Vzhledem k tomu, že je společnost Autodesk globální společností, předáváme osobní údaje přes hranice států do jiných zemí, a to v souladu se zákony, které se na tyto osobní údaje vztahují. Pokud jsou například vaše osobní údaje předávány od některé z našich společností v Evropském hospodářském prostoru (EHP) do Spojených států amerických nebo do jiné země mimo EHP, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů, jak stanoví Evropská komise, opíráme se o naše závazná podniková pravidla pro EU (dále jen „BCR“) schválená irskou Komisí pro ochranu osobních údajů v květnu 2023, která naleznete na našich webových stránkách zde. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány od některé z našich společností ve Švýcarsku nebo ve Spojeném království do země, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů (jak je stanoveno zákony Spojeného království a Švýcarska o ochraně osobních údajů), opíráme se u takových předání o právní mechanismus Standardních smluvních doložek.

Společnost Autodesk dodržuje program EU-U.S. Data Privacy Framework („EU-U.S. DPF“), rozšíření pro Spojené království k programu EU-U.S. DPF a program Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF), jak je stanoveno americkým Ministerstvem obchodu, Evropskou komisí, vládou Spojeného království a švýcarskou federální správou ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska do Spojených států. Společnost Autodesk získala certifikaci pro U.S. International Trade Administration (ITA) v rámci amerického Ministerstva obchodu o tom, že dodržuje Principy programu Data Privacy Framework. V případě rozporu mezi podmínkami v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a Principy programu Data Privacy Framework mají přednost Principy programu Data Privacy Framework. Chcete-li se dozvědět více o programu Data Privacy Framework a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte web https://www.dataprivacyframework.gov/s/.