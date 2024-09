Autodesk, Inc.

dpo@autodesk.com

The Landmark at One Market

1 Market Street, Suite 400

San Francisco, CA 94105 - 개인정보가 이전되는 국가: 미국

- 개인정보의 이전일시 및 이전방법: 서비스 이용 시점

에 네트워크를 통한 전송

서비스 제공을 위해 필요한 기간 동안 계열 회사 간 처리 목적(서비스의 접근 및 관리, 보안, 제품 및 서비스 향상, 고객 지원, 법령 및 규제 준수, 그 밖에 당사의 개인정보 처리방침에서 설명하는 목적)

고유 사용자 식별자, 계정명 및 비밀번호, 성명, 주소 및/또는 이메일주소, 비밀번호, 기타 연락처 정보, 직장정보(직장명, 부서, 직급, 연락처, 업종, 규모, 주소), 구독 계획에 관한 상업적 정보, 구매한 제품, 사용 및 참여한 이벤트, 요청사항에 대한 세부 사항, 인터넷 또는 IP 주소, 방문한 웹사이트 도메인과 같은 네트워크 활동 정보, 활동 및 제품에 대한 사용 방법, 기간, 게시글, 토론 등 참여 유형, 운영체제, 기기유형, 브라우저, 자동업데이트 및 기술 오류에 대한 정보, 선호하는 도구와 경험과 관련된 제품 사용 정보, 결제정보.