finden diese Vorschriften hier auf unserer Website. Wenn Ihre Daten von einem unserer Unternehmen in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich in ein Land übermittelt werden, das keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet (wie in den Datenschutzgesetzen des Vereinigten Königreichs und der Schweiz festgelegt), stützen wir uns für diese Übertragungen auf die Standardvertragsklauseln.

Autodesk beachtet das Datenschutzabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten (EU-U.S. Data Privacy Framework, „EU-US DPF“), die Erweiterung des EU-US DPF für das Vereinigte Königreich sowie das Datenschutzabkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, „Swiss-US DPF“), die vom US-amerikanischen Handelsministerium, der Europäischen Kommission, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der schweizerischen Bundesverwaltung in Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten, die aus der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz in die Vereinigten Staaten übermittelt werden, festgelegt wurden. Autodesk hat der International Trade Administration (ITA), einer Behörde des US-Handelsministeriums, die Einhaltung der DPF-Grundsätze bestätigt. Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen in dieser Datenschutzerklärung und den DPF-Grundsätzen gelten die DPF-Grundsätze. Weitere Informationen zum Data-Privacy-Framework-Programm sowie unsere Zertifizierung finden Sie unter https://www.dataprivacyframework.gov/s/.