Ao criar uma conta e nos fornecer seu endereço de e-mail e informações sobre seu Grupo, ou ao continuar acessando ou usando o Programa, você concorda, como Administrador de Grupo, em receber notificações relacionadas à Autodesk Group Network, inclusive qualquer notificação exigida por lei. Você concorda em receber tal comunicação por via eletrônica, em lugar da comunicação por via postal. Também poderemos usar seu endereço de e-mail para enviar a você e ao seu Grupo outras mensagens, como alterações nas características do Programa. Você aceita gerenciar o compartilhamento dessas notificações com os Membros do seu Grupo.

Você reconhece que as informações fornecidas por você relativas aos Membros do seu Grupo, em conjunto com sua participação no Programa, são acessíveis à Autodesk (e a outros Membros de Grupos) e podem ser usadas para o contato com seus Membros e a administração do Programa, e que você recebeu o devido consentimento dos seus Membros para tal uso.