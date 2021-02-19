Программа Autodesk Group Network(«Программа») обеспечивает формирование и функционирование глобальной сети групп, заинтересованных в инструментах Autodesk (например, группы пользователей, онлайн-группы) («Группа» или «Группы»). Когда Группа присоединяется к Программе, создается связь, посредством которой компания Autodesk может продолжать поддержку и наращивать усилия, направленные на помощь пользователям в достижении успеха с помощью программного обеспечения Autodesk. Группы представляют и администрируют лица, называемые администраторами («Администратор(ы) Группы»). Основным языком условий Программы является английский.