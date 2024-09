Vous déclarez et garantissez que toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de votre utilisation du Programme sont et resteront exactes, précises et complètes, et que vous gérerez et mettrez à jour ces informations si nécessaire et à la demande. Vous convenez qu'en cas d'informations fausses, inexactes, obsolètes ou incomplètes, Autodesk pourra mettre fin à vos activités et résilier votre adhésion au Programme.

Votre participation au Programme, ainsi que celle de votre Groupe et de ses Membres, et votre utilisation des ressources fournies par Autodesk sont soumises au respect des présentes Conditions ainsi que des termes et conditions et politiques de confidentialité publiées sur le site Web d'Autodesk : https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use et https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-fr. En tant qu'Administrateur de groupe, vous acceptez de transmettre ces obligations aux Membres du groupe, qui doivent les accepter de manière expresse. Aucun contenu du Programme ni aucune communication connexe d'Autodesk ne peut s'entendre comme un octroi, que ce soit implicitement, par préclusion ou de toute autre manière, de toute licence ou de tout droit d'utilisation des noms commerciaux, marques ou marques de services d'Autodesk, de ses filiales ou de ses fournisseurs, sans le consentement préalable écrit d'Autodesk. À l'exception des droits et de la licence octroyés dans ces Conditions, Autodesk se réserve l'ensemble des autres droits et n'octroie aucun autre droit ni aucune autre licence, implicitement ou autrement.

Votre accès au portail de gestion des ressources numériques d'Autodesk est soumis au respect des Instructions applicables. Autodesk pourra, à sa seule discrétion, vous demander de cesser immédiatement toute utilisation d'une partie ou de la totalité des images. Tout manquement aux Instructions ou à tout ordre d'interdiction d'utilisation entraînera la perte de l'accès au portail de gestion des ressources numériques d'Autodesk et Autodesk pourra faire valoir d'autres recours juridiques.