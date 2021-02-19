Условия предоставления услуг

Autodesk Group Network

Программа Autodesk Group Network(«Программа») обеспечивает формирование и функционирование глобальной сети групп, заинтересованных в инструментах Autodesk (например, группы пользователей, онлайн-группы) («Группа» или «Группы»). Когда Группа присоединяется к Программе, создается связь, посредством которой компания Autodesk может продолжать поддержку и наращивать усилия, направленные на помощь пользователям в достижении успеха с помощью программного обеспечения Autodesk. Группы представляют и администрируют лица, называемые администраторами («Администратор(ы) Группы»). Основным языком условий Программы является английский.

Администраторы Группы

Используя Программу и участвуя в Autodesk Group Network, вы как Администратор Группы или команда Администраторов Группы принимаете настоящие условия в представленном виде без каких-либо изменений. Компания Autodesk вправе в любое время изменить, добавить или удалить любую часть настоящих Условий предоставления услуг или любую часть материалов и возможностей, предоставляемых в рамках Программы. Компания Autodesk обновит Условия предоставления услуг на этой странице и может опубликовать такие изменения в другом месте Программы. Если вы не принимаете настоящие Условия, то можете отказаться от участия в программе. Доступ к Программе разрешен лицам не моложе 13 лет.

Вы соглашаетесь с тем, что ваша обязанность как Администратора Группы донести сведения о Программе и ее условиях другим лицам в вашей Группе, участвующим в программе («Участники»).

Согласие На Получение Уведомлений

Создавая учетную запись и предоставляя адрес электронной почты и информацию о Группе либо продолжая осуществлять доступ или использовать Программу, вы как Администратор Группы соглашаетесь получать уведомления, связанные с Autodesk Group Network, включая любые уведомления, требуемые по закону. Вы соглашаетесь получать эти уведомления в электронном виде, а не обычной почтой. Мы также можем использовать ваш адрес электронной почты для отправки вам и вашей Группе других сообщений, таких как уведомления об изменениях возможностей в рамках Программы. Вы соглашаетесь доводить такие уведомления до сведения Участников Группы

Вы подтверждаете, что информация, которую вы предоставляете об Участниках Группы в связи с участием в Программе, доступна компании Autodesk (и другим Участникам Группы) и может использоваться для связи с Участниками и для администрирования Программы, а также что вы получили от Участников согласие на такое использование информации.

Обязательства, Связанные С Участием

Вы заявляете и гарантируете, что любая информация, которую вы предоставляете в связи с использованием Программы, является и останется верной, точной и полной, и что вы будете поддерживать актуальность такой информации и обновлять ее по мере необходимости и по запросу. Вы соглашаетесь с тем, что, если предоставленная вами информация является или станет неправдивой, неточной, устаревшей или неполной, компания Autodesk может прекратить вашу деятельность и участие в Программе.

Участие в программе вас, вашей Группы и ее Участников, а также использование предоставляемых Autodesk материалов осуществляется при соблюдении вами настоящих Условий, а также условий и положений веб-сайта Autodesk и политик конфиденциальности, опубликованных на страницах https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use и https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-ru. Вы как Администратор Группы подтверждаете, что доведете эти обязательства до сведения Участников Группы и потребуете у них прямо признать эти обязательства. Ничто из представленного в Программе и в связанных с ней сообщениях от Autodesk не должно быть истолковано как предоставление подразумеваемым образом, в силу лишения прав возражения или иным образом лицензии или права на использование каких-либо торговых марок, товарных знаков или знаков обслуживания компании Autodesk, ее аффилированных компаний или поставщиков без предварительного письменного согласия Autodesk. За исключением прав и лицензий, предоставляемых в настоящих Условиях, компания Autodesk оставляет за собой все остальные права и не предоставляет никаких других прав и лицензий, подразумеваемых или иных.

Если у вас есть доступ к Autodesk DAM, он зависит от соблюдения Правил. Компания Autodesk по своему усмотрению может потребовать от вас прекратить или воздержаться от использования некоторых или всех изображений незамедлительно после уведомления. Несоблюдение Правил или любого требования прекратить/воздержаться от использования приведет к потере доступа к Autodesk DAM и другим средствам правовой защиты Autodesk.

