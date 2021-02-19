Вы заявляете и гарантируете, что любая информация, которую вы предоставляете в связи с использованием Программы, является и останется верной, точной и полной, и что вы будете поддерживать актуальность такой информации и обновлять ее по мере необходимости и по запросу. Вы соглашаетесь с тем, что, если предоставленная вами информация является или станет неправдивой, неточной, устаревшей или неполной, компания Autodesk может прекратить вашу деятельность и участие в Программе.

Участие в программе вас, вашей Группы и ее Участников, а также использование предоставляемых Autodesk материалов осуществляется при соблюдении вами настоящих Условий, а также условий и положений веб-сайта Autodesk и политик конфиденциальности, опубликованных на страницах https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use и https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-ru. Вы как Администратор Группы подтверждаете, что доведете эти обязательства до сведения Участников Группы и потребуете у них прямо признать эти обязательства. Ничто из представленного в Программе и в связанных с ней сообщениях от Autodesk не должно быть истолковано как предоставление подразумеваемым образом, в силу лишения прав возражения или иным образом лицензии или права на использование каких-либо торговых марок, товарных знаков или знаков обслуживания компании Autodesk, ее аффилированных компаний или поставщиков без предварительного письменного согласия Autodesk. За исключением прав и лицензий, предоставляемых в настоящих Условиях, компания Autodesk оставляет за собой все остальные права и не предоставляет никаких других прав и лицензий, подразумеваемых или иных.

Если у вас есть доступ к Autodesk DAM, он зависит от соблюдения Правил. Компания Autodesk по своему усмотрению может потребовать от вас прекратить или воздержаться от использования некоторых или всех изображений незамедлительно после уведомления. Несоблюдение Правил или любого требования прекратить/воздержаться от использования приведет к потере доступа к Autodesk DAM и другим средствам правовой защиты Autodesk.