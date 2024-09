Estos Términos del servicio constituyen un acuerdo vinculante. Su incumplimiento podría resultar en la suspensión de la cuenta y otras acciones legales. Los Términos del servicio, las directrices de la comunidad de Autodesk y todos los documentos relacionados que se especifican en el presente documento constituyen el acuerdo completo entre usted y Autodesk, por lo que rigen el uso del Programa y reemplazan a cualquier acuerdo previo entre usted y Autodesk. Los Términos del servicio y la relación entre usted y Autodesk están sujetos a la legislación del Estado de California (EE. UU.), independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes. Tanto usted como Autodesk aceptan someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales federales y estatales del Condado de Marin (California) para la resolución de cualquier conflicto relacionado con los Términos del servicio. Si (a) no es ciudadano estadounidense, (b) no reside en EE. UU., (c) no accede al Programa desde EE. UU., (d) la disputa entre usted y Autodesk no está relacionada con el acceso o el uso de la versión de EE. UU. del Programa, o (e) es ciudadano de un país de la Unión Europea y utiliza el Programa con fines no comerciales, empresariales o profesionales, acepta que cualquier conflicto relacionado con estos términos (incluidas todas las políticas mencionadas) o con el Programa se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes. Nada de lo mencionado en el presente documento supondrá el consentimiento de Autodesk para someterse a la jurisdicción de un tribunal o cualquier otro foro de cualquier país con el propósito de resolver cualquier conflicto que pueda surgir en virtud del mismo.