Хранение Данных Группы

Вы соглашаетесь с тем, что компания Autodesk может хранить и получать доступ к данным, связанным с вашей Группой, которые необходимы ей для обеспечения работы Программы. Сюда входит хранение идентифицирующих личность данных руководителей групп и метаданных об отношениях между группой и Autodesk в соответствии с заявлением о конфиденциальности Autodesk. Компания Autodesk вернет или уничтожит данные после получения письменного запроса, но может сохранить копию данных в резервном/архивном хранилище в соответствии со своими политиками. К таким данным продолжают применяться обязательства по конфиденциальности.

Библиотека Материалов Autodesk

Информация и материалы, предоставляемые компанией Autodesk в рамках Программы, являются и остаются собственностью компании Autodesk, ее дочерних компаний, аффилированных компаний, лицензиаров и/или поставщиков. Они защищены авторскими правами, товарными знаками, патентами и/или другими правами собственности и законами, а также могут подпадать под действие дополнительных условий лицензирования. Используя Программу, вы будете соблюдать все применимые законы, нормы и положения.

Компания Autodesk не дает никаких гарантий в отношении точности и конфиденциальности любой информации и сообщений, которые передаются на сайте, на любом веб-сайте, связанном с сайтом, и иным образом в связи с услугами, и не несет ответственности за конфиденциальность адресов электронной почты, регистрационной, идентификационной и конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну, а также за ошибки в содержимом. Если вы предоставляете какие-либо идеи, предложения или рекомендации на этом сайте относительно продуктов, технологий или услуг Autodesk («Обратная связь»), компания Autodesk может использовать такую Обратную связь и включать ее в продукты, технологии и услуги Autodesk без уплаты лицензионных платежей и без каких-либо других обязательств или ограничений.

Отслеживание Программы

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания Autodesk оставляет за собой право (но не обязана) выполнять одно или несколько из следующих действий по собственному усмотрению без уведомления или указания на вас:

(i) отслеживать участие в Программе и ваш доступ к Программе;

(ii) изменять, удалять, отказывать в публикации или разрешать публиковать любое содержимое; и/или

(iii) раскрывать любую информацию о Группе, любом участнике Группы и характере его участия любой третьей стороне с целью:

     (a) обеспечения работы Программы;

     (b) защиты компании Autodesk и ее аффилированных компаний, а также пользователей и посетителей Программы;

     (c) выполнения юридических обязательств или запросов государственных органов, а также обеспечения соблюдения настоящих Условий;

     (d) по любой другой причине и с любой другой целью;

(iv) требовать от любой Группы прекращения деятельности в рамках Программы и/или прекращения деятельности любого из Участников.

Autodesk снимает с себя ответственность за содержимое, предоставляемое пользователями в рамках или посредством Программы.

Отказ От Гарантий

Программа предоставляется «как есть» без прямых и подразумеваемых гарантий любого рода. Вы прямо соглашаетесь с тем, что используете Программу и ее содержимое на свой риск. Компания Autodesk не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Программы, а также не дает никаких гарантий в отношении результатов, которые могут быть получены при использовании Программы. Компания Autodesk не дает никаких других прямых и подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии коммерческой пригодности и пригодности для конкретных целей, связанные с Программой.

Ограничение Ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания Autodesk не несет ответственности перед вами и другими лицами за любые убытки, включая, помимо прочего, прямые, косвенные, сопутствующие и штрафные убытки, возникшие в результате или связанные с настоящим Соглашением и вашим участием в Программе. Ваше единственное и исключительное средство защиты по настоящему Соглашению заключается в прекращении деятельности в рамках Программы.

Возмещение Ущерба И Ограждение От Ответственности

Вы соглашаетесь предоставлять возмещение ущерба, защищать и ограждать компанию Autodesk, ее акционеров, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любых исков, претензий, убытков, долгов, требований и ответственности, включая разумные расходы и гонорары адвокатов, заявленных любым лицом и ставших результатом или связанных с (а) настоящим Соглашением; (b) использованием вами Программы, включая переданные или полученные вами данные или содержимое; и/или (c) любым заявлением клеветнического, непристойного или иного содержания в отношении любого лица, сделанным или распространенным вами, вашей Группой или вашими Участниками.

Сторонние Сайты

Программа может содержать или вам могут предоставить ссылки на сторонние веб-сайты и поставщиков услуг или специальные предложения и инструменты, которые не принадлежат компании Autodesk и не контролируются ей. Мы не рекомендуем такие сторонние сайты, информацию, материалы, инструменты и услуги и не несем за них никакой ответственности. Если вы посещаете сторонний веб-сайт или используете сторонний инструмент или услугу, вы делаете это на свой риск и понимаете, что настоящие Условия и Заявление о конфиденциальности не применяются к использованию вами таких сайтов, инструментов и услуг. Вы соглашаетесь соблюдать условия и положения доступа и использования, представленные сторонними веб-сайтами и поставщиками, и потребуете у Участников прямо признать свои обязательства по выполнению таких условий. Вы прямо освобождаете компанию Autodesk от любой ответственности, возникающей в результате использования вами любого стороннего веб-сайта, инструмента, услуги или содержимого.

Прекращение Доступа

Вы соглашаетесь с тем, что компания Autodesk может по собственному усмотрению в любое время по любой причине или без причины прекратить ваш доступ к Программе и потребовать от вашей Группы прекратить любой доступ и действия, связанные с Программой. Вы соглашаетесь с тем, что прекращение доступа может быть осуществлено без предварительного уведомления. Вы соглашаетесь с тем, что компания Autodesk и ее аффилированные компании не несут ответственности перед вами и третьими сторонами за прекращение вашего доступа или участия.

Нарушение Авторских Прав

Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху 1998 года («DMCA») обеспечивает возможность защиты владельцам авторских прав, которые считают, что материалы, размещенные в Интернете, нарушают их права по законодательству США об авторских правах. Если вы добросовестно полагаете, что материалы, предоставленные компанией Autodesk или через нее на контролируемом Autodesk домене, нарушают ваши авторские права, вы (или ваш представитель) можете отправить Autodesk уведомление с требованием удалить эти материалы или заблокировать к ним доступ. Если вы добросовестно полагаете, что кто-то ошибочно направил уведомление о нарушении вами авторских прав, то в соответствии с DMCA можете отправить Autodesk встречное уведомление. Уведомления и встречные уведомления должны соответствовать действующим требованиям DMCA. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.copyright.gov. Уведомления и встречные уведомления следует направлять по адресу:

Copyright Agent                                                                                                      Тел: +1 (415) 507.5000
 Autodesk, Inc.                                                                                                        Факс: + 1 (415) 507.6128
 111 McInnis Parkway
 San Rafael, CA 94903 USA
 E-mail: copyright.agent@Autodesk.com

Перед подачей уведомления или встречного уведомления рекомендуется проконсультироваться с юрисконсультом.

Применимое Законодательство И Юрисдикция

Настоящие Условия предоставления услуг представляют собой соглашение, имеющее обязательную силу. Несоблюдение настоящих Условий предоставления услуг может привести к аннулированию учетной записи и другим правовым действиям. Настоящие Условия предоставления услуг, Правила Autodesk Community и связанные документы, указанные в настоящих Условиях, представляют собой полное соглашение между вами и компанией Autodesk и регулируют использование вами Программы, заменяя любые предыдущие соглашения между вами и компанией Autodesk. Настоящие Условия предоставления услуг и отношения между вами и компанией Autodesk регулируются законодательством штата Калифорния, США, за исключением его коллизионных норм. Вы и компания Autodesk соглашаетесь принять исключительную персональную юрисдикцию федеральных судов и судов штата в округе Марин, Калифорния, для разрешения любых споров, связанных с настоящими Условиями предоставления услуг. Если (i) вы не являетесь гражданином США, (ii) вы не проживаете в Соединенных Штатах, (iii) вы не осуществляете доступ к Программе из Соединенных Штатов, (iv) спор между вами и компанией Autodesk не связан с вашим доступом к версии Программы для США или ее использованием и (v) вы являетесь гражданином страны Европейского Союза, использующим Программу в целях, которые не являются торговыми, коммерческими или профессиональными, настоящим вы соглашаетесь с тем, что любые споры, возникающие из или в связи с настоящими Условиями (включая любые наши политики, на которые они ссылаются) и/или Программой, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, за исключением его коллизионных норм. Ничто в настоящем документе не должно рассматриваться как согласие компании Autodesk принять юрисдикцию какого-либо суда или другого места рассмотрения дела в любой стране с целью разрешения спора по настоящим Условиям.

Сообщение О Нарушениях

Если вы обнаружите какое-либо нарушение настоящих Условий, просим сообщить об этом с помощью функции «Report Inappropriate Content» в меню параметров сообщения или написать напрямую по адресу groupnetwork@autodesk.com. Если ваши идентификационные данные пользователя или пароли скомпрометированы или вам стало известно о несанкционированном использовании вашей учетной записи или другом нарушении безопасности, вы несете ответственность за своевременное уведомление нас об этом. Чтобы уведомить нас, отправьте электронное письмо на адрес groupnetwork@autodesk.com.